《你所不知道的葡萄酒》：從酒杯選用到侍酒溫度，教你如何品嚐到酒最好的狀態

文：奧茲・克拉克（Oz Clarke）

如果你想要品嚐到酒最好的狀態、充分享受它的滋味和香氣、讚美它的顏色和口感，那你就得選用最適合這種酒款的酒杯，給予酒應得的尊重。

酒杯

最理想的酒杯是較大的鬱金香形狀，以優質清澈的玻璃製成，下方有修長的杯梗。任何接近以上這個描述的酒杯都可以達到目的。倒酒的時候，不要超過杯身的一半，這樣你就可以輕輕搖晃酒杯，讓酒的香氣散發出來。喝氣泡酒則是挑選較高瘦些的酒杯，這樣能夠幫助氣泡持續得更久。

有顏色的酒杯會阻礙你欣賞酒的顏色，杯口太寬的酒杯則是會稀釋酒香，無法讓它凝聚，而又重又厚的酒杯，嗯，就是會又重又厚。

酒杯上殘留的洗碗精或油漬會影響任何一種酒的味道，也會使得氣泡酒的泡泡變少。在洗好酒杯之後，一定要徹底地用清水沖乾淨，並讓它們自然風乾，或是用不會產生棉絮、專門擦酒杯的布將之擦乾——傳統上使用的是愛爾蘭阿爾斯特（Ulster）棉布和中國亞麻布。最理想的方式是用很燙的水來洗酒杯，而且完全不使用洗碗精。乾燥後將你的酒杯杯口朝上放置，避免倒置時酒杯裡產生悶窒的臭味。

醒酒

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把酒倒入醒酒器中有三個理由：一、讓瓶底的沉澱物與酒液分離；二、讓酒呼吸；三、讓酒看起來更美味。你並不需要特殊的醒酒器，簡單的水壺就可以做得一樣好。同樣地，你也沒有理由不醒酒，讓它先與空氣接觸一下，然後再將它倒回酒瓶中，要喝的時候再從酒瓶斟酒。

一瓶成熟、有沉澱物的紅酒則需要小心處理。在你開瓶來喝的一兩天之前，先將它站立放置，讓沉澱物全落在瓶底。如果斟酒時的動作小心一點，你可以直接從酒瓶倒酒，但是先將酒過瓶會比較安全。將小火源或是蠟燭放在醒酒器旁，調整你的位置好讓自己能看見光穿透瓶口。用穩定的速度將酒倒出來，等到你一看到沉澱物出現在瓶口時就立刻停止動作。

*當酒瓶中有沉澱物時，才需要額外小心地醒酒。一看到瓶口出現深色的結晶體或沉澱物，就立刻停止倒酒。

讓酒呼吸

大部分的葡萄酒都不需要提早開瓶讓它呼吸。少數一些優質紅酒——頂級的波爾多紅酒、頂級的義大利紅酒、頂級的希哈紅酒，以及極少數的其他紅酒——可以藉由提早接觸空氣而讓酒變得更美味，但幾乎所有便宜的葡萄酒，以及所有白酒都可以一開瓶立即享用。事實上並沒有什麼制式的規定，但是，只有經驗可以告訴你一瓶酒是否可以藉由呼吸而產生更好的風味。

讓葡萄酒呼吸的理由是，與氧氣接觸能夠讓酒的味道更加開展。但如果你在喝之前讓酒與氧氣接觸太長的時間，你可能會發現酒的味道因為過度氧化而變得乏味單調。如果你是個喜歡事先規劃的人，在喝紅酒前的一個小時就先將酒開瓶。這樣一來它不但不會氧化，還可能會因此變得更加美味。一定要注意的，頂級好酒千萬不要太早開瓶。年紀非常老的酒可能會因為接觸空氣的時間太長而喪失了它們所有的風味。

只要將酒開瓶，接著讓它靜置站立就能有些微效果，也可能完全沒用，因為只有極小的面積會接觸到空氣。稍微倒一些酒出來會有幫助，但倒入醒酒瓶則會讓酒接觸到太多空氣。要想讓一瓶此刻才剛開瓶的酒立即能有接觸空氣後的效果，你可以很快地搖晃一下你的酒杯，奇蹟就會出現了。有趣的是，許多用螺旋瓶蓋封口的葡萄酒，在喝第二杯的時候會變得比較好喝，這是因為它們在裝瓶時是處於真空狀態，所以它們需要幾分鐘的時間才能甦醒。而如果一瓶酒聞起來有股汗味、生肉味——專業術語是「缺乏氧化」——你可以放一枚銅幣在酒杯中，然後將酒倒進杯中畫圓搖晃。只要一到兩分鐘，酒的味道就會變得有如雛菊般清新了。

侍酒的溫度

葡萄酒的溫度要夠高到足以散發出香氣，也要夠低到足以保持新鮮的口感。高品質的白酒在溫度稍高一些時，會比其他品質稍微遜色的白酒在同樣溫度時美味。寧可讓酒的溫度稍冷一些，讓它在你的手中漸漸升溫，也不要讓酒的溫度過高，這樣會讓酒的風味變得支離破碎。

如何處理沒喝完的酒

你可以讓沒喝完的酒維持幾天不會失去太多原本的風味。你需要做的就是停止氧化的作用。最簡單的方式就是把軟木塞塞回酒瓶，然後把酒瓶放進冰箱裡。另外的作法還有，你可以買效果頗佳的小道具，將瓶內的空氣抽光，或是將惰性氣體注射進酒瓶中。

也有特製的瓶塞可以將氣泡酒的酒瓶重新封住，但是一般的軟木塞也可以達到同樣的效果。無論用哪種方式，都一定要將酒保持在低溫狀態中。

如果你有兩瓶一樣的酒沒有喝完，那就把它們裝成一瓶。酒瓶裝得越滿，酒能維持的時間也就越長。白酒能比紅酒維持得更久一些。

奧茲情報：有關溫度的小撇步

Photo Credit: WINE&TASTE 品迷網提供

冰箱要花二到四小時才能將一瓶酒冰透，所以在急用狀況時沒有太大用處。最快讓酒冰涼的方式就是：將酒瓶泡進裝滿冰與冰水的桶子裡。這會比只放冰塊的效果更好。在水中加入鹽，效果就會更快速。酒在冰庫裡降溫的速度也很快，只不過要小心別凍過頭結成冰塊了。

如果酒太冰，最好的作法是把酒倒進酒杯裡，然後用你的手包住酒杯一到兩分鐘。不要把酒瓶放在強力的熱源旁，比方說散熱器。絕對不要把酒放進微波爐。

TNL溫馨提醒：「飲酒過量，有礙健康」

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書籍介紹

本文摘錄自《你所不知道的葡萄酒：全球最頂尖的葡萄酒專家教你懂得如何選酒、品酒、搭配餐酒，不只會微醺》，一中心有限公司出版

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作者：奧茲・克拉克（Oz Clarke）

譯者：張國儀

全球最頂尖的葡萄酒專家奧茲．克拉克不講艱澀的行話、不擺專家姿態，也絕對沒半句廢話，

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航