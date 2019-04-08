《圖解MLB》：不完美但有存在價值的DH制（指定打擊）

文：曾文誠、曹玉烱

MLB兩個聯盟的最大差異

只要看美國職棒或是日本職棒的球迷，對指定打擊制度（Designated Hitter簡稱DH）絕對不陌生，這是不讓沒有攻擊力的投手上場打擊的一種施行了三十餘年的制度。不過我們可以見到，美國大聯盟裡，美聯採用指定打擊制度、國聯則否。而DH制是否應存在在棒球場上，直到目前為止始終爭議不斷、公婆皆有理、難以達成共識。

DH制出現歷史背景

早在二十世紀初，大家就發現投手是打擊貢獻度最低的一人，好像每次上場只是無謂的提供出局數。費城運動家隊老闆邁克（Connie Mack）曾鼓吹投手不應該打擊，1920年代也再度出現此聲浪，但最後皆無疾而終。直到1969年時，大聯盟春訓比賽才首次見到DH制，直到1973年美國聯盟正式採用。

指定打擊制於1973年被引進球場，史上第一位DH，洋基的布隆伯格（Ron Blomberg）改變了日後的棒球世界；但由於國聯的強烈反對，直到1976年，才真正在世界大賽出現DH。

在這三年期間美聯不斷的奔走遊說，大聯盟終於提出折衷解決方案，規定世界大賽的比賽若在美聯球場舉行時採用DH制，到國聯球場時投手就要打擊。詭異的是，反對DH制的國聯卻在首次「試用」時，反而擊敗了美聯，奪下世界冠軍。

DH制的影響

一些專家認為採用DH制之後將無法公平的顯示出具強打能力的投手和弱打間的優劣性，他們也指出這對教練的調度及其作戰策略的選擇將會有很大的影響。諸如是否要在後面幾局啟用代打來代替投手打擊，以及該在何時換什麼樣的後援投手上來壓陣等。

另一個反對DH制的聲音是，這個制度將有助於一些過氣的明星球員延長壽命，讓對要求全面性打跑守的球員能力受到挑戰。然而，支持者卻認為DH制可以讓比賽更緊湊，得分更多，讓球迷看得更過癮。

DH制的價值與樂趣

即便反對者認為打擊與守備是證明球員價值的一體兩面，但若球員能以攻擊作出貢獻、投手專心負責自己拿手的部分、一如DH般專業，其實也無不妥。因此平心而論，DH制雖不完美但有其存在的價值。

如前述所言，DH制確實可增強球隊的進攻能力，因此現在許多因年邁而臃腫、無法全場奔跑守備的老將，或是本來就只有強悍打擊、但守備不佳的年輕球員，就有在美聯延續棒球生命的舞台。

因此，美聯的樂趣在於DH制讓投手們所面對的是難有喘息時間的打線，比賽張力會比國聯來得高些；但國聯比賽也不會因為有投手打擊就變得枯燥乏味，因為我們除了有投手神來一棒的期待，更可透過教練在雙換人（Double Switch）調度的戰術策略運用，提早觀察一支球隊的板凳深度。

Photo Credit: 好讀出版

雙換人（Double Switch）

雙換人戰術是棒球比賽最引人入勝的一種策略模式，通常出現在沒有指定打擊的國聯比賽。

至於何謂雙換人，以國聯為例，最簡單且常見的情況是，在攻方結束某一局攻勢後，最後出局的打者之打序在下個半局換上替補投手、而原來投手打序換上另一名替補野手。當然還有出現兩位以上、不同打序的球員替換，此皆是雙換人戰術的延伸，另外，因無明文規定一定要換投手，所以美聯也會出現雙換人的情況。

至於投手打擊時換代打、之後該名代打接替其他打序的野手守位之情況，由於屬於非同時進行的換人動作，以往常容易被人誤解為雙換人。

歷史上第一位DH：洋基的布隆伯格（Ron Blomberg）

布隆伯格是猶太裔美國人，小時候就展現全能的運動能力，高中時期同時以棒球、籃球、美式足球身分入選《展示雜誌》（Parade Magazine）所選出的全美明星隊，此為空前絕後的紀錄。

布隆伯格是1967年大聯盟的選秀狀元而與洋基隊簽約，不過他在歷史上的定位並非他的生涯成就（因傷只打8年球季），而是1973年美聯引進指定打擊制時，成為史上第一位DH，同場較量的紅襪塞佩達（Orlando Cepeda）則是第二位。布隆伯格退休後仍活躍在棒球圈，曾於2004年被選進猶太體育名人堂（National Jewish Museum Sports Hall ofFame），目前則服務於以色列棒球聯盟的球隊。

ＭLB專欄：DH制與球員

投手與DH制

雖然採用DH制之後正反雙方意見各異，但不用上場打擊，幾乎所有投手都很贊成，除了少數的以外，例如芝加哥白襪隊的投手佛斯特（Terry Forster）曾在1972年創下五成一九的高打擊率，甚至在那年球季的後半段，還專門上場代替該隊的三壘手亞倫（Hank Allen）打擊，就因為他的打擊能力很強，所以也成為少數反對DH制的投手，但絕大多數投手都是贊成的。

因為不知道為什麼，投手們對於上場打擊似乎都感到很不能適應，而他們當中卻有很多人在高中或是大學的球隊裡，是投打兩樣皆很出色、甚至可能是隊上的最強棒。當然有的投手蠻會打擊的，不過離一般的標準還是有一段差距。至少前勇士巨投麥達克斯（Greg Maddux）、2008年加盟雙城的赫南德茲（Livan Hernandez）、響尾蛇的歐文斯（Micah Owings）、小熊的馬奎斯（Jason Marquis）都是具有打擊力的好手。

野手與DH制

正常情況下，一般野手的角度與其說不同，不如說是傳統或正統。因為自發明棒球以來，球員上場就是要能打能守，只打擊不守備就像半個人一樣不完整。甚至進入二十一世紀，諸如歐多涅茲（Magglio Ordonez）、吉倫（Jose Guillen）、羅德里格茲（Ivan Rodriguez）等人，曾表達希望擔任一般野手的工作而非DH；因此有很多球員在排除其他因素後願意加入國聯，為的就是證明他們還能守備，不想成為只會打擊的機器人。

不能否認的是，不是每個人都這麼想，尤其有些球員因DH制而受惠，其中大都是來自於體力速度變差拖累守備、但打擊依舊兇猛的資深球員。歷史名將如傑克森（Reggie Jackson）、布瑞特（GeorgeBrett）、莫里特（Paul Moitor）、馬丁尼茲（Edgar Martinez），到近期的湯瑪斯（Frank Thomas）、托米（JimThome）、索沙（Sammy Sosa）、吉昂比（Jason Giambi）等人，若無DH制，其生涯可能提前告終、更別提所累積的偉大紀錄。

現在年輕一輩也有些人專打DH，幾乎宣布整個生涯都得靠此吃飯：如印地安人的哈夫納（Travis Hafner）、歐提茲（David Ortiz）等。日後會否有年輕球員只專注打擊而忽略守備、亦或是防守資質本就有限的情況下乾脆尋求DH這一途，目前沒有定案，但是個可以長期觀察的重點。

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書籍介紹

本文摘錄自《圖解MLB（2019年開季新版）》，好讀出版

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作者：曾文誠、曹玉烱

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航