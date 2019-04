《圖解MLB》：大聯盟禁藥事件如此嚴重，與球員工會的態度有絕對關係

文:曾文誠、曹玉烱

球員工會

在現今世界中,勞資關係的和諧通常是維繫產業正常發展繁榮的基石,為了不被資方單方面的操控,員工工會的創立與其制衡作用相當重要。而在美國職棒大聯盟的百年歷史上,球員工會成立甚早,不過真要成為健全的組織,也是一個世紀後的事情了。

大聯盟球員工會成立背景

從十九世紀末期到二十世紀中葉,就曾先後出現過職業棒球球員協會(Brotherhood of Professional Base Ball Players,1985)、球員保護協會(Players’ Protective Association,1900)、美國職業棒球球員協會(Fraternity of Professional Baseball Players of America,1 912)、美國棒球互助會(American BaseballGuild,1946)等組織,雖然以上都以統合球員,藉以形成力量制衡資方為目的,但最終都因效率不彰而夭折。

直到1953 年大聯盟球員工會(Major League Baseball Players Association)成立後才逐漸改觀。

米勒時代建立工會成功基業

球員工會成立十幾年後的1966年,特別僱請馬文米勒(Marvin Miller)擔任執行長,米勒曾任職於國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)與美國鋼鐵聯合工會(United Steel Workers of America),是專研勞工關係的經濟學者,並具有專業的協調能力。

他上任後不久就在球員合約上獲得進展,於1968年催生出大聯盟史上首起勞資集體協議,且將大聯盟球員最低薪資從6000美元提升到10000美元。

米勒對於提高球員基本薪資功勞甚著,短短的二十年間,球員的平均薪資從1萬9000美元飆升到24萬1000美元。

另外米勒還設立球員福利基金會、專利授權等制度,更重要的是讓球員突破保留條款(reserve clause)近百年的桎梏,建立薪資仲裁與自由球員制度,使得球員工會成為全國最成功的工會組織。現今大聯盟球員之所以有如此高完善的福利,說完全歸功於米勒一點也不為過。

雖然米勒對於球員有如此大的貢獻,但他卻先後在2003年與2007年的名人堂資深委員會票選中,沒能獲得超過75%的票數,著實令人意外。

費爾時代工會進入成熟期

在米勒擔任執行長的期間(1966-1982),大聯盟曾出現兩次資方封館與球員三次罷工事件,最終都順利擺脫窘境;而次任執行長費爾(Donald Fehr)也秉持米勒的志願,針對1985到1987年資方三次勾結串聯嚴重影響球員薪資的惡行,提出違反勞資集體協議的申訴,三個案例最終都判勞方獲勝,且資方共賠償近2億8000萬美元。在費爾的強勢作風下,球員工會的功能始終保持強大。

小常識

大聯盟是目前全美唯一沒有薪資上限的職業運動,美式冰球(NHL)、美國職業籃球(NBA)、美式足球(NFL)都設有不同程度的薪資上限。

MLB專欄:禁藥事件

球員工會也不是那麼完美,至少目前大聯盟禁藥事件如此嚴重,與工會一開始的態度有絕對關係。

工會起初曾對大聯盟針對球員的隨機取樣措施持反對態度,認為這位損害球員的隱私,但隨著坎塞柯(Jose Canseco)爆料、BALCO案件延燒、美國國會威脅(儘早建立禁藥措施,否則將制定法律),球員工會才軟化態度,於2005年與大聯盟官方共同制定禁藥措施。

根據現行的禁藥規定,針對大聯盟球員服用禁藥的處罰相當嚴厲,即所謂的三振條款:首次犯行者禁賽50場,二次違規禁賽100場,第三次終身禁賽。

雖然禁藥事件使得球員工會受到質疑與批評,但整體而言,不可否認的是球員工會對於球員的照顧已到了無微不至的地步,舉凡球員任何有關自身權益的案件,工會都全力參與並設法尋求最佳解決之道。因此,有如此強大的工會做後盾,球員才能在場上無憂無慮的全心表現,以最好一面呈獻給球迷。

