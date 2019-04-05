現在喜歡你，不表示以後會一直喜歡，再喜歡也有極限的一天

現在喜歡你，不表示以後會一直喜歡；現在對你無條件的好，也不表示永遠都會讓你予取予求。喜歡一個人可以沒有限度，但若覺得沒有價值了，就會隨時開始收手，毫無預兆。

對一個人的好，不是拿來被恣意揮霍的；對一個人好，不該是最後變成對自己的懲罰。不會勉強你收下我的好，但有日若停止了，也不會有回頭的打算。

再如何喜歡，也沒有一種好是義務

沒有一個人，是必須要對另一個人好。

就是因為這樣，所以好才那麼珍貴。但再喜歡也是會累的，累的不是對他的喜歡，而是知道這樣的喜歡沒有意義。再多的喜歡都會被不在乎給磨掉。因為你知道自己再喜歡一個人，如果對方沒有喜歡，時間久了，就會開始否定自己。而這樣的喜歡只是討厭自己的開始。

不要等到討厭自己了才收手，不要等到沒路走了才想回頭，要留下良善的自己，有天就會用到願意珍惜的人。

原諒他之前，先原諒那個受傷的自己

原諒，也是需要力氣的事。

尤其在已經受了傷之後，你只能先想自己。你只能把剩餘的力氣拿來照顧自己，照顧自己，是你現在最重要的事。你再沒有多餘的可以去照顧他的心情，你要照顧自己、讓自己好，因為，他再也不能讓你好了。

你要練習去喜歡一個人的自己，而不是那個有他在身邊的自己。

承認自己已經不是對方生活裡的一部分

關於他的離開，最讓你感到難過的，並不是他不愛你了，也不是你們多年的感情。

而是，你們花了那麼多時間，才把對方變成是自己生活的一部分；而現在又要花時間去練習，讓對方已經不再是自己生活的一部分。

承認自己早已經不是對方生活的一部分，才能夠開始過自己的生活。

離開的人，就是跟你沒有關係的人了

聽到他最近的消息，關於他現在的滿目瘡痍，你除了微乎其微的不捨，其實包含著更多的訕笑。

「當初他若是留在自己身邊的話，就不用受這些苦了。」對於他當初的背棄，仍舊耿耿於懷。一直到更後來你才明白，原來無論如何，他都是會受苦的：留下，受得不到的苦；離去，則受失去的苦。

因為，愛情終究是兩個人一起投入的事。失去不一定比較痛苦，而留在自己不愛的人身邊也不會比較幸福。更重要的是，他的痛苦，早已不是你的事。照顧好自己，才是你最重要的事。

說了不要再見的人，就不要再想要聯繫

或許你管不了自己的心，那麽，就試著管好自己的手吧。

不該看、不該提醒的，就不要去觸碰，點一下滑鼠、按一個按鍵，點開的都不是美好過去，都是傷心。治癒不了，就不要雪上加霜；不想掉淚，就不要去翻攪回憶。你若不放過自己，沒人能拯救得了你。

說了不要再見的人，就不要再聯繫了；說了斷得乾脆的事，就不要在拉扯了，在很多時候，人生需要的並不追，而是忍。一開始就忍得住寂寞、忍得住思念，往後的日子就會好過一點。

離開了，就不要找理由回去，找得到一百個回頭的藉口，一定也找得出來一百個不再見的理由。說法都是自己給的，但你的人生不能仰賴別人給予，你要替自己著想，你要第一個這樣做到。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九