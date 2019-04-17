你家的資優小孩為何憂鬱？父母真的了解他們嗎？

文：許嬰寧心理師

「我看他好像有心事，但我問他他也不說。」

「奇怪，只是說他一句，他就很不高興似的…」

「這孩子一天到晚說我沒有讚美他，到底要讚美到什麼程度？」

優秀的孩子，怎麼看起來有點鬱鬱寡歡？

如果你覺得優秀的孩子，沒什麼好憂鬱的，那就表示你很難走進他的心了。

因為你不知道優秀的背後有多少壓力、有多少說不出來的困難，而且也表示，你以為優秀的成就就可以換來開心滿足的感受。

事實上，即使你沒有說出來「你有什麼好憂鬱的？」他也會感覺得到。所以當孩子感覺低落、難受的時候，自然就會很難向你開口求助，因為，他覺得你不懂他。

孩子的優秀絕對不是這一兩天才發生，而是長期累積下來的努力，換來種種外顯的條件和可測量的成績，顯現出孩子在各方面有超出其他人的表現。也就是說，孩子應該已經努力了好長一段時間，可能是好幾年的時間，讓他摸索著、找到方法，去讓自己突破、讓自己和別人競爭、讓自己回家可以拿出傲人的成績單。

但越是專注於個人突破，越渴望優秀表現的孩子，越容易得失心重。

等到他們習慣追逐表現，習慣競爭，習慣比較和被比較，也就習慣了自己的定位是建立在成就上，自己的價值是綁在別人的目光上，自己的安全感是源自有沒有像外界所期待的那樣。

他心裡面想著：

「我做得到，才是好的。」

「我做得比以前好，才是對的。」

「我做得比別人好，是應該的。」

那麼，相反的是什麼？

「我做不到的話（會被問：為什麼？不是教過你了？），是不好的。」

「我沒有進步的話（會被問：為什麼？你明明可以更好！），是不對的。」

「我做得比別人差的話（會被問：為什麼？你哪裡不會？），是不應該的。」

事實上，很多「為什麼」會讓孩子害怕。

我們要特別小心問孩子「為什麼」，因為問的時機不當的話，「為什麼」會聽起來像是一種否定，像是「怎麼可以？」又像是「怎麼會這樣？」，意思是你不理解，你無法接受等。

優秀的孩子反而容易感覺憂鬱，因為：

他只能更好，不能持平。持平大概是不夠努力的意思。

他的做不好都需要有原因，但天曉得，有時候就真的沒有原因

更好的盡頭在哪裡？連他自己都不知道。

他身邊很難有朋友，因為朋友也都會成為父母比較的對象

所有跟成就無關的娛樂，都是不正常的浪費時間，他沒有娛樂。

我的優秀是來自父母的栽培，花錢花力而來，不可以忘恩負義。

如果你是這樣優秀的孩子，他的16歲剛考上高中，就要準備大學，他的19歲剛考上大學，又要準備研究所，你是他的話，會不會覺得很累？

「為什麼很累？」

這樣問，又讓關係更難靠近了。不如試試這個：

「沒關係，你比較想要做什麼？」

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