親情電影《老大人》：如何讓老人與兒孫，不再有流不完的淚水？

文：朱國鳳（前資深媒體人）

《老大人》號稱是「今年最催淚的親情電影」，特映會進場時，還發送一份小禮物：手帕，但是直到電影散場，我都沒有用上這條手帕。不是電影不感人，而是我一直在想，《老大人》的電影情節，如果在真實世界上演，要如何讓老人與兒孫，不要再有流不完的淚水？

《老大人》裡的金茂爺爺（小戽斗飾演），平日獨居在偏鄉平溪的老厝。兒子阿正（喜翔飾演）與女兒玉珍（黃嘉千飾演）都早已各自離鄉成家。金茂爺爺原本過的是種菜、養雞的田園日子，生活完全可以自理。而後由於胃病與摔傷，不斷的需要兒女緊急返鄉，接去都市就醫、陪病、照顧，一連串的長照難題開始浮現，讓兒女應接不暇，爭吵也不斷上演。金茂爺爺不想成為兒孫的負擔，最後選擇提早結束生命。這讓我想起另一部電影：《順雲》，主要照顧者小女兒，也是做出同樣的選擇。

這兩部長照議題的電影，不管是「被照顧者」，或是「主照顧者」，結局竟然相同。長照的結局一定是悲情的嗎？人生的劇本能否有不同的寫法？真實世界裡，其實有千千萬萬個自尊心強的「金茂爺爺」，也有千千萬萬個無奈的「阿正」與「玉珍」，他們要怎麼做，才能改寫家族的悲傷命運？

要懂得尋找長照資源

金茂爺爺的照顧重任，都是兒女親自上陣，當兒女都無力承擔時，只好送去養老院。其實家人有多種照顧選擇，首先是申請社福性質的長照居家照顧服務。影片裡，金茂爺爺經常是醬菜、稀飯對付一餐，很多老人因此埋下胃病的病灶。如果老人符合申請長照條件，居家服務員（以下簡稱居服員）可以到府備餐、協助沐浴等服務。

金茂爺爺如果能獲得妥善的膳食照顧，降低緊急就醫頻率，兒子阿正也不會因為分身乏術，而無奈的把老爸送去養老院。懂得整合各種長照資源，長照與悲情，並不必然是畫上等號。

要用心經營鄰里關係

金茂爺爺胃痛發作，胃藥又已吃完，於是打電話給阿正。兒子趕回老家，劈頭就問，「怎麼不叫救護車啦」。老爸也是臭著臉回答，「叫你回來一趟，怎麼這麼不情願？」金茂爺爺不理解的是，兒子也正在應付工作上的突發狀況。這也讓我們省思，老後緊急就醫，只能急call兒女嗎？兒女如果無法立刻分身，又該怎麼辦？

我們看到電影裡的金茂爺爺，當葬儀社詢問，仰藥自盡的A鄰居，是否有家屬時？金茂爺爺沉默不語；當胃痛發作，B鄰居關心詢問時，也是不予回應。顯然影片中的金茂爺爺個性孤僻，當有緊急狀況時，只能召喚遠在都市裡的兒子。

長照危機更重的日本，很早就提醒國民，長照雖有四種倚靠：自助（自立支援）、互助（鄰里志工）、共助（社會福利）、公助（社會救濟）。但是倚靠有先後順序，要先自助、互助，而後才是共助、公助。老後住在偏鄉，更要有的自覺是：遠親不如近鄰，近鄰甚至比血親更能倚靠。居服員雖然能「陪同就醫」，但也僅限於固定的服務時段之內。臨時性的緊急就醫，如果能請近在眼前的好鄰居伸出援手，先陪同送到醫院急診，遠在天邊的兒女（如果有的話），就有機會獲得一些緩衝時間，比較不會因為左支右絀而焦頭爛額。

要減輕兩代之間相處的無形壓力

影片裡的金茂爺爺去拍大頭照，照相師說，「歐里桑，要拍照囉，笑一個」，金茂爺爺板著一張臉說，「是要笑甚麼？」金茂爺爺對於兒女，都是不苟言笑，甚至粗聲粗氣。只有看到孫子，才會展露歡顏，金茂爺爺其實是很多老人的縮影。

但是老人們往往忽略了，第二代才會是第一線的照顧者，第三代通常是旁觀者。

金茂爺爺接二連三的出狀況，壓力最大的兒子不禁反彈，「我是人，我也會累耶」。曾經抵押房子、親身照顧過中風母親的兒子，面臨第二個長照重擔又上了肩頭，我想觀眾們都能理解阿正情緒的失控，但是嚴肅的老父親不能理解。金茂爺爺認為，女兒是潑出去的水，就算要搬去台北住，也要住到兒子家。但是能否如願，往往不是兒子說了算，還要媳婦點頭才行。

問題是，金茂爺爺與兒子的互動始終緊繃，對媳婦當然也不會有好臉色。加上媳婦為了分擔家計，擔任職業保母，已經忙於照顧兩個奶娃兒，金茂爺爺不要說是長住了，連小住也立刻遭受反彈。電影的其中一幕，是阿正把金茂爺爺送去養老院，當阿正硬下心腸，甩開金茂爺爺的手轉身離去，回程路上淚流滿面時，我想很多觀眾也是泫然欲泣。

身為人子的阿正，內心其實相當糾結與不忍。後來阿正跟妹妹玉珍說，已經打算退休返鄉，把老爸從養老院接回老家同住，只是沒料到，這一天也是金茂爺爺人生的最後一天了。這個來不及實現的人生規劃，相信讓所有的觀眾，都感到無限唏噓。三代同堂，其實是最理想的長照模式，卻也是最難以實現的模式。親子關係、兩代相處產生的無形壓力，往往是其中的重要癥結。

飾演金茂爺爺的小戽斗，在特映會後說，「老大人、孩子性」，也就是說，很多老人都是忽冷忽熱，家人要能懂得包容。但是「包容」二字，知易行難。很多人生上半場沒有妥善處理的癥結，到了變老變弱時，只會更加難解、甚至是無解。

要謹慎處理老人的憂鬱情緒

金茂爺爺在亡妻墓前說，「走到這個坎站，要怎麼做，我心裡也知道」。台語的「坎站」，是指重要的人生轉折點，從這段獨白可以知道，金茂爺爺這時已經有了短念。先是兄妹倆為了是否送老爸去養老院而爭吵，接著是孫子婉拒爺爺給的「娶某本」，都讓金茂爺爺認為自己已經失去被需要的價值。最後是得知養老院月費要三萬元，不忍兒子長期揹上二胎房貸。都讓金茂爺爺認為，提早結束生命的選擇，才是最好的選擇。

我有一位朋友的老父親，住院好幾個月，光看護費與病房費就燒了幾十萬元，老父親跟看護透露，不想拖累家人。我聽到這段轉述後提醒朋友，不要輕忽大意。後來父子深夜長談，兒子最後讓父親了解，「最好的選擇，其實是最糟的選擇。不想拖累兒孫，反而會讓兒孫一生拖累。如果愛我們，就不要讓我們終身痛苦」。後來老父親積極配合手術，積極遵照醫囑，終於康復出院。朋友跟我說，老爸現在又有人生目標了，就是要等著喝長孫的喜酒。

我想這部電影的任務，應該不只是要催淚，導演洪伯豪也在一場網路直播中說，「希望能讓觀眾早一點思考，如何能讓生命更圓滿」。就像是金茂爺爺的菜園，最後是人走茶涼、一片荒蕪？還是家族和樂共耕鋤的田園詩歌？都要早一點思考。

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本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航