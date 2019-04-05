【長照法律】遺囑怎麼寫才有效？應既分與特留分該怎麼算？

文：吳挺絹（律師、理財規劃顧問〔AFP〕）

「您覺得遺產是什麼呢？」如果您問我，我的回答是：「遺產是留給家人最後的禮物。」但如果家人為如何分這些禮物而意見不合，爭破頭並為此對簿公堂呢？有些家庭甚至為此衍生刑事案件，您知道嗎？

遺囑的重要性

實務經驗上，並「不」是如大家想像的，只有「有錢人」才會為爭遺產而上法院。而且直接依照法律規定的應繼分來分，也未必是最不會有糾紛的方式。

我曾處理過一個案件，這個家庭中，在父親過世後，留下太太和兩個女兒，遺產只有一棟房子和一些存款，繼承人就三位，看起來十分單純吧！父親沒有遺囑，過世後三位繼承人討論如何分配遺產，最終達到存款部份按應繼分分配，每人分1/3。

但是父親留下來的房子，要如何處理呢？房子是要出租每月收租金？還是賣掉大家分現金？還是給誰住？大姐一家住在裡面，堅持不搬，又不願意拿租金出來補償其他人，事情要如何解套？

遺產的繼承，當被繼承人生前「沒有」規劃安排未來如何分配時，在身故後，只有兩種方式來處理分配問題：

繼承人們談個「遺產分割協議」方案出來。 但只要有任何一位繼承人「不願意」簽協議，那麼很遺憾的，大家就只有上法院走「遺產分割訴訟」一途了。

而「禮物」就會搖身一變，成為繼承人們對彼此互相「厭惡」的原因了。因此，為避免好好的「禮物」，成為「厭惡」的源頭，被繼承人把自己預計如何分配的想法，落實成有法律上效力的「遺囑」是有必要的。



被繼承人也可以在「遺囑」內告訴子孫，為什麼選擇留什麼財產給「誰」？這後面的祝福是什麼？我身邊就有案例是：「祖母將某套黃金首飾，留給孫女，是因為想要孫女未來出嫁時，能戴上這套首飾，這樣即便到時候，祖母人不在了，孫女還是可以帶著祖母深深的愛與祝福一同出嫁！後來祖母先辭世了，孫女從遺囑執行人那裡收到這套首飾，並告知祖母的祝福時，心裡是充滿感動與對祖母的懷念！」

因此，我常在演講中告訴聽眾：「遺囑是留給家人的：最後一封情書」當我們用寫情書的心情來看待，就不感覺提到遺囑觸霉頭了吧！



此外，許多繼承人在討論，如何分配被繼承人（父母）的遺產時，都會提到要尊重父母親生前的意思或交代（我把它稱為「遺願」），把某個特定的財產（通常還是價值不斐的不動產），留給某個特定人（可能是子女輩、甚至是孫子女輩）。

而大家常有的迷思是：遺願，就有法律上的效力。但我再重申一次「遺願」沒有法律上效力，不能強制要求其他繼承人配合履行，「遺囑」才是有法律效力的文件。

遺囑怎麼訂定

如何訂定具法律效力的遺囑？我將法條內容整理成下方表格，給大家參考。以下分享的是，我比較推薦的「代筆遺囑」或「公證遺囑」！

至於「自書遺囑」，雖然符合法律要件時一樣有效。但是因為沒有見證人，如果繼承人對於遺囑效力有爭執時，通常需要筆跡鑑定；甚至某些行政機關會對於依據自書遺囑的登記申請會不敢受理（因為怕繼承人們有爭執，自己會倒楣被告），因此還是要透過法院程序提起「確認遺囑有效」訴訟，而為避免這些繁瑣程序，建議以代筆或公證遺囑為優先選擇。

Photo Credit: 愛長照提供

上面表格，特別跟大家說明的是：

民法上的「未成年人」，是未滿20歲的人。年滿20歲就成年，可以當見證人。 遺囑上，不管是遺囑人、代筆人、見證人都要親筆「簽名」、「蓋章」會導致遺囑無效！

其他提醒

（一）立遺囑，請安排「遺囑執行人」

執行人可以在立遺囑人身故後，拿遺囑協助做遺囑繼承登記、申報遺產稅、遺贈交付、依遺囑內遺囑人的指示分配遺產......等程序。而且其他繼承人不能妨礙「遺囑執行人」執行職務喔！ 當有「遺囑執行人」時，遺囑執行人會成為第一順位的遺產稅納稅義務人！因此，請立遺囑人記得「預留遺產稅源」給執行人（以保險安排現金是一個方式）。而在沒有拿到國稅局的「遺產稅繳清證明書」或「免稅證明書」之前，遺產是無法過戶到繼承人或受遺贈人名下的。 遺囑執行人，可以同時具備繼承人的身分。

（二）應既分與特留分

如果被繼承人沒有立遺囑，繼承人會按應既分比例分配遺產。如果有立遺囑，請留意特留分。但特留分的違反，遺囑不會無效，只是特留分被侵害的人，可以行使扣減權。

舉例：陳爸爸過世後，只留下兩個兒子，而陳媽媽早在陳爸爸身故前幾年，就已過世。

假設陳爸爸只有1000萬元的遺產，在陳爸爸沒有遺囑指定分配方式的情況，兩個兒子各可以分配500萬元（1000萬元/2）；如果陳爸爸有立遺囑，並且把全部財產1000萬元都留給大兒子，那麼遺囑不會因為違反特留分無效，只是小兒子可以向哥哥行使扣減權，討回250萬元（500萬元/2）

應既分與特留分的比例，請參考下表：

Photo Credit: 愛長照

（三）最後，建議立遺囑前，先找「律師」討論

討論看看是否只需要立遺囑？還是需要其他配套的處理一起安排？

例如：

財產有無借名登記清況，希望如何處理？

有無生前贈與給子孫的財產（若因結婚、分居、營業而贈與，是否要歸扣）？

有無借款、投資情況？

有無債務問題？

有無想排除繼承權（一毛錢都不願意留給某個繼承人）的情況？

子孫有無債務問題？或是身心障礙、財產管理能力不佳問題？

有無節稅考量？

以上都是常見的、在繼承開始之後，繼承人面臨問題。

為避免把困擾丟給子女，讓他們為遺產吵一架，然後上法院，再老死不相往來，建議立遺囑人要先完整思考後規劃並行動，才能真正的達成立遺囑人的心願也維持家庭關係和諧！

參考法條：民法第1190條、民法第1191條第1項、民法第1194條

延伸閱讀

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航