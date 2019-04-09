《戒了吧！低品質勤奮》：「我個性就是這樣」，那你這輩子就只能這樣

文：陳慕妤

「我個性就是這樣」，那你這輩子就這樣

破除內向性格的缺陷，並沒有立即見效的祕訣，但你可以多運用4P法則：準備、展示、推動、練習。

性格內向的人，大都具有下面幾個特點：

不敢當眾發言，喜歡悶不吭聲的躲在一旁。

身處陌生的場合時，渾身感到不自在。

很容易被別人忽略，一點存在感也沒有。

習慣忍氣吞聲，即便自己有理，也不願爭辯。

性格內向到底好不好呢？其實，性格並沒有好壞之分，只有當你面對特定的事情時，你的應對方式才決定了事情是何種走向。這時，外向者和內向者的應對方式就會顯示出很大的區別，最終導致事情的結果大相逕庭。

比如在一場面試中有兩個能力相差無幾的人，一個外向、另一個內向，外向者可能會熱情大方的應對自如，積極的展示自己的能力，而內向者可能會被動的一問一答，無法展示自己的能力。在這種局面下，外向者被錄用的機率會比內向者大得多。

關於外向和內向，並沒有一種涇渭分明的定義。心理學家在判斷一個人是外向還是內向時，通常會以性格傾向作為準則（參考下表）。

Photo Credit：大是文化

從表格中可以看得出來，外向型性格和內向型性格並沒有優劣之分，充其量只是一種行為方式的偏好。

內向的人之所以經常糾結，是因為這種性格偏好影響了他從事某種活動的結果，比如戀愛中不主動可能會錯過愛情、工作中不喜歡溝通可能會錯失客戶等，於是便把所有不好的結果都歸咎於自己的性格。「我個性就是這樣」、「我就是喜歡一個人待著」，這是內向者防衛心理的慣用說辭。

不過，既然是偏好的差別，那就是可以調整的，內向者一樣能融入外向者的特點，突破性格上的限制。

限制內向者的障礙

要想克服內向性格的限制，你首先要知道自己會遇到哪些障礙（參考下圖）。

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害怕。與人交流時，總是羞怯或者沒自信。

太注重細節。喜歡關注細枝末節，而忽略更為重要的大局。

易受刺激。一旦外界發生變化，自己就很容易受到影響，心理壓力大增。

被動。不懂自我激勵，永遠被動接受、故步自封、停滯不前。

逃避。遇到事情就逃避，總是待在舒適區。

考慮太多。事情還沒發生就已經瞻前顧後、過分思慮、在乎別人的眼光、擔心不該擔心的。

自我否定。將所有不好的結果都歸結於自己，經常認為自己能力不足。

死板。在人際溝通中習慣順其自然，不能靈活主動應對。

避免接觸。不願意跟他人接觸，甘於待在自己狹小的朋友圈裡。

害怕衝突。一旦感受到壓力就會害怕衝突、害怕矛盾，容易屈服。

這10種障礙，或多或少在內向者的性格裡都有所體現。我建議內向者先對自己有一個深入的了解，對照這些障礙，看自己到底占了幾種，再對症下藥的進行調整。

4P法則，克服內向

破除內向性格的缺陷並沒有立即見效的祕訣。一般而言，在生活中實踐鍛煉才是最好的方法。美國著名的職場人力資源專家珍妮佛．康維勒（Jennifer Kahnweiler）提出了循環4P法則，即準備（Preparation）、展示（Presence）、推動（Push）、練習（Practice），以此來幫助內向性格的人改變自我（參考下圖）。

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4P法則，從準備開始，到練習結束，再從頭開始，循環往復，形成一個閉環。對應上文提到的內向者的那些障礙， 這四個步驟裡面，每一步都包含了相應的解決方法，內向者可以運用這個法則來鍛煉和提高自己的各種能力。

準備。

機會總是留給有準備的人。要面試，需要準備；演講，需要準備；就連約會，也需要準備。可以說做任何事都少不了準備這個環節。問一問自己，你總是害怕跟別人接觸，但你為此做過準備嗎？

想一想即將跟你見面的那個人是什麼性格？他有哪些喜好？工作是什麼？多掌握一些對方的資訊，多準備一些可能會聊到的話題，那麼當你真正跟他交流時，心裡自然會有譜，而不會語無倫次，不知道說些什麼好。

準備工作可以應用在生活的各方面，無論是旅遊計畫、購置物品，還是面試就職、相親會面，都需要做好準備。事前先準備妥當，你就能應對自如，即便遇到突發情況，也不會驚慌失措。

展示──有感受就要表達出來。

意味著你能找到自己的價值，從而讓別人發現你的能力。比如一些高EQ的人，他看到別人愁眉苦臉就會送上關懷、看到別人心情緊張就會給予安慰，這就是他的價值與能力的體現。

內向的人也應該懂得展示真實的自己。你並不是沉默寡言，只是不善於表達。一旦你找到屬於自己的展示方式，就能在人群中擁有自己的位置。別人滔滔不絕的談論各種趣事，你可以偶爾搭話，拋出一、兩個相似的見聞，這種做法既適合自己，也不會有太大的難度。

懂得展示，你才能讓自己大放光彩。

推動──推自己一把。

這種事你從來沒有做過，也不懂得怎麼做，但你推動自己去做，最終讓自己又多一種經驗，這就是推動的作用。比如你覺得社交很吃力，那就推動自己進入朋友圈，適應朋友圈帶給你的感覺。如果你無法一蹴而就，不妨從進入小的朋友圈開始做起。

推動自己勇敢嘗試，你就會知道，原來自己還可以做很多事。

練習。

熟能生巧，練習能讓你精通某項技能，藉此消除心理障礙，從而提升自信心。

以上就是4P法則的要點，只要多多運用，你肯定能克服內向性格的限制，活出全新的自己。

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書籍介紹

《戒了吧！低品質勤奮：為什麼馬雲說勤奮的人不會成功？給你提升關鍵優勢的方法，打破進階瓶頸。》，大是文化出版

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作者：陳慕妤

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作者陳慕妤主修心理學，專研於社交溝通、思維開拓，至今已讓50萬人受益。她指出，很多人覺得自己做事很勤奮，但其實只是在「大量耗用時間」，沒有替自己帶來實質的能力（待遇）提升與改變，這就是低品質勤奮的惡果。本書給你提升關鍵優勢的方法，推動你擺脫低品質勤奮。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航