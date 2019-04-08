馳驅萬里巾幗魂（上）：在漢藏回血統之間，劉曼卿踏上康藏調查之路

去歲，全國統一，訓政開始。然一年以來，對於西藏問題，未聞有何種之具體計畫。對於西康組織省政府，尤遲遲無期。索厥原因，良因由國內軍事尚未大定，而政府又無從明瞭康、藏現狀，蓋兩地隔膜既久，因為種種關係不許內地漢人入境。……故特呈請志願前赴康、藏調查。——劉曼卿

一九二七年，二十一歲的劉曼卿正在北平道濟醫院護士訓練班學習。北京剛改名為北平，五色旗換上青天白日旗，在寧靜如世外桃源的教會醫院裡，這名身體孱弱、性情剛毅的妙齡女子，似乎也感覺到時代的變遷以及時代對她的召喚。

劉曼卿雖年輕，經歷卻非同尋常。她的父親劉華軒為清末駐藏大臣聯豫（註1）的秘書，她出生並生長於拉薩，以拉薩為一生念茲在茲的故土。一九一一年，清廷駐藏高級軍官鐘穎（註2）發動「拉薩之亂」，西藏局勢陷入混亂，漢藏矛盾激化，西藏民軍驅逐川軍及當地的漢族居民。一九一五年，拉薩街頭「番言殺漢，漢言殺番」，很多旅居西藏的漢族商人、民居遭到屠殺。八月，劉華軒在拉薩的住所被焚毀，劉家避難至印度大吉嶺。大吉嶺為印度紅茶產地及避暑勝地，很多英國人居住於此。劉父在當地開了一家點心店，「餅餌之制，一如華式，健啖客每樂就之。」九歲的劉曼卿「於課暇即作助理，其善治事，當即此為之基。」（註3）等家中經濟狀況稍有好轉，父母將女兒送到一所教會學校學習。劉曼卿很快用英語與其他人交流，還學到不少基督教禮儀習俗。

一九一八年，劉華軒一家經海路回國，定居北京東城。十二歲的劉曼卿入讀北京第一小學，易藏裝為漢裝，僅用半年便熟悉了漢文，且「聰慧之資，每試輒冠群倫，而活潑敏捷，更非內地女子可及。」（註4）然後，考入通州女子師範。她不拘禮法與紀律，曾因代同學考試而被學校處罰。

劉曼卿的家庭環境和生活經歷讓她不同於一般的內地少女，其性格外向，胸有大志，志在「旨在回歸西藏，提倡改良康藏女界生活，以期漸次促進于文明。」因為「衛生為西藏所急需也」，（註5）她在師範學校畢業後又入道濟醫院學護士專業，希望以後有機會為西藏同胞服務。道濟醫院為西方宣教士所創辦，護士班開設有護士專業課程、宗教課及護士倫理課。做手術前，必須禱告；上課和實習時，都要講英文。劉曼卿原本就有英文基礎，英文琅琅上口，經常向美國女醫生瑪麗安・西妮雷恩（Marian Sinelain）請教醫學基礎知識和管理知識，向德國護士長珍妮・米奇朗恩（Jenet Mekillen）請教護理技能。（註6）

在中國政局翻天覆地之際，西藏政局也動盪不安。西藏與中國關係斷絕，達賴喇嘛與班禪喇嘛之間矛盾激化，班禪喇嘛出走中國，在青海、蒙古各地弘揚佛法，並在成都、北京、南京等地設立辦事處。劉華軒被聘為班禪喇嘛駐川辦事處工作人員，負責編輯《藏民聲淚》雜誌，向中國民眾介紹西藏的情況。在成都工作的劉華軒常常將雜誌寄到北京家中，每收到一期，劉曼卿都如獲至寶，一字不漏地仔細閱讀，從中獲取來自西藏的最新資訊。

一九二八年一月，南京政府籌設蒙藏委員會。一月，劉夢忱、白雲梯及西康人格桑澤仁等七人被任命為蒙藏委員會委員。十二月十八日，南京政府正式將北洋政府的蒙藏院改為蒙藏委員會，直屬行政院。（註7）

一九二八年七月，劉華軒通過朋友關係，幫即將畢業的女兒在南京蒙藏委員會籌備組找到一個文秘職位。父親對女兒懷有一份深深的愧疚：三年前，他安排女兒與研究西藏問題的專家和行政官員蕭嘉木結婚。蕭嘉木的父親蕭必達是劉華軒的老朋友，曾任北洋政府國會議員及國務院高等邊政顧問。兩家似乎門當戶對，兩個年輕人都關心西藏問題，似乎是一樁美好因緣。但是，陰差陽錯，兩人偏偏合不來，幾個月後便和平分手。（註8）

正當劉曼卿打理行囊、等待南下時，一個歷史性機遇出現在面前，命運之神從來不會光顧沒有準備的人：十三世達賴喇嘛派遣其心腹、五臺山堪布（註9）羅桑巴桑喇嘛作為特使去南京拜會蔣介石，羅桑巴桑的漢文並不流暢，需要找一位翻譯。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，有人向他推薦劉曼卿——劉曼卿精通藏語、漢語、英語、烏拉爾語及土耳其語，堪稱語言天才，羅桑巴桑與她見面之後感到非常滿意。果然，在這次恢復中藏聯繫的重要會談中，劉曼卿出色完成翻譯任務，「為羅桑巴桑作通譯，以覲蔣介石先生，蔣先生驚許之，邀為國府書吏。」（註10）

二十二歲即擔任行政院一等文書官，劉曼卿並不感到滿足，在蒙藏委員會，「儕輩俱一時上選，走筆應對之事，予僅隨班附和而已。自知文謅謅作江南才子非其所長，且非所願，遂奉書古香芹（古應芬）文官長，言有邊行之志。」她在題為「志願到康藏調查現狀，以供政府參考整理國防事」的申請書中說：「竊康、藏為中國五族之一，土地之大，物產之富，向為列強所垂涎。蓋因國事靡定，不暇注意邊防，致使英帝國主義者乘機侵略，一日千里，瞻念前途不寒而慄。」（註11）

新政府「不拘一格用人才」：一九二九年六月二十日，一紙蓋有國民政府行政院大印的派任書放在劉曼卿面前。她的入康藏考察申請得到正式批准，並發給旅費大洋五千元。劉曼卿說：「政府齎予盤川之資五千金，既非闊公使，買舟命駕亦已贍矣。但慮只影單形，萬里長征略無照拂，適有康人葉履觀將返康，藏人孔黨將稱欲入藏，途邀約葉君，而代請政府與孔君以調查員職務，俾得偕行。」（註12）

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在種族、宗教與性別的摺疊時空中

劉曼卿藏名為雍金，她是一名兼有漢、回、藏血統的混血兒，從小在多元種族、文化和宗教信仰的背景下長大，其言行思想與「中國本部」的居民大不相同。

劉曼卿的父親劉華軒有漢族與回族雙重血統，劉曼卿的母親黎女士來自西康木雅部落——此藏族部落歷史古老，被稱為「木雅娃」。在拉薩，對劉家這樣的回藏通婚家族，稱之為「藏回」。他們既保持伊斯蘭教的宗教信仰和生活習慣，又不斷受到藏族文化的影響，融入藏族的生活方式，如說藏語、穿藏裝、吃藏餐、住藏式居所。（註13）

父親是回教徒，母親是佛教徒，兩種宗教信仰在劉家並行不悖。年幼時的劉曼卿被安排上過幾年回民私塾，學習《古蘭經》和土耳其文。她同家人一道，遵守回教禮儀習俗，每逢開齋節、宰牲節、聖紀節，都要到清朝時修建的漢回式大清真寺禮拜，在額書橫匾「至教永垂」之下聆聽阿訇宣經。她也時常同哥哥、妹妹跑到大昭寺前的廣場，聽喇嘛們誦經宣經，觀看朝聖民眾行叩頭禮，默默地接受藏傳佛教文化的耳濡目染。（註14）

當時，西藏實行政教合一統治模式，藏傳佛教儼然具有國教之地位，但對其他種族和宗教信仰並不排斥或壓迫。有一群回教徒生活在拉薩，他們又分為兩類，一種是回族的回教徒（稱「纏頭」或「卡契」），另一種是漢人的回教徒——後者中有一部分並非真正信徒，只是託名回教徒，以獲得西藏政府的稅賦減免。劉曼卿入藏之後，故地重遊，行至清真寺一帶，「漢人回教徒多以四川土話相告，嗄劉家的姑娘呀，予回頭覘之，又避入人叢中。素知藏中回回分兩類，一即漢人落籍者，一屬纏頭。清季兩派勢力俱勝，而尤以漢人教徒為最，差役賦稅均免。今已漸被褫削，且常由藏方派人為監察，即如此寺，亦有藏人為樹護，且時飲酒食豚肩，醉飽走臥大殿。回回自以為深忌，但終莫奈之何。」（註15）

另一方面，劉家在旅居大吉嶺期間，劉曼卿上過英國傳教士開辦的教會學校；回到北京後，又在道濟醫院護士學校接觸基督信仰與西方文化。她對基督教頗有好感，與許多女宣教士結下很深的情誼。劉曼卿遊走於伊斯蘭教、藏傳佛教和基督教之間，並未篤信某一種宗教，卻又從各種宗教中汲取精神養分。

同時，劉華軒是一名讀書人，注重儒家文化教育，對兩個女兒也不例外，劉曼卿從小也跟隨父親讀四書五經。儒教強調孝道，劉曼卿是一個孝順的女兒，在赴藏遠行前特別到北平向母親辭行，「抵平後伏謁在堂，母已咽哽不能成聲，予欲強為歡笑而不可能，乃惟有相持飲泣而已，於此婉轉悲啼之頃，誑以食國之祿，須忠國之事，政府有命，蹈湯赴火不敢辭，若不奉命，禍且將及。母素溺愛，不忍過拂，且亦知國事甚重，何敢瞻徇。後乃謂拚將一塊肉聊以酬邦家，言既贅以長籲，予斯時之剜痡，筆述有所不及也。」（註16）這一場景，有點像現代版的「岳母刺字」。

在赴西藏路上，劉曼卿經過成都，與任職於暑襪街班禪喇嘛駐川辦事處的父親小聚數日：

相見悲喜雜來，無暇問起居，投懷訴辛勞，父撫予髮問，兒何不知量，使四方，不辱命，爾能之耶？吾垂暮年，汝此去不可測，設不幸，爾忍遺二親耶？予敬答曰，父示自應謹遵，但政府有意撫綏康藏，他人辭勞不敢往，我等藏族，寜容推卸，故政府授命，兒頓忘其愚魯也，至生死之途，原應權其輕重，果擲兒一命而能有益於國，父其謂無代價耶？父揮淚承吾言曰，去諸，我觀其成。（註17）

劉曼卿在北京就學期間，正好是五四新文化運動勃興之時，劉曼卿接受現代民族主義和反帝思想之熏染，也萌生了對女性身份的自覺。她先後經歷兩次婚姻的失敗：一次是如同易卜生和魯迅筆下的「娜拉」那樣從蕭家出走；另一次則是與蒙藏委員會同事格桑澤仁的婚變：她先與格桑澤仁相戀，後來妹妹劉曼雲愛上格桑澤仁，姊妹倆按照藏人習俗，一同嫁給格桑澤仁——但劉曼卿已受過西方現代文化薰陶，不願繼續此種姊妹同侍一夫的婚姻方式，遂離開這個家庭。後來，劉曼雲與格桑澤仁育有一男一女，劉曼卿則直到英年早逝，終身再未婚育。（註18）

正因為這兩次不幸的婚姻，在那個男女有別的時代，劉曼卿不得不忍受別樣的眼光和評論。後來的蒙藏委員會委員長吳忠信即認為劉曼卿乃「一浪漫女士」，且「行為無狀」。（註19）

劉曼卿在成都短暫停留期間，曾去拜訪四川軍閥劉文輝。當時，劉文輝的軍隊佔據西康地區，通過該地區需要得到其同意。思想守舊的劉文輝發現一名年輕女子居然承擔中央政府特使的職責，一開始頗不以為然，劉曼卿則如同花木蘭見君王般據理力爭：

越日見劉文輝軍長于舊將軍衙門，現刻規模猶為舊觀。在外會客室略候，被導入最末間應接處相見，交國府知會與私人信函畢，即問履歷，略加獎飾，然意頗怪予輕於舉動，謂青年徒趁血氣，未知世故，以康藏蠻荒地，君能履之無難色耶？予答以一事之成，自必有多數供犧牲，某即願為犧牲之一份，以促社會人士之覺醒，且人各有能不能，某生長邊地越蠻荒，入四裔，此其能，若屈處內地，舍所能用不能，誤公復誤私矣，故行志特堅耳。劉微頷，囑稍候待發護照。（註20）

一路上，劉曼卿之所見所聞，讓其哀嘆中國女性地位之卑微、處境之悲慘。在長江輪船上，她與一名買辦夫人連床抵足，細聆其家常瑣務。該夫人先述其夫習於浪蕩，月入之資盡供揮霍，故彼不能不隨身監督，但水上飄泊，萍蹤無定，內心悲苦。

劉曼卿由此有了一番思索：女性身份和精神上的獨立，首先是經濟的獨立，「予等同屬女流，自興共鳴，然渠仰食良人，視為埰地，負隅將崩，慄懼必起，此固非女子本身之過失，家庭社會褫其自立之機會，致成坐食無用，良可哀也。」她又驕傲地發現自己與「商人婦」的處境有天淵之別：「竊思同處斗室，同屬女性，我為國事，彼為家事，俱憂心忡忡，鎮日眉鎖，雖事之大小公私各有分際，而一樣做人忙則相似也。」（註21）

五四運動被捕的學生｜Photo Credit: Sidney David Gamble @Wiki Public Domain

四萬里路雲和月，二十功名塵與土

由北平探望母親之後，劉曼卿啓程南下，在從北平往上海的途中便病倒了，感到「頭目暈眩，胸臆梗隔，如囚在縛，如蟻貼釜，沉沉重病，竟爾驟降，及至已動彈不得，倚人扶持至客舍，一覩床褥，如崩泰山，頹臥競夕，幾疑不起。」午刻，醫來視疾，診斷結果是中暑而兼有肺病，非得長期休養不可。劉曼卿告知，國府有限時九月之命，她必須盡快上路，不能臥床休養，囑其加緊診治，並請求開藥帶上，一邊上路，一邊吃藥。劉曼卿曾在北平學護士數年，略知醫道，且悉個人體質，「非達高原乾燥之處無從治療，遂決心力疾前往。」醫生一開始說不行，但看到她意志堅決，「生死不在意中」，只好同意。

一九二九年八月一日，劉曼卿等人從上海登上太古公司「萬安」號輪船駛往重慶，途徑武漢時，奇蹟果然發生：「此數日內雖因患病未痊，不能恣意歡笑，而大自然之療養，醫者所認為最險峻之肺病，乃漸失之，於此更深信大志大願確可摧克一切。」（註22）

劉曼卿舟車勞頓之餘，落筆如風雨。她十二歲才學中文，但文字鍛煉得爐火純青，極雅致峻潔，又極富形容力、表達力，比之專業作家毫不遜色。山川要害，土俗民風，以至鳥獸蟲魚，奇怪之物，耳目所及，娓娓道來。至於康藏地理形勝、民族風貌、民生疾苦，更予以極深的同情和呼籲。文學評論家伍立揚認為，劉曼卿留下的日記體考察報告《康藏軺征》，筆驅造化，細意熨帖，大者含元氣，細者入無間，可謂從肺腑流處，無一字空設。她運筆鋪陳憂患意識，廣漠崇山中人民生活的精神搏動，民生民俗、歷史地理和內地迥異而富有別樣的生命力。（註23）

《康藏軺征》宛如現代版的《徐霞客遊記》，堪稱二十世紀上半葉旅行文學之瑰寶。當劉曼卿進入四川境內時，川東自然人文風貌在其筆下栩栩如生：「峽口以上各小縣似亦甚貧瘠，軍閥蹂躪之所致歟，土地磽薄使之然歟。山間農夫農婦冒暑勞作，皮膚黝黑，遠望之略如印度人，其苦可憫，其勤可敬，遠不及東南勞工之優遊閒散，草地上時見稚羊成群，犁犢賓士，大有西藏情形，企望故園，略生欣慰。」（註24）

一路向西，到了龍泉驛，是到成都最後之山，「登峰騁目，蓉州數郡盡入眼中，邱也陵也田也池也如數珍於掌，此幅沃野，聞絕無旱潦之苦，因水竭則取之於灌縣，水盈則開渠去之，天府之國，信然矣。」（註25）

出成都再往西南行，進雙流縣，「此地離成都祇四十里，產米甚豐，居民亦清秀，多文人學士之流。」又九十里至邛萊，「為世所豔稱之司馬長卿與卓文君犢鼻當爐處，現尚存遺址。此地產竹，多節而實心，可以為杖，扶邛呼邛之句，遂成為文士之慣語。出茶與土布，銷行康藏，為爐城五屬茶幫之一。相傳漢以前邛萊以西皆番夷部落，故民元達賴獨立，直指邛州為川藏界地。風俗甚樸質，無貧富貴賤皆服粗布，婦女則于頭上纏白布條，約寸許寬以為美觀。」經黑竹關、百丈關，八十里至名山縣。「縣西十五里有蒙山，據雲山頂有仙茶七株，葉入水，蒸氣成鶴形，前清以為貢賦，故稱之曰貢茶。」（註26）

再走二十里至金雞關，「盜匪出沒之地也，沿途俱甚荒涼，窵遠不見人家，但煙店則頗繁殖，有飯不可覓而煙不難尋之勢。苦力無不抽煙者，行十餘里必一吸，又恐主人不耐久候，則店主人有預烤之煙粒，於壁間穿孔，以槍尾透出，讓力夫立而吸之，一氣即盡，其情形至可笑也。當爐煮酒為雅人，當壁吃煙成俗骨，前見古人，後有來者。」（註27）

從雅安南行，經黃泥鋪，逾大相嶺，進清溪縣，「此地挾持於大相、飛越二嶺之間，城市冷淡，直如鄉村，因地勢過高，括風特大，至暮即無行人。距城二十里有漢源街，即蜀漢時之漢源縣，馬岱為之守，通建昌大道，街市甚繁榮，清溪精華所在也。上飛越嶺，較大相嶺為尤峻陡，終年積雪不化，下視層雲，如在九霄，天晴可望成都，過山則為西康境。」（註28）

越山入瀘定縣，有「五月渡瀘處」巨碑一面。「縣治無城郭，在大渡河與韋馱山之間，有居民數百家，縣署臨河架鐵橋長三十丈，寬九尺，為康熙時所造。」（註29）此即為後來紅軍「飛越瀘定橋」之鐵橋。

然後到了西康政治經濟中心康定，歷來治理西康的最高長官俱坐鎮於此。一九二五年，北洋政府設置西藏特別行政區。一九二七年，劉文輝進佔西康，並建議中央政府設置西康省。劉曼卿到達時，這裡的最高行政長官是劉文輝派遣的西康政務委員會主席龍守賢。「此地為川康之分界，三山夾抱，地勢褊狹，急流兩支貫其中，水礫相擊，喧聲騰吼不可終日……普通康人視知識為不甚需要，而亦不能謂為無文化，蓋民間有極美妙之歌曲，喇嘛有極深玄之佛理，至於繪畫塑像均精妙無倫……」（註30）在這裡，劉曼卿見到分別多年的外祖母，「外祖母歡喜失聲，疑自己身在夢寐間。堅持予手，又將予自頂至踵摸撫殆遍。」劉曼卿感歎「一家骨肉，各作勞燕。」

在康定與同伴葉履觀分手後，劉曼卿僱當地長工長齡、扎西澤仁、翁堆等三人為僕人，另僱八名馬伕，翻越四千多公尺的折多山。為旅行方便，她從此穿上藏式大氅、席地而坐，飲用藏茶，完全過上藏人生活。

經雅江、理塘，十月底一行人到達藏區名鎮巴塘。在巴塘，劉曼卿見到美國人興辦的醫院和教堂。數座洋樓，「外備花園、草坪、菜圃、運動場、樹林、池沼、養畜園等地，無異一雛形之市鎮也。」她感到，「外人對於文化之貢獻，亦未可一筆抹煞也。但聞外人常將本地地圖及種種機密探報回國，是否存有侵略之野心，誠難言矣。」（註31）劉曼卿接受了五四運動以及國民黨的反西方、反殖民思想，但她見多識廣，思想並不像一般愛國青年那麽偏狹，此前她曾在日記中對比武漢和南京的城市面貌，坦然承認武漢（尤其是租界）的整潔有序遠勝於南京，並由此追問：為何外人治理的地方往往優於本國政府管理的地方？

十一月中，劉曼卿一行從竹笆籠乘皮筏渡過金沙江，進入西藏地界。這時，劉曼卿已感到人為的阻礙，拉薩有人懷疑她為九世班禪喇嘛的人，刻意阻止她入藏。她在江卡滯留多日，才得到昌都方面的通行證。在藏軍衛士「陽為護送，陰實監視」下繼續前行。經察雅到昌都的一路上，崇山峻嶺，險情迭出。劉曼卿曾數次失足跌下，「自料墜岩決無活命，萬里送死，深致唏噓不已。」同伴孔黨江村「行路不慎，滑跌墜岩，幾及於難。」（註32）十一月中，終於到達藏東重鎮昌都。

在昌都，劉曼卿一行被阻留。昌都總官薩旺晴布款待周到，但告謂：「惟子所銜者國家使命，事關重大，能否直到拉薩，吾尚不能自主也。且邇者冰天雪地，女士以一閨秀，雖雲有勇可賈，在吾人甚不願予再冒艱難，予身為總官，有轉遞應接之權，可否即全權，托予向達賴佛轉致。」一直等到一九三零年一月七日，劉曼卿不得不使出以退為進之計，告知她折返回去內地，由此造成的嚴重後果將由總官本人承擔。總官這才告知，達賴喇嘛的批示已傳到昌都，他們可以上路了。

這時，時值隆冬，翻山越嶺，愈加艱險。跨越夏供拉山時，「逾山崖，見凍死人畜數具，半沒雪中，而大風過耳，如虎嘯龍吟，雪花擊面不啻針刺刀剖。」上山時，「以長繩系予腰，兩人前曳，兩人後推，分寸前移，卒至山頂。」下山時，「從者乃脫大皮衣以革覆地，囑予坐毛叢中，於四隅結繩，後提而前牽之，順勢而下。」（註33）

一九三零年二月初，劉曼卿一行終於抵達拉薩。