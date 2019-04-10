《現代藝術的故事》：《行走的男子》充滿力量（就算不知道他價值31億）

文：威爾．岡波茲

羅丹哪裡好？哪裡不好？

1904年，當腳痠的布朗庫西抵達法國首都時，巴黎前衛藝術圈已經看見這位雕塑家的才華。他接著進入藝術名校，在藝術家門下當學徒。其中一位知名藝術家是羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）。這位現代雕刻之父，將過往世代的理想性原則，轉化為具有印象主義本質的作品。不過對布朗庫西來說，這還不是他想要的。他認為雕塑太過具象，在美學與創作上都還可以再改進。

當人們發現羅丹並沒有真的做自己的作品時，引發不少冷嘲熱諷的言論。羅丹的做法是先做一個模型，再請工匠幫他完成，作品的真實性和藝術家的人格因此受到質疑。雖然受人尊崇的達文西和魯本斯，都曾採取類似的方法，但當崇尚道德的藝術世界將箭靶對準羅丹時，過去的事顯然很容易被遺忘。

布朗庫西很清楚這樣的運作法則：創作的成果才是重點，而不是過程。但他是個實務派，和羅丹不同的是，他親自做自己的作品，且經常省略製造模型的階段，直接在選定的媒材──石頭或木頭──進行雕塑。此手法不但新穎，且一別以往雕刻大理石或鑄銅的傳統技法，直接就「低等」媒材創作。

《吻》，布朗庫西

省略製造模型，直接在「低等」媒材上雕塑。

羅丹著名的雕像《吻》（The Kiss, 1901-1904）（見圖6-6）的成功因素之一，在於它的雙關意象：這一大塊大理石既是年輕戀侶的苗條身軀，也是他們雙棲其上的粗糙岩石。當布朗庫西創作自己的《吻》（The Kiss , 1907-1908）（見圖6-7）時，他也玩同樣的把戲，但他更顯現代的手法卻同時有著古老痕跡。他將一塊石頭（約30公分見方）雕刻成一對合而為一的親吻中的戀人。和羅丹不同的是，布朗庫西並沒有試著掩飾石頭的質地；事實上，他刻意選擇表面粗糙的石頭，自這對愛侶胸線以上刻上大致的形象。這兩人以吻彼此封印，雙臂相擁。胖胖的手臂繞在對方的頸後，輕拉對方使彼此更靠近。如果在某個展出非洲部落藝術的博物館，或是尼羅河畔某個古老遺跡看見這個雕像，大概也不會覺得突兀。

Photo Credit：大是文化

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但在20世紀初的巴黎，它是突兀的。它是石頭，不是銅；是粗糙又「直接」的雕刻，而不是光滑細緻的美感作品。更誇張的，是一對平凡情侶在接吻，而不是兩個神話人物的浪漫相遇。

布朗庫西運用低價媒材描繪市井小民，挑戰了當時的傳統。這個雕塑同時也為他立下個人宣言：以謙卑的工匠之姿，而不是優秀藝術家的氣勢創作雕像。他認為這麼一來，藝術家、作品和觀者間的關係，可以更誠實。捨去製造模型，直接就媒材雕刻，才是「真正通往雕塑的道路」。

布朗庫西做了一系列與原物同等大小的石雕與頭像大理石雕，這些作品看似古埃及國王、人面獅身雕像或非洲部落藝術，甚至有如中世紀為往生者塑模的面具。以大理石雕刻而成的《沉睡的繆思Ｉ》（Sleeping Muse I, 1909-1910）正是結合以上3項元素的完美之作。布朗庫西以純淨、冷調、白潔的大理石，精心打造一個安詳側躺的頭像。他的《沉睡的繆思》皮膚皎好，闔著的眼瞼與五官均完美對稱。她是終極的睡美人。

《頭》，莫迪里亞尼

價值15億，你個頭。

義大利藝術家莫迪里亞尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920）的作品，同樣帶有遠古風格與獨特的身形線條。當他在1906年剛搬到巴黎時，完全沉浸在塞尚和畢卡索的藝術世界，直到1909年遇見布朗庫西，看見這位羅馬西亞藝術家的「原始」雕塑時，他才真的放下筆刷，拿起鑿子。他花了接下來的幾年時間，專注於創作布朗庫西風格的作品，主要以石灰岩雕刻頭像。今天莫迪里亞尼最為人熟知的是，他裝飾風格的性感豐腴裸體畫作，畫中被拉長的女性身形，讓人想到卡通版的蛇蠍美人。

但真正確立莫迪里亞尼創作風格的是他的《頭》（The head, 1910-1912）（見圖6-8）系列雕像。根據拍賣經驗，這樣的風格正越來越受歡迎。莫迪里亞尼在1910與1912年之間雕刻的《頭》，在2010年於法國佳士得拍賣會現場，以5,260萬美元（約新臺幣15億7,680萬元）售出，打破法國藝術品最高拍賣紀錄。

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《行走的男子》，賈科梅帝

充滿力量，能強化觀者的感受（就算不知道他價值31億……）。

但比起2010年，另一位作品帶有原始主義元素的雕塑家，所拍出的作品價格，這點錢只不過是零用錢。賈科梅帝的《行走的男子》（Walking Man I, 1960）（見圖6-9）以1億400萬美元（約新臺幣31億1760萬元）的驚人天價售出，創下當時藝術品拍賣的最高紀錄。拍賣此作的蘇富比公司原本預估，如果能賣個2800萬美元就算好運的了。這個價格證明了，賈科梅帝的表現主義作品充滿力量，至今仍有極大的吸引力。這個焦黑枯槁的男子身體微微前傾，似乎內心充滿恐懼，勉強的移動著身體走向未知。他枝棍般的身形有6呎高（約182公分），瘦弱憔悴的骨架凸顯了垂直的線條，正如塞尚在半個世紀前所指出的，強化了觀者對於空間的感受。在此處，它為孤立的《行走的男子》，增添了關乎存在的戲劇張力：他成了現代世界的階下囚，因希望的匱乏而挨餓，身上僅有的遮蔽，是無處不在的孤寂氣息。

賈科梅帝在他藝術生涯早期就搬到了巴黎。在此他也發現了布朗庫西的雕塑，從此追隨這位羅馬尼亞人對非西方藝術的喜好。非洲象牙海岸雨林裡的丹（Dan）部落，所使用的儀式湯匙特別吸引他。這種黑色木製餐具或穀物勺子，經常以女性胴體作為造形，以延長的頭頸作為木柄，軀幹作為容器。1927年，賈科梅帝創作了今天被視為重要作品的《湯匙女子》（Spoon Woman, 1927）。這件青銅雕塑顯然和丹部落的儀式湯匙有關，但賈科梅帝將設計簡化，並在底座加了窄窄的一小節，看起來像包裹在長裙裡的一雙腿。

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書籍介紹

《英國BBC 的經典節目現代藝術的故事：這個作品，為什麼這麼貴？那款設計，到底好在哪裡？經典作品來臺，我該怎麼欣賞？本書讓你笑著看懂》，大是文化出版

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作者：威爾．岡波茲

譯者：陳怡錚

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作者威爾‧岡波茲是英國BBC藝術總編，紐約《創意》（Creativity）雜誌，近年票選岡波茲為全球前50名頂尖創意人士。他自編自演了一場單人脫口秀，於愛丁堡藝術節締造完售票房佳績。他用戲謔又不失正經的藝術故事，讓你笑著明白──這150年來的現代藝術發展，是有脈絡的，絕非無厘頭或是純商業炒作。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航