【影人回顧】致親愛的艾麗絲——給安妮華達的一封信

親愛的艾麗絲：

您好，請容許我裝親近以名字來稱呼您，而不是更多人熟悉的安妮華達。 Agnès用法語唸起來很美，像個小女孩的名字，英語的Agnes簡潔有力，聽上去就是個揚眉女子，而您恰好兩者皆是。

一圈紅髮圍著頭頂的雪白，是您留在世人心中的形象，您曾引述孫兒讚美祖母看起來很punk，而您確實也是。縱使90高齡，您仍然活力十足，前年帶來與JR合導的《最酷的旅伴》（Faces Places, 2017）一舉贏得坎城最佳紀錄片「金眼睛獎」，還領過坎城終身成就獎，成為唯二女性金棕櫚得主之一（另一位是1993年憑《鋼琴別戀》〔The Piano〕 獲獎的珍甘比恩 〔Jane Campion〕）。

去年三月先取得奧斯卡的終身成就奬，成為首位獲此肯定的法國女性，又因為《最酷的旅伴》獲提名奧斯卡最佳紀錄片而遠赴美國，五月又在坎城與當屆評審團主席凱特布蘭琪（Cate Blanchett）帶領82位女性電影人靜默走上紅地氈，喚起公眾關注多年來一直被電影工業邊緣化、忽視女性電影工作者的成就和貢獻。

您的美國之旅不只為了頒獎禮，其實也是為了回到1960、70年代曾生活過的加洲拍攝新作。在沸沸揚揚的1968年，一眾法國新浪潮導演正經歷學運天翻地覆的震撼，而您正好在好萊塢經歷不同的洗禮。嬉皮士浪潮、種族抗爭，您拍下了黑豹黨運動的紀錄短片《Black Panthers》，也在《Uncle Yanco》留下遠房叔叔帶有波希米亞風的身影，還拍了唯一一齣英語長片《如獅如醉》（Lions Love and Lies...），以三個生活在好萊塢的演員和創作人為主角，遊走於虛實之間。

Photo Credit：IMDb 紀錄片《Agnes by Varda》劇照

在一個電視訪問中 ，您和蘇珊桑塔一起受訪，自大無禮的主持人不斷堅持《如獅如醉》「怪誕」，即使您解釋這部電影就是關於這些真實人物的自由生活，半點也不怪誕，他還是在播放片段後語帶嘲諷說： 「Well，這兒有一些『非』怪誕的人⋯⋯」您立刻提出：「這是個種族歧視的說法。」來回應這些自以為主流、正經、體面，接受不了人與人之間差異，以為自己高人一等的老古板。

艾麗絲，您不只是個可愛的婆婆，還是個不卑不亢的烈女，一直都是。

《無法無家》（Ni loi sans toit）裡Mona實踐了「不自由，毋寧死」的感悟，質疑社會對女人就要乾淨、勤勞、安份守己——「活得像個女人」的要求。與珍寶金（Jane Berkin）合作《戀愛遊戲》（Kung-fu Master!），拍出了女性作為母親與女人矛盾脆弱的一面。

《唱不唱由你》（One Sings, the Other Doesn’t）簡直是女性主義宣言：我為自己選擇生活方式，我為自己而非男人而活。在法國新浪潮一眾男性導演鏡頭下對美女的迷戀與幻想之中，《五時到七時的琪奧》（Cleo from 5 to 7）竟直接切開美女的血肉：一個與死神面對面的美麗歌手，在等待驗身報告的兩個小時間，發現身邊即使再多人讚美她的如洋娃娃般精緻的皮相，也沒有一個人理解她內心的恐懼，無人視她為有靈魂的人。

再美麗的女人也是人，不是別人投射幻想之對象。您鏡頭下的女性主義，縱使憤怒卻非對抗，不徐不疾把自己的想法誠懇地說清楚：作為女人，我要為自己而活的自由。

Photo Credit：IMDb 《唱不唱由你》劇照

其實去年您本來想為宣傳電影來亞洲，其中一站還是香港。聽說，當時您曾堅持香港是其中一站，因為這大概會是最後一次來亞洲了，無論如何也想來看看。後來可惜因為身體狀況不能成行，不無遺憾。有人說，要一個89歲婆婆如此舟車勞頓實在太強人所難。我想，這說法也太小看您了。您對世界與人的好奇、著迷與感情，超越了身體的桎梏。

像您在《艾格妮撿風景》（The Gleaners and I）中拿起手提攝錄機去法國鄉間拍攝人們拾收割剩下的農作物，又在大半夜與不同團體與人士遊走巴黎街頭，尋找可食用卻被遺棄垃圾筒中的食物，反思自身作為創作者的狀態。又或者，在《最酷的旅伴》中，以88歲高齡與JR搭上那開往鄉郊的拍照小貨車，走進普通小鎮人的生活裡，尋找平凡中本應被歌頌的美好與光輝。在熱愛「直接電影」（direct cinema）的法國電影裡，您開啟了紀錄片眼界，放棄觀察與評論的角色，作為創作者直接走到鏡頭前，成為被觀察的主體之一。

Photo Credit：IMDb

您的每齣紀錄片，既是關於「浪費」、「貧富」、「城鄉」等主題，同時也通通關於您自己。在《沙灘上的華達》裡，您回到自己在比利時的家鄉、回到小時候長大的法國南部、回到拍攝首作《短角情事》（Le Point Court）的海邊小鎮、回到您在巴黎的家，說的是自己創作生涯，同時也是對人生、好友、家人和摯愛最深情的對話。

艾麗絲，謝謝您一直以真誠又坦率的態度來創作。雖然從未有幸一見，但為您的電影寫簡介，選編您大膽又可愛的語錄，又或者為您的作品撰寫小小的分析，甚至替您可愛的小影片翻字幕，總令我有錯覺以為自己跟您很熟。人生如您總算無憾，如此真誠直率的電影人，也不多了。

＊原文刊於 Angel Facebook

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航