等了14年，全台第一個獨立調查陸海空事故的「運安會」年底成立

去（2018）年底台鐵普悠瑪翻覆事件震驚各界，朝野黨團提案要求行政單位，應設立獨立機關專責調查相關交通事故。立法院今（2）日三讀通過2個相關法案，除了將原先的《飛航事故調查法》修正成《運輸事故調查法》，納入陸海空各種交通事故，另外也通過《國家運輸安全調查委員會組織法》，未來將設置「運安會」，獨立調查飛航、鐵道、水路及公路等重大運輸事故。

（中央社）立法院院會今日三讀通過《國家運輸安全調查委員會組織法》，「飛安會」改制為「運安會」，獨立公正調查航空、鐵道、水路及公路的重大運輸事故，相當中央三級獨立機關。院會並通過附帶決議，運安會成立後應依法重新評估及檢視行政院「1021鐵路事故行政調查報告」，重新檢視與訪談相關關鍵物證與人證等，與宜蘭地檢署進行必要會商，釐清事故的系統性問題與根本肇因。

去年10月21日台鐵普悠瑪6432車次於宜蘭發生正線脫軌重大行車事故，造成嚴重傷亡。為提升整體運輸環境安全，預防運輸事故發生，符合社會大眾對運輸事故調查報告公正性與準確性的期待，行政院和朝野立委提出《飛航安全調查委員會組織法》修法版本，名稱通過修正為《國家運輸安全調查委員會組織法》，建制運安會。

水陸空事故一把抓，運安會成員還要懂心理學

三讀通過的條文明訂，運安會掌理：重大運輸事故的通報處理、調查、肇因鑑定及分析、提出調查報告及運輸安全改善建議；運輸事故趨勢分析、運輸安全改善建議的追蹤及運輸安全專案研究；運輸事故調查技術的研究發展、能量建立、紀錄器解讀及工程分析；運輸事故調查法令的擬訂、修正及廢止；國內、外運輸事故調查組織與運輸安全組織的協調及聯繫；其他有關重大運輸事故的調查事項。

草案之前在司法及法制、交通委員會聯席會議初審暨朝野黨團協商過程中，立委對於運安會委員組成人數、任期、任命、專業資格、利益衝突迴避等討論甚多。

三讀通過的條文明訂，運安會置委員9至11人，其中1人為主委，職務比照簡任第14職等；1人為副主委，比照簡任第13職等；其餘專任委員3人，比照簡任第12職等；兼任委員4至6人。正、副主委及專任委員由行政院長任命，其餘委員由行政院長就有關機關人員或學者、專家分別聘（派）兼之，任期4年，任滿得連任。

另外，運安會委員應具有運輸、航空、水路、鐵道、公路、管理、法律、心理、醫學、氣象、機械、電子、工程或其他運輸事故調查相關學識及經驗。具有同一黨籍者，不得超過總額二分之一。有因罹病致無法執行職務，違法、廢弛職務或其他失職行為，因案受羈押或經起訴等情形者，得由行政院長予以免職或免兼。

增設「旋轉門條款」，避免運安會成員離開後去調查單位「當門神」

此次提案修法的民進黨立委黃國書表示，《運輸事故調查法》確立運安會的執掌範圍，新增「旋轉門條款」，未來不會發生運安會成員離開後去各運輸機構擔任門神，干擾事故調查的可能，要確保運安會超然獨立運作的精神。

條文中規範，運安會委員於任職期間應謹守利益迴避原則，兼任委員準用公職人員利益衝突迴避法；主委、副主委及專任委員任職期間不得兼任公營事業機構或公司代表官股的董事或監察人，不得兼任與交通運輸相關的事業或團體職務。

為確立離職後的職務禁止規範，條文也明訂，運安會主委、副主委離職後3年內，不得擔任與交通運輸相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務股東或顧問。專任委員離職後3年內，不得擔任曾調查或處理的交通運輸營利事業董事、監察人、經理、執行業務股東或顧問。委員於離職後3年內，不得就運安會掌理且有直接利益關係的事項，為自己或他人利益，直接或間接與接洽或處理相關業務。

《國家運輸安全調查委員會組織法》明訂，本法施行日期，由行政院以命令定之。

不再「自己出包自己查」，運安會年底前成立、重新調查普悠瑪

至於三讀通過的《運輸事故調查法》，條文規範，運輸事故調查報告發布後，有新事實、新證據資料，經運安會委員會議認有足以影響運輸事故調查報告的重要內容時，應重新調查。

條文也明訂，運安會對於重大運輸事故的調查，經運安會專案調查小組評估後，得考量調查的公正性、需求性及專業性，於必要時，尋求外國專業運輸安全調查機關協助。

行政院於1998年成立獨立調查機制「飛安會」，但只管理飛航事故，而公路、鐵路、海上運輸則都由所屬機關自行調查，如調查台鐵事故的「行車保安委員會」就隸屬台鐵局，過去曾遭抨擊有「球員兼裁判」之嫌。 早在2005年時，就有立委和學者認為因比照歐美設置「運安會」，但直到去年立法院才積極推動運安會入法，延宕14年終於在今日三讀通過，運安會將成為海陸空多運輸交通事故的獨立調查機構。 而運安會原本草案規畫介入調查的標準為公路、軌道傷亡達15人，水路、航空死亡達1人或船舶、航空器毀損。不過三讀通過的法案，除了一定數量之人員傷亡、財物損害，只要是社會關注、經運安會認定的重大事故，就能介入調查。

民進黨立委黃國書表示，《國家運輸安全調查委員會組織法》和《運輸事故調查法》三讀通過，意義重大。他籲請行政院能儘速成立運安會，回應國人的期待。

親民黨立委李鴻鈞也在院會發言表示，運安會成立後應針對去年台鐵普悠瑪重大行車事故，重啟調查，以符合社會大眾的期待，並避免未來再犯錯誤。

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核稿編輯：羊正鈺