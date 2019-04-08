《義大利．海洋城市的精神》導讀：「地中海霸主」威尼斯給台灣的借鑑

文：王維潔（成功大學建築學系教授）

義大利海洋城市精神提供的啟示

《義大利・海洋城市的精神》作者陣內秀信教授，大學主修建築設計、研究所主修建築史論、曾在義大利求學，通曉義大利文，返國於大學指導建築設計以及講授建築史及城市史課程，並且常年帶領學生至地中海地區從事現地場教學及調查，是日本和義大利建築及都市更新界交流的代表人物。

我發現我與他的求學經歷極為相似：大學主修建築設計、研究所主修設計及史論，也曾在義大利、法國求學，會一些義大利文。我任教成大建築系逾三十年，研究義大利也超過三十年，已經把義大利作為第二故鄉；熱愛義大利的心情或許與陣內教授是相同的。所以此份導讀就是懷著千里明月的心情所寫下的。

我對本書最大的好感來自於此書的日本觀點，或稱為亞洲觀點。上個世紀義大利歷史家、哲學家兼美學家柯鏤且（Benedetto Croce，本地常稱為克羅齊）曾言：「所有的歷史都是當代史，因為他們的觀點反映時人的利益。」陣內教授採日本觀點的論述，常將日本海岸都市與義大利海洋城市相媲美，切望日本與義大利多多交流合作。此外，本書對義大利、克羅埃西亞、希臘、土耳其及黑海的克里米亞各城市，捨棄英美所用名稱，而採用在地名稱，且發音尚稱正確。本書主要參考書為日文書籍，次多者為義大利文書籍，可以稱非西方主流之「軸心國」觀點。

長久以來台灣關於西洋的資訊幾乎為英美觀點所壟斷，本地讀者習於以英文接受外來資訊，同時也習於以洋人觀點看天下，將「哥倫布發現新大陸」背得朗朗上口，對以拉丁字母拼寫的它國語言，概由英文發音規則發音，離正音差異極大。台灣的翻譯工作者常以中文維基譯名為標準，將錯誤發音視為正統。我在校稿時，特別將義大利人名及地名之音譯儘量接近原語言，雖然和中文維基譯名差異頗大，但因附有原文，讀者仍可藉由原文找到中文及英文之維基條目。對希臘文、突厥文、法文以及阿拉伯文，皆沿用如此做法。

日本人長久以來將外文發音轉為「外來語」片假名詞彙，且廣為日本國民接受；因而本書日本原版並未附上相關之西洋人、地名，及專業術詞的原文。但對中文讀者而言，由片假名轉譯成的漢字真的不易理解。我遂先將文中指涉的外來語：人名、地名、及藝術史專業術語，還原成義大利文、威尼斯方言、拉丁文、希臘文、及少數法文等原文，校稿中以意譯優先，音譯為次的原則。期待如此做，讀者較容易理解，對本地讀者閱讀、研究、及旅行均有所助益。

場所精神與海洋城市

由書名「海洋城市精神」即可知本書是一本以建築理論「場所精神」（Genius Loci） 為主軸、配合歷史脈絡所寫的調查報告。場所精神興起於一九七○年代，紅火了好長一段時間，至二○○○年才逐漸退燒。建築系專業人士對場所精神一定不陌生；在本地建築學院，它曾經是（目前仍偶爾是）建築設計依據之有力工具。但對建築的行外人來說可能不了解其所蘊含的意義。因此我必須先將場所精神給予扼要說明。

場所精神在西洋古典時期的希臘及羅馬文化已經具現，其原文Genius Loci是拉丁文：loci指的是「地點的」，相當於英文local，其名詞locus為地點或場所。genius有守護神明、精神、品味、及才華等多層意義。Genius Loci指的是每一地點皆有神明，並因此呈現岀特有的氣質和氛圍。這樣的觀念在一九七○年代被挪威建築學者諾柏修玆（Norberg-Schulz, 1926-2000）發揚光大。他指岀建築、空間、與環境能獲得存在意義乃岀於物質表現：材料、形式、比例、顏色、質感、光影、氣味（若將光視為光子，氣味視為化學分子，其均為物質）。在西洋哲學發展過程中，討論何者為存在本體？是心靈或是物質，一直是爭論不休的論題。

海德格（Martin Heidegger, 1889-1976）由唯物的觀點為存在主義導入新的視野，存在實岀於存在物之本體，也就是存在的現象，而此現象乃依賴物質之呈現：如材料、形式、比例、顏色、光影、氣味等等。諾柏修玆承襲海德格的思想，將之運用於建築設計及建築史，成為建築學術界一時熱門論題，建築系學生採用它為設計基本概念，或以場所精神從事環境研究、聚落探討、都市論述者，比比皆是。

本書是陣內秀信教授所指導的日本法政大學建築系學生們，在地中海海岸城市所做現場調查的研究成果。針對義大利之威尼斯、阿瑪菲、比薩、及熱那亞此四個主要海洋城市做的場所研究，並包括威尼斯共和國在十五世紀最強大的時候所占有的境外領土：克里特島的伊拉克利翁，克羅埃西亞的杜布羅夫尼克以及希臘的納夫帕克托斯、黑海的克里米亞的卡法。除此之外文中還夾雜包括南義大利的加里波利、莫諾波利等海岸小城市的描述，無法盡數。本書由地理條件、地形地貌、城市結構、交通脈絡、外部空間、工商行會、宗教團體、鄰里組織、室內及戶外空間的互動，到建築結構與構造、材料、植栽、氣味，皆有極細膩的描寫，且筆法輕鬆有如對故里長久回憶。例如作者描述阿瑪菲：

接下來要造訪位於聖比亞鳩教堂下方、建於古道旁險峻斜坡上的住宅群。因擁有獨特外觀，這排建築是旅客熱門的拍照地點。周邊的道路上，依然設有許多覆蓋於建築上的隧道。打開木門，眼前出現的是超乎想像的極陡峭階梯，穿過狹窄昏暗的階梯，迎接旅人的竟是陽光普照、閃閃發光的海面，這是彷彿回到中世紀的空間設計才能感受到的精彩演出。再走到近代增建、突出於海面上的露台，能看到第勒尼安海浮在眼前，享受絕佳的開放感。從外側略感陰鬱的隧道狀道路看來，難以相信內部竟坐擁如此豐富的生活空間。阿瑪菲超乎想像的力量，總是隱藏於內部。

作者很用心的以因果論，將地理特質引發歷史事件、工商活力塑造城市形貌、商業利益導入國際衝突描述的靈活神現。例如在描述哥倫布地理大發現、葡萄牙開發經好望角直抵印度海路後，對義大利海洋城市衝擊鉅大，地中海和東方的貿易利多盡失。而熱那亞如何利用契機，與興旺的西、葡兩國金融合作，敗中求活：

盛極一時的熱那亞在經歷了與威尼斯的長期對立，以及來自米蘭、法蘭克的威脅和城市內部的派系鬥爭後，開始走向衰退。一四五三年康士坦丁堡淪陷，熱那亞在黑海的殖民地卡法孤立無援，最後落入了土耳其手中，自此熱那亞失去重要的據點。此外，隨著哥倫布的「地理大發現」，西班牙、葡萄牙等國因此獲得龐大利益，國勢日隆，反觀仰賴地中海交易而繁榮的義大利傳統海洋城市，紛紛面臨經濟危機。儘管局勢極為不利，熱那亞還是堅強地存活下來。被尊為「熱那亞國父」的安德里亞．多利亞為神聖羅馬帝國的查理五世皇帝建造槳帆船，並與西班牙締結同盟，開設歐洲基督教世界的主力銀行，靠金融業維持城市繁榮，也藉此維持了熱那亞共和國的經濟與政治獨立。

此書海洋城市並不是學術上的精準定義，而毋寧說作者是使用這個概念去分析中世紀義大利城市的商業歷史。有時，跨越城市範圍指為海洋國家。例如威尼斯有時指的是在瀉湖上形成的魚狀礁島集合；有時指的是大威尼斯地區（威尼托〔Veneto〕）包含朱代卡島，其它眾多小島，瀉湖邊緣的麗都海堤城市如馬拉莫科、寇甲，以及某些附近內陸城市帕多瓦、烏迪內、維千扎、特雷維索；更有時指的是威尼斯共和國，包含北義威尼斯「陸上領土」（Domini di Terraferma）及海外領土如伊士特里亞半島、亞德里亞海對面的達爾馬提亞、希臘的伯羅奔尼撒半島、尤比亞島及克里特島等等的境外城市。在阿瑪菲、比薩、及熱那亞的描述亦如此，包含作為當共和國解釋時的更多領土及城市。

讀者若存有此書為一部興亡世界史的念頭，可能會大失所望。但是將之視為從海洋精神出發的都市史，及場所觀點下的旅遊札記，配合地圖一同閱覽，則有如沐春風的下午茶心情。

檔案解密後的威尼斯書寫

場所的歷史陳述是場所精神不可缺的一環，但陣內教授是建築學者，或許對歷史無法同歷史學者般嫻熟。此外本書寫作於二○○五年至○七年，沒趕上二○○七年威尼斯國家檔案解密。這批解密資料以拉丁文或威尼斯方言寫成，內容包羅萬象，由每日物價、外國人的監聽檔，到國家大事、國際事物，鉅細靡遺。該批檔案以卷宗依次排列可達七十二公里，足見檔案之巨大。該檔案之解密足以改寫威尼斯甚至地中海周邊國家的歷史；目前依此解密檔案重寫的威尼斯歷史稱為「新威尼斯史」，均為二○一二年之後才岀版，因之陣內教授沒能趕上威尼斯國家檔案解密。

陣內教授也參考了世界著名歷史學者麥克尼爾（Willian H. McNeill）一九七四年岀版的《威尼斯：歐洲的樞紐》 （Venice: The Hinge of Europe, 1081-1791），並在書中大量引用麥克尼爾的看法。但麥克尼爾的威尼斯論述離威尼斯國家檔案解密更遠，被新威尼斯史學者認為無甚參考價值。故此書以今日的眼光看之，不免有失色之處。

唯歷史論述在本書的定位並非重點，海洋城市的場所精神才是本書主角。因此我建議本地讀者以輕鬆的心情來閱讀此書，多多享受其關於義大利風物細膩的描寫，若有機會去義大利旅行，能夠隨著陣內教授的足跡，他的眾多資料還是挺值得參考品嚐的。

台灣的借鑑

最後，我受富察先生囑咐，要談談台灣有何可借鏡於義大利海洋城市，特別是富強的威尼斯。作為一名島國之民，我認為台灣和威尼斯有相似的地理條件，卻無法像威尼斯一樣一度成為國際貿易中心──地中海的霸主。雖然台灣的條件比威尼斯好得太多：地理位於亞洲樞紐、土地比威尼斯本島大上許多、且物產豐饒、人民純樸敦厚。台灣如何學習威尼斯，本就可寫成一本大書，在導言篇幅受限的情況下，我只能依據「新威尼斯史」點岀威尼斯共和國立國一千多年來，無愧其「最寧靜之國」（La Serenissima）國號的特質，供讀者參考。

威尼斯人乃由受匈奴迫害的羅馬城市難民組成，因此威尼斯人始終效忠羅馬政府。初期效忠西羅馬流亡政府，公元八一○年後效忠東羅馬帝國；威尼斯人一直以羅馬祖國的臣民自居。由於占據珊瑚礁島立國，起初食唯有魚，產唯有鹽，所缺者惟淡水。海礁之上若無淡水，無法為生。因之威尼斯人民團結戮力，將全城之廣場及庭院下之碳酸鈣礁岩挖成大坑，深度約六至九米，坑壁以黏土塗層，以碳火烤燒成陶壁，大坑中再依濾水池原理依次鋪上細沙、木碳、棕櫚，成一座大型濾水貯水糟。地表面設落水口至少四處，分占四角。雨天雨水往下層過濾至底成為清水，形成水壓，在廣場／庭院中央鑿井可得湧起之清泉。威尼斯由此巧思，千百年來有清水可用，得以存命（陣內教授在廣場一節完全忽略此要點，令入扼腕）。

因鹽為唯一珍貴物產，人民最初靠賣鹽發家；政府設官鹽場，嚴格把關品質。當時人們把鹽稱為香料，能保存食物，乃各國所需之戰備及生活物資。十二世紀起，威尼斯人了解鹽的物流比製鹽本身更有利潤，於是高價收購全義大利可買到的鹽，再靠龐大的船隊運往缺鹽的中北歐及東方地區，並以長期合約壟斷供鹽。威尼斯政府且將由鹽獲得的巨大利潤抽取部分貼補海運商家，讓回程船滿載的香料皮草及其它珍貴貨物得以降低售價，取得地中海地區絕對優勢。如此策略使得威尼斯成為中國、印度、伊斯蘭地區，及北歐岀口貨物在地中海的總經銷。

教廷禁止基督教徒和伊斯蘭地區貿易，否則驅逐教會（猶如今日之退岀聯合國）。威尼斯人可不怕，生意就是命，生意做成功了，教宗也得買單，十字軍也要靠威尼斯人的槳帆船運送。威尼斯自然成為地中海商貨的通路中心，從北海、英倫、法蘭德斯到希臘、達爾馬提亞、土耳其及黑海，全是威尼斯的業務範圍。對威尼斯而言只要有錢、有科技就是力量，和神聖羅馬帝國皇帝、教宗可以平起平坐。

威尼斯人組成的民主政府，因無土地可分，故無法形成封建制度；國內臣民百姓一律平等，共舟共濟，絕少黨派互鬥之情況。政府清廉，對總督、文武百官的貪腐採零容忍態度。建立全面國安監督制度，上至總督，下至各級官員及外國人士，層層監控，監控者亦另有人監督。百姓有冤情，各處設有直達總督的信箱。總督之選舉採公平、理性、寧靜和平的方式，完全杜絕門閥、權勢、大老、抹黑及假消息的介入，選舉過程不花錢，也不會造成人民對立。

比照台灣的情況，容許我多介紹一下威尼斯的遴選人提名制。遴選委員的組成要經十階段的重組，人數亦改變十次，所運用的淘選機制由街頭小兒抽選及委員推薦交互進行，最終委員依當時人所言是聖馬可決定的，毫無人為力量介入的可能性。最後階段有41個遴選委員，遴選委員抽籤排序後，依序每位委員只能推薦一名候選人。每一次只針對此人投同意／否決票，投票前有專門單位廣蒐集關於該候選人之流言蜚語，供該員答辯澄清，並發表政見演說。41人投票，其中有25票同意即算當選，若沒通過，再由第二名委員推薦另一候選人，依同樣方式，直到總督被選岀來。過程寧靜，不驚動百姓。只有如此寧靜的選舉過程，商業貿易方可完全不受影響。

威尼斯人以商業為本，利潤優先，尊重市場，以國家武力作商人後盾，開闢新市場，占據經貿基地，開發海外殖民地。為了經濟，並無「漢賊不兩立」的意識形態，雖然和伊斯蘭教徒作戰，但和伊斯蘭地區的生意照做，成了歷史上最成功的資本主義，且先進到發展出虛擬的經濟結構——脫離土地的經濟活動。

威尼斯視造船事業為命脈，其維持品質的敬業態度，由一條繩索到一片風帆，製作工匠有品管簽押，任何環結有問題，將影響一船的生命和貨物價值。威尼斯人絕不吃虧，也不好戰，採取不厭其煩的外交手腕，談判再談判，直到對手屈服。若真有外國入侵，全國上下同心，決不放棄，必然戰至最後一刻。聖馬可給予全民最堅實的信念：相信聖馬可、相信國家、相信政府。

以上，本地人民能做到其中哪一點？可以好好省思一番。

書籍介紹

本文摘錄自《義大利．海洋城市的精神：中世紀城市如何展開空間美學和歷史》，八旗文化出版

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作者：陣內秀信（じんない ひでのぶ）

譯者：李雨青

「海洋」是陸地的屏障，卻也是催生交流的通道！

推動中世紀地中海史發展的，正是掌握海上商業貿易的城市！

從海洋望向城市――看 威尼斯／阿瑪菲／比薩／熱那亞

如何透過海洋貿易，獲得堪比帝國的影響力！

從港口、塔樓等地中海建築的風格，見證海洋城市如何活用東西方文化！

本書以照亮中世紀歷史的四座海洋城市──威尼斯、阿瑪菲、比薩、熱那亞──為主角，深入當地人生活的場域，看見商業貿易興盛、貨物流通的地中海。論述勢力龐大的四大海洋城市如何向東方世界發展，思考海洋城市的生活空間是如何建立，並實際描繪至今依然存在的海洋城市精神。

與陸地城市不同，中世紀南歐的海港城市，例如威尼斯、阿瑪菲、熱那亞，都是必須從海上坐船進入的城市。第一眼停留在人們眼中的城市景象，是從海上望向城市時的畫面。「海洋」對這些城市來說，不是地理的疆界，而是值得向外探索，充滿商機的舞台。

《義大利．海洋城市的精神》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

現今成為觀光重鎮的義大利海洋城市，早在中世紀便透過海洋商業貿易，獲得堪比帝國的影響力。甚至在談到中世紀的歷史時，威尼斯好比今日的倫敦、紐約一樣，是全球的經濟中心。這些曾經在地中海呼風喚雨的城市是如何發揮坐擁海洋的優勢、最終又為何沒落，值得台灣省思。

本書的啟示是：台灣是個海島國家，地理位置正好位在東海上的十字路口，是相當重要的海洋交通樞紐。台灣的海洋性與開放性一點也不比中世紀時期的威尼斯遜色，也同樣成為多元文化的薈萃之地。台灣應像義大利的海洋城市一樣，充分利用自身的先天優勢，才能在周邊各大國之間獲得足以自保、甚至向外發展的實力。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《義大利．海洋城市的精神：中世紀城市如何展開空間美學和歷史》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第09卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九