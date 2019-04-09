黃哲斌《新聞不死，只是很喘》：如何重新發明媒體？當代新聞業三個典範挑戰

文：黃哲斌

如何重新發明媒體

當代新聞業三個典範挑戰

不同時代裡，新聞產業面對不同挑戰，經常主動或被動地突變、演化、競爭、調適，最後出現新的典範。有時是敘事性的實驗，例如伍爾夫與卡波提；有時是媒體市場的結構變革，例如1分錢報紙；有時則是競爭策略導引的報導風格，例如黃色新聞。

當我們立足2019年，目睹網路尤其社群媒體帶來的嚴苛挑戰，苦思如何重新發明媒體，事實上，我們仍在歷史的河道上航行，與那些在墓誌銘刻上「新新聞」字樣的前人，幾無二致。

好吧，或許更激烈、更全面一些，因為，我們身處於讀者注意力宛如高山空氣一般稀薄、科技平台彷彿海峽天險的媒體時代。

如今，進入社群媒體時代，《紐約時報》、《衛報》、《金融時報》、《華盛頓郵報》等老派報刊，無不努力逆流而上，試圖重新定義新聞媒體。

當前新聞媒體的轉型努力中，我們能清楚看到三種典範的全新挑戰。

敘事方法的創新

首先，同樣是「敘事方法的創新」，文字一直是新聞報導的主體，即使「新新聞」改變了文體結構，鉛字仍是閱讀主流。

網路撼搖這一切，如今同一篇報導裡，文字，靜態影像、動態影片、互動圖表、動畫各司其職，像是各部輪唱，缺一不可。時至今日，《紐約時報》編輯部幾乎就是一個「說故事實驗室」，光是圖表製作的團隊，即多達40人，人人具備文字採訪能力，兼具數據分析技術，甚至熟稔程式語法，這是傳統新聞記者難以想像的門檻。

又例如 2016年，《紐時》開啟名為「360日報」（The Daily 360）的專區，不定期推出全景實境報導，透過以觀者為中心的沉浸式體驗，為虛擬實境報導鋪路。這些以敘事技術為核心的創新，徹底改變「看新聞」的方式，堪稱當下最具挑戰性的實驗。

發行通路的創新

然而，僅僅是敘事方法的創新，並無法拯救新聞業，當前媒體面對第二個典範挑戰，是「發行通路的創新」。

通路創新意味著 ，「透過不同數位平台或數據分析技術，與讀者重新建立關係」。無論是官方即時通訊、對話機器人、臉書社團、訂戶專屬討論區、客製化App與新聞信，都是跳過資訊中間人，藉由內容發行，重新建立讀者關係、爭取品牌認同。

換言之，新媒體的意義不只在於創建一套全新語彙、介面、敘事技巧與邏輯，更在於創造一個新的社群、一種新的互動模式與對話經驗。最重要的是，新媒體的完成，關鍵在於開闢一個迥異以往的生態圈，既找到自己的經營模式，也找到自身在未來媒體圖譜的角色位置，進而參與競合，改變資源分配現狀，推動整體產業轉型。這一切努力，正可扣合第三個新媒體挑戰。

組織與經營模式的創新

第三個典範挑戰，也是最痛苦的一個，就是「組織與經營模式的創新」。歐洲與美國，以下各舉一個代表性例證。

歐陸最大媒體集團、旗下擁有《圖片報》、《世界報》等全國性大報的Axel Springer，自2012年就積極布局數位轉型，派出包括《圖片報》總編輯在內的3人小組，到矽谷見習一年。此舉讓競爭者疑惑不解，甚至認為是架空流放。

一年後，3人小組回到德國，管理階層展開一連串激烈改革，包括賣掉旗下電視週刊、女性雜誌、地方報等非核心刊物，變現9.2億歐元。發行量從500萬份高峰、跌至不到200萬份的《圖片報》，合併線上及線下編輯部，積極經營網路內容，三年內累計40萬名網站付費會員。

此外，他們廣泛發展線上廣播、臉書「文章快手」（Instant Articles）、Periscope影音直播等不同形式內容；更具野心的是，花4億歐元買下美國原生財經網站「Business Insider」，投資流量極大的短影音原生新聞「NowThis」，收購數位資料分析網站「eMarketer」。對他們而言，這是進入千禧世代眼球戰場的快捷鍵。

Axel Springer數位轉型的策略，一直鎖定內容、行銷、廣告、分類廣告四大核心，作為評估舊業務、開發新業務的標準，創造出驚人的綜效。2008年，全集團數位營收只占整體營收的百分之一；十年後，Axel Springer集團超過65％營收、八成利潤都來自數位部門。

相對於Axel Springer大量併購、投資新媒體，作為重要數位策略；一海之隔的美國，創刊於南北戰爭前夕的《大西洋》月刊，提供另一種的轉型經驗。

相關書摘 ▶黃哲斌《新聞不死，只是很喘》：新聞記者的五道陰影，以及那些不方便的媒體真相

書籍介紹

本文摘錄自《新聞不死，只是很喘：媒體數位轉型的中年危機》，天下雜誌出版

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作者：黃哲斌

主流媒體衰微、原生新聞網站與社群平台競出，傳播生態正翻天覆地大改變。

注意力愈來愈稀薄的iPod世代，是接收更多新聞，還是更多垃圾？

是擁有更多自由，還是失去更多選擇？

水泥未乾的媒體時代，

是數位轉型的轉捩點，也是公民素養的考驗點。

《紐約時報》每天兩次的編採會議，不再討論紙本頭版新聞，反而專注設定數位內容。

清朝道光年間就發行的《經濟學人》，不僅逆轉衰退的浪潮，還贏得網路世代年輕讀者青睞。

低民調的政壇新手川普，一舉搶下美國總統大位，其中一股助攻，竟來自馬其頓共和國小鎮年輕人架設的眾多極右派新聞網站、假文網站！

短短20年內，新聞媒體的主戰場從報架與遙控器，迅速拉到電腦與滑鼠之間，如今又框進手機螢幕，臉書、YouTube、IG……各種免費內容隨手可得。主流媒體影響力式微、原生新聞網站與社群平台競出。

卡在時代夾縫裡的新聞媒體，遇上注意力愈來愈稀薄的iPod世代，如何重新定義內容、發行與營運模式，找到生存利基？

沒有紙張、沒有電波時段限制的原生網路媒體，如何靈活變革走出新路徑？

當網路讓新聞競爭十倍速，真假資訊滿天飛，我們讀到的是更多新聞，還是數位垃圾？記者這一行，還值得從事嗎？

《天下雜誌》《報導者》《端傳媒》《泛科學》《關鍵評論網》等中文媒體在數位轉型路上，又遭遇哪些挫折？提供哪些寶貴血淚經驗？

本書作者黃哲斌，擁有二十幾年媒體資歷。他一路走來，從傳統主流紙媒到新時代的網路平台，見證媒體生態的改變。他在《天下雜誌》與子頻道《獨立評論＠天下》，剖析當前媒體與社會的關係，分別獲得2017年金鼎獎，與有「亞洲普立茲獎」之稱的2018年SOPA評論獎肯定。

他以專欄文章為基底，大量增補內容，透過國內外的案例分析，深入剖析媒體的變貌與可能突圍的模式；並且省思在訊息片段化、破碎化，各種雜音、噪音與真實事件互相干擾蓋台的資訊市場下，該如何看待媒體的角色以及資訊接收的危機。

本書重點

16個國外案例 X 5個台灣本土案例 ：看傳統媒體如何試圖改變內容、讀者互動、營運模式，險中求生；數位原生的媒體展現哪些大膽創意，運用新技術、異軍突起。

：看傳統媒體如何試圖改變內容、讀者互動、營運模式，險中求生；數位原生的媒體展現哪些大膽創意，運用新技術、異軍突起。 9個數位媒體時代關鍵詞 ：假新聞、即時新聞、同溫層、社群媒體、網路社群政治……，這些現象正如何影響文明社會？

：假新聞、即時新聞、同溫層、社群媒體、網路社群政治……，這些現象正如何影響文明社會？ 5個值得當記者的理由：傳統的記者角色如何隨著數位變遷而改變？社群編輯、互動編輯、對話編輯等新興媒體職位，如何躍為編輯台運轉的重要核心？記者的社會功能又有哪些變與不變？

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航