黃哲斌《新聞不死，只是很喘》：新聞記者的五道陰影，以及那些不方便的媒體真相

文：黃哲斌

新聞記者的五道陰影

以及那些不方便的媒體真相

近幾年，每逢9月1日記者節，我都會寫一篇文章，誌念這個很少被祝福的日子。9月也是大學院校的開學季，我常被學生問及，「記者這一行，值得立志從事嗎？」因此，這篇文章打算談論「記者作為一種職業」，動機源於一件往事。

當我還在報社工作，有次參加一位財經組同事的離職派對，那位記者跑新聞不過兩、三年，表現非常亮眼，但他準備轉任企業公關。派對末了，他趨前告訴我，高中時曾聽我演講，從此嚮往新聞這一行，並如願成為報社記者；但他發現，採訪工作的日常，有些不如預期之處，所以趁年輕趕快抽身。

新聞記者轉入企業或政府部門工作，並非罕事，但他的話讓我震撼，彷彿自己是購物頻道的商品代言人，不小心誇大美化記者工作，因而誤導一位優秀年輕人。

誠實豆沙包的徵人啟事

然而，如何恰如其分描繪「記者」這個職業？接下來，我試著用五個段子、五道陰影故事來作答。

先強調一件事，我的二十年新聞經歷裡，一半待在編輯台，我跑過最重大新聞是陳進興殺人案、最遠的採訪地點是東沙群島，我的記者生涯乏善可陳，毫不傑出，頂多算是「稱職」而已。換言之，關於「記者」這件事，我絕非最佳代言人選，但是，我會盡量坦誠。

第一個故事，2010年，美國奧勒岡州一家地方報，上網刊登徵才啟事，寫著「你有多強烈想當記者？強烈到願意晚上與週末都上班？⋯⋯在超時超量工作之餘，回報你的是低薪與基本健保。」

結果，這則吃了誠實豆沙包的徵人啟事，引發熱烈迴響。沒錯，記者是一個待遇不高、要求卻很高的職業，作息不正常，經常要求超時付出。其次，跑新聞不會讓人致富，除非兼差炒股炒匯，或在地下賭場插股。假設金錢是主要工作動機，一開始就應避免誤入此途。

第二個陰影故事，2017年5月，美國一位神經科學專家發布研究報告，他針對40名記者的血液、心跳、大腦機能、生活型態，進行一星期的監控，研究結論是，與平均水準相較，記者通常「酒與咖啡喝太多、水喝太少，情緒控制不佳，生活自理能力較差，而且有表達障礙」。

雖然研究樣本不多，歷時不長，然而，以上描述頗符合記者的集體圖像：飲食及睡眠品質通常很差，易怒、頻繁熬夜、不時處於焦慮狀態，因而難免影響家庭關係。當然，有規則必有例外，但是，記者日常與「穩定、規律的生活型態」大致互為反義詞。

講完以上兩道陰影，或許已嚇跑一半人；另一半可能會問，既然如此，記者工作有何迷人之處？值得一輩子投身從事嗎？

新聞行業的光明與黑暗

這是第三道陰影，容我以兩個例子回應。

2017年，當《舊金山紀事報》的科學記者普爾曼（David Perlman）在同事簇擁祝福下，光榮退休，他已高齡98歲，在《紀事報》任職超過七十個年頭。普爾曼寫過上千篇科學文章，採訪足跡遍及阿拉斯加與南極大陸，一方面親身見證人類飛上太空、目睹電腦時代跳躍降臨，一方面參與衣索匹亞的人類始祖化石考掘，追蹤報導愛滋、伊波拉病毒等新型疾病挑戰，同時跟進醫藥治療的突破進展。

12歲就發願當記者的普爾曼，一生獲獎無數，包括以他命名的科學新聞獎。他是個傳奇案例，佐證「記者如何可能活在時代裡」；當然，不見得人人有此際遇，下個例子或許平凡得多，但同等光彩。

《風暴湖時報》位於愛荷華小鎮上，是一個由家族經營的迷你報紙，發行量只有3300份，員工只有10人，庫倫（Art Cullen）是主編兼社論主筆，他哥哥是發行人，兒子跑新聞、妻子與嫂嫂都是報社員工，這家報社徹底推翻你對媒體的標準印象。

然而，他們在2016年揭發當地政府縱容大型農企業排放廢水，嚴重污染地下水的弊案。當水公司提起環境訴訟，地方政府甚至動用企業秘密捐贈的基金打官司抗辯，捐資企業包括形象爭議、富可敵國的孟山都與科克兄弟（Koch Brothers）。庫倫緊咬不捨追蹤評論，因而擊敗《華盛頓郵報》等全國性報紙，獲頒普立茲新聞評論獎。

對照這兩個例子，你可自不同角度解讀，我個人喜愛的版本是：記者不是超人，只是血肉凡人；但是，處於不同位置的普通人，可能藉由新聞使命，找到不同實踐方式，貢獻一個社區，一個社群，甚至一整個世代。

相關書摘 ▶黃哲斌《新聞不死，只是很喘》：如何重新發明媒體？當代新聞業三個典範挑戰

書籍介紹

本文摘錄自《新聞不死，只是很喘：媒體數位轉型的中年危機》，天下雜誌出版

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作者：黃哲斌

主流媒體衰微、原生新聞網站與社群平台競出，傳播生態正翻天覆地大改變。

注意力愈來愈稀薄的iPod世代，是接收更多新聞，還是更多垃圾？

是擁有更多自由，還是失去更多選擇？

水泥未乾的媒體時代，

是數位轉型的轉捩點，也是公民素養的考驗點。

《紐約時報》每天兩次的編採會議，不再討論紙本頭版新聞，反而專注設定數位內容。

清朝道光年間就發行的《經濟學人》，不僅逆轉衰退的浪潮，還贏得網路世代年輕讀者青睞。

低民調的政壇新手川普，一舉搶下美國總統大位，其中一股助攻，竟來自馬其頓共和國小鎮年輕人架設的眾多極右派新聞網站、假文網站！

短短20年內，新聞媒體的主戰場從報架與遙控器，迅速拉到電腦與滑鼠之間，如今又框進手機螢幕，臉書、YouTube、IG……各種免費內容隨手可得。主流媒體影響力式微、原生新聞網站與社群平台競出。

卡在時代夾縫裡的新聞媒體，遇上注意力愈來愈稀薄的iPod世代，如何重新定義內容、發行與營運模式，找到生存利基？

沒有紙張、沒有電波時段限制的原生網路媒體，如何靈活變革走出新路徑？

當網路讓新聞競爭十倍速，真假資訊滿天飛，我們讀到的是更多新聞，還是數位垃圾？記者這一行，還值得從事嗎？

《天下雜誌》《報導者》《端傳媒》《泛科學》《關鍵評論網》等中文媒體在數位轉型路上，又遭遇哪些挫折？提供哪些寶貴血淚經驗？

本書作者黃哲斌，擁有二十幾年媒體資歷。他一路走來，從傳統主流紙媒到新時代的網路平台，見證媒體生態的改變。他在《天下雜誌》與子頻道《獨立評論＠天下》，剖析當前媒體與社會的關係，分別獲得2017年金鼎獎，與有「亞洲普立茲獎」之稱的2018年SOPA評論獎肯定。

他以專欄文章為基底，大量增補內容，透過國內外的案例分析，深入剖析媒體的變貌與可能突圍的模式；並且省思在訊息片段化、破碎化，各種雜音、噪音與真實事件互相干擾蓋台的資訊市場下，該如何看待媒體的角色以及資訊接收的危機。

本書重點

16個國外案例 X 5個台灣本土案例 ：看傳統媒體如何試圖改變內容、讀者互動、營運模式，險中求生；數位原生的媒體展現哪些大膽創意，運用新技術、異軍突起。

：看傳統媒體如何試圖改變內容、讀者互動、營運模式，險中求生；數位原生的媒體展現哪些大膽創意，運用新技術、異軍突起。 9個數位媒體時代關鍵詞 ：假新聞、即時新聞、同溫層、社群媒體、網路社群政治……，這些現象正如何影響文明社會？

：假新聞、即時新聞、同溫層、社群媒體、網路社群政治……，這些現象正如何影響文明社會？ 5個值得當記者的理由：傳統的記者角色如何隨著數位變遷而改變？社群編輯、互動編輯、對話編輯等新興媒體職位，如何躍為編輯台運轉的重要核心？記者的社會功能又有哪些變與不變？

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航