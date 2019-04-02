NCC主委確定請辭，過去哪些假新聞讓NCC成為「眾矢之的」？

假新聞、假訊息層出不窮，主責機關國家通訊傳播委員會（NCC）成為箭靶，質疑開罰過少過輕、掃蕩不力，行政院長蘇貞昌3月更公開批評「誰都管它不到，但它也什麼都不管」。為此，NCC主委詹婷怡今（2）日於臉書表示，已主動向行政院請辭，而稍早行政院也表示，尊重詹婷怡請辭的決定。

（中央社）NCC主委詹婷怡今天下午在臉書發文表示，已向行政院長蘇貞昌提出辭呈，感謝總統蔡英文和NCC副主委及委員，她會在不同崗位上繼續前行。

因假新聞、假訊息處理惹議，詹婷怡稍早傳出已主動向行政院請辭，原本預定明天公布，但消息提早曝光，還數度傳出國家通訊傳播委員會（NCC）將開記者會說明，不過公關系統回覆表示，沒有接獲指示。

詹婷怡下午在臉書發文表示，標題為「美麗數位新台灣」，首句就感謝蔡總統，還有持續推動相關工作的朋友，她說，「美麗數位新台灣」是願景，更是持續一步一腳印的實踐，它同時關係到在資訊科技快速發展的後匯流時代，台灣「民主化的深化」及「數位化的轉型」，端看如何面對與應處，並與國際上相同理念與價值認同的國家結盟與合作。

詹婷怡說，對於這樣的願景與實踐，她個人一路以來就是一個拓荒者，不會害怕未知、不會畏怯困難，有不足的地方就改進，有疏漏的地方就補強，並結合所有理念相同之士共同努力。

她表示，深切了解當下的台灣，就如同包括轉型正義在內的各項理念與價值，「民主化的深化」及「數位化的轉型」更是如此，需要每個人的意識覺醒及加倍努力，尤其是如何降低對立、有效轉換思維、建立共好的目標、形塑治理效能，才能避免反而被民主制度與數位發展反噬，這需要大智慧。

立法院交通委員會3月18日邀國家通訊傳播委員會（NCC） 主委詹婷怡（前）進行業務報告並備質詢。會前被問到 是否考慮「不如歸去」，詹婷怡表示，她答應到NCC， 會全力把應該要做的事情做好，幫台灣把環境建構好，會持續努力。｜Photo Credit: 中央社

詹婷怡說，她已向蘇貞昌提出辭呈，非常珍惜自2016年8月起的日子，在通訊傳播基本法、國家通訊傳播委員會組織法、及其他各項法規的前提下，戮力執行職務及推動各項職掌工作。相信國家通訊傳播委員會全體委員及同仁們必定會持續精進，容有困難與挑戰，也會全力克服。

她說，無論在哪一個地方，都會秉持一樣的理念與堅持繼續努力，永遠實實在在地在台灣的土地上奮鬥，「讓我們一起繼續為台灣加油」。

政院證實請辭獲准，詹婷怡成NCC首位請辭主委

2016年8月1日起擔任受行政院監督的獨立機關NCC主委至今的詹婷怡，今年51歲，先後就讀於國立台灣大學、倫敦大學和國立政治大學，擁有法學碩士和工商管理碩士學位，是台灣早期投入智慧財產權及網路法律專業領域的律師之一；詹婷怡任期原定到2020年7月31日。依去年5月監察院公布最新財產申報資料，詹婷怡曾投資「父後七日」等國片共新台幣1100萬元，她同時也是「父後七日」的共同製片，「龍飛鳳舞」和「進擊之路」的監製。

而稍早行政院長蘇貞昌也表示，他已收到國家通訊傳播委員會主任委員詹婷怡的辭呈，對於詹主委想要回到業界的想法表示理解，對於請辭的決定給予尊重。蘇貞昌也感謝詹主委在通傳會任職期間，推動數位匯流相關法案與政策發展的辛勞。希望她日後重回業界，能成為產官橋樑，繼續推動台灣數位產業發展。

《ETtoday》報導，詹婷怡請辭主委也是NCC成立13年以來5任主委中，首位沒任滿提前請辭的主委，詹婷怡請辭後，將由副主委翁柏宗代理。另外，NCC目前法定委員有7人，主委請辭後剩下6人，只要有4位委員出席仍可維持正常運作。

哪些假新聞，讓NCC成為眾矢之的？

詹婷怡在2016年8月1日接下NCC第5屆主委的位子，原定任期到明年的7月31日，適逢台灣近來假新聞延燒最熱的時候。去年9月燕子颱風侵襲日本關西，網傳我國駐大阪辦事處態度不佳、辦事不力，引發排山倒海的輿論批評，隨後傳出處長蘇啟誠在日本駐處上吊自殺的消息，引發各界震驚，日本《NHK》更製作新聞特集「失控假新聞，駐日外交官為何輕生及我們的教訓」，蘇啟誠之死為假消息肆虐開出第一槍警訊。

今年3月立委補選前，《中天新聞台》報導指文旦盛產導致價格受影響，稱有「200萬噸文旦倒入曾文水庫」，疑遭影響選情，行政院長蘇貞昌怒批NCC「甚麼人都管不到它，它也什麼都不管」，也有立委質疑，NCC在2015到2018年間，受理1822件內容不公不實申訴案，卻只罰了2件，另外明明最高可罰到200萬元，NCC卻只各罰20萬元，處理過輕又不夠明快，要求主委詹婷怡下台的聲音不斷。

雖然NCC在上周針對《中天新聞台》2則相關新聞「三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」、指涉駐星大使「盯場回報韓國瑜行動」，違反公序良俗與事實查證，共開罰100萬元，並限期1個月內完成獨立審查，否則將撤換該台新聞部主管，而在各方壓力之下，詹婷怡今天仍傳出請辭。

不過NCC日前指《中天新聞台》過度報導特定政治人物，新聞比例過高，但網友發現，該新聞台遭罰後的晚間新聞，下方跑馬燈短短5分鐘，仍連續跑了20則韓國瑜新聞，似乎「沒在怕」。

更有自稱「高雄北漂工程師」的網友昨日在批踢踢發文，追蹤該台新聞提到「韓國瑜」的次數，從昨日累計到今天下午7點，已出現了2121次。

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核稿編輯：楊士範