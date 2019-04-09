「非旅行業者不得經營旅行業業務」的禁令，逼得返鄉青年回都市找工作

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我們想讓你知道的是
我常常聽到官員表示，地方經營生態旅行附帶交通食宿安排，並不違反發展觀光條例，但每當我在地方與社區代表們對談，言論總一面倒向社區遭受檢舉並接到罰單的血淚控訴。
從文化部社區總體營造開始，到勞動部多元就業開發方案、農委會的農村再生等等，政府皆不遺餘力鼓勵社區匯集居民的力量，想辦法從歷史去尋根，盤點自然與文化資源，發展社區產業找回社區活力，讓青年回鄉或留鄉。
這一連串超過20年的行動與經費投入，參與的部會也遠超過我列舉的三個，最終形成今年行政院提出「地方創生國家戰略」的基礎，沒有過去長期對社區的投資，不會有今天的地方創生，或許我們也可以說，不管哪一年是元年，地方創生早就開始了。
然而地方經過長期蹲點醞釀，好不容易長出社區旅行、生態旅行等深度旅遊的果實，年輕人也真的回來了，正是讓社區自給自足，不再依賴政府補助，共享地方產業的經濟成果之時，卻因為發展觀光條例「非旅行業者不得經營旅行業業務」一條禁令，面臨違法營運，遭受檢舉罰款的威脅。
返鄉青年不堪長期檢舉，決定放棄理想，回到都市找工作者有之；在文宣與行程上大玩文字遊戲，躲躲藏藏規避法規適用者有之；即使攬客到服務全程由社區負責，旅行社什麼也沒做，社區逼不得已向旅行社借牌支付佣金，形同繳保護費的也有之。社區越做越氣餒，不禁想問問政府到底想帶他們去哪裡？而政府長期投入經費，卻落入無法合法營運，只好轉入地下經濟交易模式，政府也拿不到產業發展帶來稅收增加的窘境，長期而言是各方皆輸。
我日前以此為題質詢國發會陳美伶主任委員，希望主委留意地方碰上許多法規障礙的現況。感謝陳主委正面的回應，國發會願意承擔法規調適的責任，在今年2月23日的協調會上獲致具體結論，將由觀光局發函解釋，社區體驗旅行並不違法，社區將可以放心營運。
不過在這邊還是要提醒國發會，這不是我第一次聽到地方經營生態旅行，附帶交通食宿安排，並不違反發展觀光條例的說法。而實況，卻是我在地方與社區代表們對談，言論一面倒向社區遭受檢舉並接到罰單的血淚控訴，代購交通票券不行，安排餐廳不行，安排住宿不行，接待家庭不行，社區居民車輛接駁不行……以上通通踩線！導遊部分也是眉眉角角，不是一句不涉及經營旅行業務及導遊業務就可以的。
不相信嗎？請看以下這串精彩附表：
- 附表一觀光旅館業與其僱用之人員違反本條例及觀光旅館業管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表二旅館業與其僱用之人員違反本條例及旅館業管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表三旅行業、旅行業經理人與旅行業僱用之人員違反本條例及旅行業管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表四觀光遊樂業與其僱用之人員違反本條例及觀光遊樂業管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表五民宿經營者違反本條例及民宿管理辦法裁罰基準表.PDF
- 附表六導遊人員違反本條例及導遊人員管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表七領隊人員違反本條例及領隊人員管理規則裁罰基準表.PDF
- 附表八從事水域遊憩活動違反本條例及水域遊憩活動管理辦法裁罰基準表.ODT
- 附表九違反本條例與風景特定區管理規則有關風景特定區及觀光地區管理規定裁罰基準表.PDF
- 附表十旅客進入自然人文生態景觀區未依規定申請專業導覽人員陪同進入裁罰標準表.PDF
- 附表十旅客進入自然人文生態景觀區未依規定申請專業導覽人員陪同進入裁罰標準表.DOC
令人不禁懷疑這是發展觀光條例還是管制觀光條例？
我的訴求很簡單：給新發展出的產業一條合法營運的路，共生共榮，消費者權益獲得保障，政府稅基增加，就業增加，全民共享新經濟發展果實。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航