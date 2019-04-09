「非旅行業者不得經營旅行業業務」的禁令，逼得返鄉青年回都市找工作

從文化部社區總體營造開始，到勞動部多元就業開發方案、農委會的農村再生等等，政府皆不遺餘力鼓勵社區匯集居民的力量，想辦法從歷史去尋根，盤點自然與文化資源，發展社區產業找回社區活力，讓青年回鄉或留鄉。

這一連串超過20年的行動與經費投入，參與的部會也遠超過我列舉的三個，最終形成今年行政院提出「地方創生國家戰略」的基礎，沒有過去長期對社區的投資，不會有今天的地方創生，或許我們也可以說，不管哪一年是元年，地方創生早就開始了。

然而地方經過長期蹲點醞釀，好不容易長出社區旅行、生態旅行等深度旅遊的果實，年輕人也真的回來了，正是讓社區自給自足，不再依賴政府補助，共享地方產業的經濟成果之時，卻因為發展觀光條例「非旅行業者不得經營旅行業業務」一條禁令，面臨違法營運，遭受檢舉罰款的威脅。

返鄉青年不堪長期檢舉，決定放棄理想，回到都市找工作者有之；在文宣與行程上大玩文字遊戲，躲躲藏藏規避法規適用者有之；即使攬客到服務全程由社區負責，旅行社什麼也沒做，社區逼不得已向旅行社借牌支付佣金，形同繳保護費的也有之。社區越做越氣餒，不禁想問問政府到底想帶他們去哪裡？而政府長期投入經費，卻落入無法合法營運，只好轉入地下經濟交易模式，政府也拿不到產業發展帶來稅收增加的窘境，長期而言是各方皆輸。

我日前以此為題質詢國發會陳美伶主任委員，希望主委留意地方碰上許多法規障礙的現況。感謝陳主委正面的回應，國發會願意承擔法規調適的責任，在今年2月23日的協調會上獲致具體結論，將由觀光局發函解釋，社區體驗旅行並不違法，社區將可以放心營運。

不過在這邊還是要提醒國發會，這不是我第一次聽到地方經營生態旅行，附帶交通食宿安排，並不違反發展觀光條例的說法。而實況，卻是我在地方與社區代表們對談，言論一面倒向社區遭受檢舉並接到罰單的血淚控訴，代購交通票券不行，安排餐廳不行，安排住宿不行，接待家庭不行，社區居民車輛接駁不行……以上通通踩線！導遊部分也是眉眉角角，不是一句不涉及經營旅行業務及導遊業務就可以的。

不相信嗎？請看以下這串精彩附表：

令人不禁懷疑這是發展觀光條例還是管制觀光條例？

我的訴求很簡單：給新發展出的產業一條合法營運的路，共生共榮，消費者權益獲得保障，政府稅基增加，就業增加，全民共享新經濟發展果實。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航