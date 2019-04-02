【焦點院線】《我們》：當他們殺死我們，靈魂與階級能否隨之轉變？

兒時在海邊遊玩受到驚嚇創傷的Adelaide，在多年後與丈夫、孩子，一家四口再度回到老家，引發Adelaide的二度恐慌。果然，當天晚上，四位陌生人出現在他們家門口，而這四位陌生人與他們有著一模一樣的外表。

喜劇鬼才Jordan Peele於2017年推出首部長片處女作《逃出絕命鎮》，一反他以往的喜劇形象，交出一部令人驚艷的驚悚傑作，時隔兩年，他再度為我們端上下一則驚悚作品《我們》，與《逃出絕命鎮》有著相當類似的氛圍，但與《逃出絕命鎮》不同的是，Jordan Peele沒有執意在《我們》中影射美國社會，但身為觀眾的我們就是無法停止去思索。當然從片名《Us》，指「我們」，卻也是美國「United States」的縮寫看出端倪。

《我們》開場於1986年的加州Santa Cruz，女孩Adelaide與父母在海灘度假時，意外闖入一個鏡子屋，並遇到了一位跟她長得一模一樣的女孩，電影對於這段的描繪輕描淡寫，但早已深深地印入所有觀眾的腦袋。時間跳至30年後，成家的Adelaide與丈夫、女兒、兒子回到Santa Cruz的海灘，當天晚上四位陌生人闖入家中，而這四位陌生人有著與一家四口相同的外表。

Photo Credit：環球影片

《我們》有著對於社會如何看待下階層人士的隱喻，這些「複製人」以「平凡大眾」最詭異的鏡像現身，其實都是從「平凡大眾」表層的行為萃取而成。

這也是《我們》的觀影趣味之處，Jordan Peele放入相當繁複的資訊與影像訊息，逼得觀眾在觀賞時大量吸收，在電影結束後重新組裝。也如《逃出絕命鎮》，Jordan Peele毫不掩瑜地展示他對經典驚悚電影的熱愛，舉凡《鬼店》、《大白鯊》、Brain De Palma、Darren Aronofsky的致敬，都成為《我們》當中相當充沛的創作能量來源。

還有，《我們》最讓我驚喜的在於，電影對於觀眾觀影心理的操控，我無法知道這是否是Jordan Peele的刻意，《我們》激發了觀眾的同理心，卻也在一瞬間將其戳破，模糊了角色善與惡的界線。爸爸Gabe穿著Howard University的上衣，說明他受到的高等教育，這家人是中產階級的黑人家庭，他們的好友是更上階層的白人家庭，而這些「複製人」的階級又要如何定義。

一如《逃出絕命鎮》靈魂侵佔身體的劇情，當「複製人」殺死「原生人」，他們的靈魂與社會階級能否跟著改變？ Adelaide：「What are you people?」

Red：「We are Americans.」

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面對下層階級的人，稱謂竟然是以形容物體的「what」，而非「who」，從「平凡大眾」的觀點，這群「複製人」是一個破壞現有社會規則的存在，從「複製人」的觀點，這是一場利用暴力奪回他們長久以來被社會忽略的聲音。

《我們》的隱喻符號相當豐富，電影揭露了我們往往漠視、否認一些發生在我們周遭的不公不義，因為我們只想維持原狀，既然原本生活好端端的，為何我們要去改變呢？將《逃出絕命鎮》與《我們》的背後脈絡連貫起來，會發現Jordan Peele以相當冷酷犀利的眼光在解剖美國的社會，《逃出絕命鎮》是對「歐巴馬美國」的批判，《我們》則是對「後歐巴馬時代」的反省。

《我們》令我想起史丹利庫柏力克的恐怖大師之作《鬼店》，數十年以來衍生出無數影迷的反覆推敲，有人說這是庫柏力克坦承他假造阿姆斯壯登月的告白、有人說這是對於猶太人屠殺的暗喻、也有人說這是批判美國迫害印地安人的鐵證，我們不論《鬼店》是否有這些真實指涉，這些影迷推論都造就了《鬼店》的不凡地位與神秘，而《我們》也將如此，Jordan Peele或許只是個無心插柳，但絕對能造成觀眾們未來數年的不斷解構。

《我們》也因為戲中演員們的超精彩演出，更加讓人戰慄不已，Lupita Nyong’o、Winston Duke、Elisabeth Moss…等，這群演員在片中皆分飾兩角，無論是神情、指體語言都猶如分裂般，呈現出完全不同的效果。

如此便更不能忽視幕後團隊的傑出表現，《靈病》、《銀湖之下》攝影師Mike Gioulakis為電影的平凡景致中，塑造出令人無法抹去的詭異影像，一家四口站在車道聽起來稀鬆平常，但當光源有限，無法看清四人的五官，逆光的剪影身形在仰角鏡頭下籠罩著強烈的壓迫感。服裝設計Kym Barrett光是電影中的暗血紅衣物變使人毛骨悚然。而《逃出絕命鎮》之後再度合作的配樂Michael Abels，與音效部門合作無間，為《我們》打造出直搗腦海的詭譎聲線。

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閱片無數的影評人，總愛拿著電影與某部經典片做比較，或是說導演手法受到哪位大師的影響，舉凡驚悚電影的歷史，史丹利庫柏力克、希區考克、史蒂芬史匹柏、M. Night Shyamalan都有其不凡之處，Jordan Peele不是以上這些大師，他已經是位自成一格的作者導演，他出色的視覺語言早已發展出與過去大師們與眾不同的路線，證明他不是一位只靠《逃出絕命鎮》的一片導演。

《我們》運用驚悚的手法，揭露了我們社會中多數人不願提及面對的事物，Jordan Peele希望觀眾能去腦力激盪，而《我們》提供了數不盡的素材讓我們能夠去思索、去認清這個社會相當黑暗的生活體驗。

※本文經作者授權刊登，原文發表於賈小米.COM

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航