【焦點院線】《我們》：當他們殺死我們，靈魂與階級能否隨之轉變？

兒時在海邊遊玩受到驚嚇創傷的Adelaide,在多年後與丈夫、孩子,一家四口再度回到老家,引發Adelaide的二度恐慌。果然,當天晚上,四位陌生人出現在他們家門口,而這四位陌生人與他們有著一模一樣的外表。

喜劇鬼才Jordan Peele於2017年推出首部長片處女作《逃出絕命鎮》,一反他以往的喜劇形象,交出一部令人驚艷的驚悚傑作,時隔兩年,他再度為我們端上下一則驚悚作品《我們》,與《逃出絕命鎮》有著相當類似的氛圍,但與《逃出絕命鎮》不同的是,Jordan Peele沒有執意在《我們》中影射美國社會,但身為觀眾的我們就是無法停止去思索。當然從片名《Us》,指「我們」,卻也是美國「United States」的縮寫看出端倪。

《我們》開場於1986年的加州Santa Cruz,女孩Adelaide與父母在海灘度假時,意外闖入一個鏡子屋,並遇到了一位跟她長得一模一樣的女孩,電影對於這段的描繪輕描淡寫,但早已深深地印入所有觀眾的腦袋。時間跳至30年後,成家的Adelaide與丈夫、女兒、兒子回到Santa Cruz的海灘,當天晚上四位陌生人闖入家中,而這四位陌生人有著與一家四口相同的外表。

這也是《我們》的觀影趣味之處,Jordan Peele放入相當繁複的資訊與影像訊息,逼得觀眾在觀賞時大量吸收,在電影結束後重新組裝。也如《逃出絕命鎮》,Jordan Peele毫不掩瑜地展示他對經典驚悚電影的熱愛,舉凡《鬼店》、《大白鯊》、Brain De Palma、Darren Aronofsky的致敬,都成為《我們》當中相當充沛的創作能量來源。

還有,《我們》最讓我驚喜的在於,電影對於觀眾觀影心理的操控,我無法知道這是否是Jordan Peele的刻意,《我們》激發了觀眾的同理心,卻也在一瞬間將其戳破,模糊了角色善與惡的界線。爸爸Gabe穿著Howard University的上衣,說明他受到的高等教育,這家人是中產階級的黑人家庭,他們的好友是更上階層的白人家庭,而這些「複製人」的階級又要如何定義。

一如《逃出絕命鎮》靈魂侵佔身體的劇情,當「複製人」殺死「原生人」,他們的靈魂與社會階級能否跟著改變?

Adelaide:「What are you people?」

Red:「We are Americans.」