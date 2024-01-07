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2024/01/07,
訃聞

飛虎隊老英雄何永道辭世，享嵩壽103歲

飛虎隊老英雄何永道辭世，享嵩壽103歲
Photo Credit：杜晉軒（多維記者）

我們想讓你知道的是

何永道於1942年報考空軍軍官學校第16期，1943年跋山涉水遠赴印度臘河完成初級飛行訓練，沿途還要躲避日軍炮火攻擊。1944年到美國鳳凰城飛行學校接受密集訓練，4月25日返回戰場，加入中美混合航空大隊一中隊，駕駛B-25轟炸機投入抗戰。

（中央社）對日抗戰期間曾駕駛B-25轟炸機炸射華北地區日軍目標，執行18次轟炸任務，並認為「加入中華民國空軍是一生轉捩點，也是改變人生最重要決定」的飛虎隊老英雄何永道6日逝世，享嵩壽103歲。

何永道晚年與家人住在新加坡，他也曾於百歲高齡時接受《中央社》專訪，娓娓道出這段難以磨滅的人生回憶。

何永道生前受訪時表示，他雖是南洋僑生，但並未與其他人一樣逃往美國或澳洲另謀出路，而是投身救國行列，立志投效空軍，捍衛領空，成就報國心願，同時保護自己的家人。

何永道103年前出生於華人聚集的馬來亞（馬來西亞）怡保小鎮，因為第二次世界大戰日軍侵中，讓當時在香港大學就讀的何永道因緣際會成了大時代的兒女，開啟人生驚險報國的一頁。

1941年底香港局勢動蕩不安，日本占領香港，何永道目睹日軍轟炸啟德機場等慘狀，不僅求學機會中斷，也與怡保的家人失去聯絡。當他費盡千辛萬苦從香港避難到廣州，看到國民政府招考空軍海報，決定從軍投入抗日，立誓把侵略者趕出中國與南洋家鄉。

何永道於1942年報考空軍軍官學校第16期，1943年跋山涉水遠赴印度臘河完成初級飛行訓練，沿途還要躲避日軍炮火攻擊。1944年到美國鳳凰城飛行學校接受密集訓練，4月25日返回戰場，加入中美混合航空大隊一中隊，駕駛B-25轟炸機投入抗戰。

何永道當時駐防漢中，需到石家莊、徐州、太原等地執行任務，飛行過程中既要採密集編隊飛行，又要閃避來自四面八方的地面砲火，所有飛虎隊飛行員無不全力以赴，士氣高昂，只希望奮勇救國。

2020年3月21日是何永道的百歲壽辰，當時的駐新加坡台北代表處代表梁國新也曾為何永道與家眷友人共同祝壽，見證何永道在中美空軍聯合作戰的英勇事蹟，並表彰曾任中美混合團（Chinese American Composite Wing，CACW）第一轟炸機隊前輩戮力以赴、奮勇作戰的愛國情操。

他辭世的消息曝光後，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢等人昨晚均透過社群媒體平台臉書（Facebook）表達哀悼之意。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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