《窒息》：令人坐立不安的恐懼深淵，引領恐怖電影美學再進化

文：邱昶維（DCFS編輯部）

未演先轟動的恐怖懸疑電影《窒息》，翻拍自1977年的同名經典電影《坐立不安》，講述來自美國的芭蕾新秀Susie，進入柏林的舞蹈學院受訓後，意外發現學院內不僅血案頻傳，更暗藏不為人知的可怕秘密。

本片由義大利導演Luca Guadagnino（盧卡格達戈尼諾）執導，他曾以《池畔謎情》、《以你的名字呼喚我》等電影，獲得國際影壇關注；如今，他首度挑戰拍攝恐怖電影，不僅以強烈視覺風格，重新詮釋恐怖經典的肅殺氛圍，更加入震撼感官的舞蹈片段，帶領觀眾直墜令人坐立不安的恐懼深淵。

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重返柏林圍牆倒塌前，陰鬱的德國歷史傷痕

圖片來源：birthmoviesdeath, castbox, dezeen, imdb, reelhoney, tsingapore, screendaily, polygon

我們想製作一部電影，就像在1977年的柏林拍攝一樣。 ──《窒息》導演Luca Guadagnino

「當時的柏林瀕臨內戰危機，整個國家深陷世代對立的陰影。」導演Luca Guadagnino解釋，為表現1970年代德國的實際狀況，他特地研究德國新浪潮導演Rainer Werner Fassbinder（法斯賓達）的作品，並與團隊共同分析其攝影指導Michael Ballhaus的影像呈現手法。

由於故事背景時逢動盪的「德國之秋」（German Autumn），導演決定讓本片的視覺風格，以相對暗沉的色調；灰色、棕色、淡鐵藍和淡鐵綠色，作為主要色彩基調，令藝術指導Inbal Weinberg能夠據以打造場景，將壓抑的德國社會氛圍，重現於大銀幕上。

真實場景融合現代主義設計

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Weinberg說明，電影裡的舞蹈學院，其實是實景拍攝：「起初我抵達那裡之後，我幾乎無法呼吸，非常想吐。」該建築位處義大利，是歷史超過百年的廢棄飯店，由於飯店自1968年後便已關閉，其內部裝潢保留大量歷史痕跡，讓劇組完全能依照現有格局，直接進行場景改造。

劇組除修復飯店的天花板、地板等處，還原當時設計樣貌，也參考建築設計師Adolf Loos的作品，透過加入馬賽克瓷磚、花卉圖案裝飾，以及大理石方柱等，融合現代主義和裝飾藝術風格，打造具有現代感的歷史建築；同時，現代主義的部分裝飾元素，也被劇組當作暗示女巫文化的符號，如壁紙的爪形圖案。

擷取歷史元素的裝飾細節

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Weinberg表示，為呈現巫魔會最終的大屠殺場景，除閱讀女巫歷史記載資料，她也參考德國納粹集中營的影像資料，發現罹難者的眼鏡、頭髮等物件，都會被成堆擺放；最終，她與導演決定將麻繩纖維編成辮子，黏貼於場景四周，作為牆壁的紋理：「我們認為那些是受難者的頭髮。」

此外，劇組相當強調場景的真實性，如心理醫師Klemperer的公寓，即是仿造奧地利心理學家Sigmund Freud（佛洛伊德）的真實居所，而學院的枝形吊燈，則仿造自紐約大都會歌劇院60年代的真實燈具外觀，令人虛實難辨。

汲取跨領域的設計靈感，服裝變化表現女性特質及轉變

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表現女性身體的原型，正是這部片不斷強調的主題。 ──《窒息》服裝設計Giulia Piersanti

「這部片給予我很大的設計自由。」服裝設計師Giulia Piersanti表示，由於本片的文化背景和人物設定豐富多元，讓她不僅可以參考各國經典服飾，嘗試不同布料、印花的結合，許多70年代歌手、設計師等人物穿著，甚至畫家畫作等跨領域素材，也都成為她創作的靈感來源。

例如，片中舞者的紅繩造型，除來自本片編舞家Damien Jalet的建議，其造型和顏色配置，即是參考日本情色攝影師荒木經惟的作品。

「我特別去情趣用品店買好幾尺的束縛帶，並研究綁縛技術，將演員身上的紅繩綁成巫術的星形圖案。」Piersanti解釋，這個造型不僅能強調舞者的身體律動，也能表現「滴血」（Dripping blood）的意象。

Susie Bannion的蛻變和成熟

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由於主角Susie Bannion來自保守的美國宗教社區，她的服裝初期顯得樸素，而其造型靈感來源，即是1978年電影《我心深處》人物Renata的形象。但隨著故事發展，Piersanti改變Susie的服飾造型，讓整體風格轉向精緻典雅，藉以凸顯她的心境轉變：「Susie越來越有女人味，這代表她變得更加開放、強壯。」

「與其讓人物用說的，不如直接以視覺呈現這個她的性格轉變。」Piersanti解釋，當片末的Susie轉變成勇敢、自信的女性時，她不僅身穿典雅的黑色連身裙，且衣服上近似櫻桃樹枝的花紋，更是由大量的女性骨盆組成，並以雕刻藝術家Louise Bourgeois的畫作為設計靈感，令人物性格的變化不言而喻。

Madame Blanc的自律和老派

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雖然Madame Blanc是學院的高階掌權者，但為符合電影調性，Piersanti捨棄華麗的服裝造型，並考量人物性格，將簡單務實的特點放大，讓方便跳舞和移動，成為設計其服裝的重要考量，而Blanc最終身穿棕色或灰色長裙的冷冽造型，無疑是本片的代表形象之一。

儘管如此，片末的巫魔會場景裡，Blanc仍穿上一襲橘紅長袍，展現她神祕強大的身分。Piersanti表示，該造型的靈感來源，來自20世紀初時尚設計師Madame Gres的連身裙作品：「我希望她對這場巫魔會有特殊的見解，而不是像普通女巫一樣穿上斗篷。」

蒂妲絲雲頓一人分飾三角，驚駭的特殊化妝成就

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有時候，我不只是在化妝，而是在創造某種成就感。 ──《窒息》特殊化妝師Mark Coulier

演員Tilda Swinton（蒂妲絲雲頓）於本片挑戰一人分飾三角，她不僅透過特殊化妝技巧和精湛演技，讓現場工作人員難以察覺真相；其中，扮演心理醫生Klemperer時，Swinton更是以假名Lutz Ebersdorf登列於工作人員名單，直到媒體披露才曝光。

「如果沒有人公開這個祕密的話，我們會更開心。」特殊化妝師Mark Coulier解釋，為將Swinton徹底變身成角色Klemperer，兩人早已試驗過16次左右的妝容，並在每次開拍前，耗費4小時以上的時間，替Swinton於下巴和脖子四周，增添富有皺紋的矽膠假皮，盡可能隱藏她原有的女性外觀。

恐怖的女巫首領容貌

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「導演很喜歡David Cronenberg（大衛柯能堡）的肉體恐怖片。」Coulier解釋，片中的女巫首領Markos，同樣是由Swinton飾演，而她令人恐懼的外觀，即是由導演Luca Guadagnino親自設定。

根據Guadagnino提供的參考圖片，Markos的嘴巴是以青蛙為參考，軀幹則由嬰孩肢體的各部位組成。為此，Coulier打造一套專屬Markos的化妝服，透過大量半透明矽膠片的黏貼、組成，創造潰爛的皮膚表面，並於開拍前耗費近6個小時，才將Swinton徹底化作邪惡女巫。

殘酷的肢體扭曲舞

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「她的下巴被打破、手臂被扭轉了，而且腿也彎曲了。」Coulier提及，為製造令觀眾震驚的人物死亡開場，Guadagnino希望該名角色Olga能被「徹底粉碎」，甚至在最後變成一團肉。因此，Coulier和Guadagnino逐一討論Olga肢體變形的部位及過程，並搭配演員的肢體舞蹈，讓觀眾目睹所有殘酷的景象。

其後，Coulier分別製作假手臂、假肋骨和突出牙齒的假下顎等，裝設在演員身上，模擬扭曲變形的肢體狀態，並以綠色去背服裝，包裹演員的部分真實四肢，以便後製時移除，讓畫面更加逼真。

每部電影裡，我都會嘗試透過隱喻或敘事手法，向觀眾傳達那些最貼近我的事物。 ──《窒息》導演Luca Guadagnino

《窒息》除善用故事裡舞蹈學院的設定，當中的女巫文化，更是導演Luca Guadagnino關注的議題：「某方面來說，這部電影是關於母女之間的互動關係，以及她們權力轉移的狀況。」令本片不僅開創與舊作截然不同的視覺風格，其背後承載的歷史議題與性別隱喻，亦深化原版故事的內涵。

《窒息》特殊化妝幕後花絮：

參考資料：hollywoodreporter, vulture, deadline, departures, dezeen, tsingapore, elle, dailydead, birthmoviesdeath

圖片來源：birthmoviesdeath, castbox, dezeen, imdb, reelhoney, tsingapore, screendaily, polygon

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航