從《萬葉集》選出「令和」是去中國化嗎？日本給台灣的「脫中」啟示

文：林書弘（東海大學政治學系政治理論組學士）

今（2019）年4月1日，日本內閣官房長官菅義偉在媒體圍繞下，沿用30年前的方式，緩緩拿起用毛筆書寫的板子，宣告日本第248個年號為「令和」（れいわ）。

「令和」一詞從日本古籍《萬葉集》選出，此年號打破日本長久以來，以中國古籍挑選年號的慣例。有論者指出這樣的做法符合安倍保守派作風，的確在政治層面上有加強國家主體性的氛圍。

若因此說日本有所謂「去中」心態，筆者會覺得些許詭異。但《聯合報》在前日發布一則報導，標題是這樣下的，〈年號也能用抄的！這72字證明日本「去中」有多難〉，文中平舖直述地介紹日本年號的歷史，並論及新年號仍難以「切斷」中國淵源。

台灣和日本一樣，在文化層面上與中國雖無法斷絕關係，但所吸收的養分已轉化或內化，發展出自身的文化，或者換言之，文化本來就會互相影響。例如，日本從中國學習了漢字，結果「和製漢語」又大量進入中國，客觀來說，兩方創造的新詞彙則是彼此流通。爭論誰才為「正統」，或者「抄誰的」，其實意義並不大。

因此當中國官媒《環球時報》語帶酸味地表示「此舉仍無法抹去中國痕跡」、「凡是得以辨明出處的年號均出自中國古籍」，甚至強調《萬葉集》與中國詩歌的密切關聯時，則完全體現出「大中華」國族的玻璃易碎心態。

反倒在日媒報導中，「漢字文化圈」、「跨越國境」、「日本古典」等關鍵字眼屢屢出現，也許可以稍微一窺日本人較為廣闊的看法。文化本就沒有明確界線，但如何從舊有文化中，重新詮釋或創造出新的意義，認識「我們是誰」，才是有趣的觀察。

「年號」雖係出於中國的君主政治體系，整個大東亞範圍的地區，皆受到中國文化的影響，如台灣、朝鮮、越南與蒙古，都曾使用過年號。而現僅剩日本仍繼續保持這樣的傳統，甚或發展成為日本文化的獨特點之一。

另外，「民國」並非年號，而是中華民國使用的紀年曆法，但其實「年號」可被視為「正統」的統治象徵，若從這個意義上來看，「民國」也就是繼「宣統」後，「大中國」正統性的延續。

然而，從李登輝提出的「中華民國在台灣」（the Republic of China on Taiwan），陳水扁的「中華民國是台灣」，再到蔡英文所提的「中華民國台灣」，都可嗅到在政治層面上，「台灣」一詞的概念有愈趨重要的態勢，但台灣人民的意志卻依然分岐，顯見政治層面的制度與人民草根性的認同產生斷裂與紛雜。再進一步而言，「民國」作為政治實體的符號，能否賦予其不同以往的概念與圖像？

近年來，台灣社會討論的「去中」，常被批評為「數典忘祖」，若從前文提及的文化背景來看，筆者認為，狹義的「台獨基本教義派」論述將對1949年後的新移民族群造成傷害與壓迫。反之，以「同文同種」作為訴求的「反去中派」，則忽視台灣社會的多樣性、流動性以及政治認同的因素。

台灣做為一多元族群、語言與文化組成的共同體，能做的不是在文化上徹底「去中」，而是必須擺脫內部「大中華」的一元架構現實，筆者暫以「脫中」一詞表示，其目的在於，拒絕「種族中心主義」（ethnocentrism）在社會當中運作，打破「宰制／從屬」的不對等關係，才符合台灣社會的真實處境與各群體文化的平等正義。

以引起社會各界關注的高中歷史科新課綱為例，採用「東亞史觀」便是「脫中」的最顯著做法，「中國史」並沒有在課堂上消失，而是跳脫「大中國／漢民族」的思想框架，帶領學生從更廣闊的視角來思考歷史的整體脈絡。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人老師在其著作《受困的思想》中提及，台灣的處境是「多重」的，因此必須解構、建構與「重構」，才有辦法相互解除殖民狀態，「從交錯新舊的歷史對立之中解放出來」，並「重建非本質的，開放的台灣主體」。

台灣若要脫離殖民性困局，則不能依附在各大帝國的邊陲，抑不能停滯於任一國族的霸權體系，必須仰賴台灣人民由下而上的共築，建立自我主體性的政治或文化共同體。日本改元進入新時代，給台灣人的啟示應該是——借用那句在網路上流傳的標語——「讓台灣成為台灣」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航