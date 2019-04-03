「將爛政客趕下台」，芝加哥選出首位公開出櫃的非裔女性市長

（中央社）芝加哥今天舉行市長第2輪選舉，兩位民主黨籍非裔女將對決，最後由高舉改革大旗的政壇素人萊特夫特（Lori Lightfoot）勝選，芝加哥就此成為全美由非裔女性執政的最大城市，萊特夫特也成為芝加哥首位公開出櫃的非裔女市長。

投票於美中時間晚間7時截止，截至發稿，83%選區已計票完成。《美聯社》公布的初步計票結果顯示，曾任聯邦檢察官並公開出櫃的萊特夫特獲得74%選票，遙遙領先對手普瑞克溫可（Toni Preckwinkle）的26%，篤定勝選。

曾任聯邦檢察官的萊特夫特（Lori Lightfoot）是執業律師，從未參選公職。

萊特夫特今天告訴記者：「人們希望看到改變。作為航向這個目標的船隻勢不可擋。」

萊特夫特在勝選演說中表示，她以參選對抗強大利益與政治體制，只要大家團結一致，百姓利益終將勝過少數權貴階層利益，芝加哥也不再會是座「郵遞區號將決定個人命運的城市」。

這場選舉被視為是「芝加哥的轉折點」

芝加哥是全美第3大城市，約1/3居民為黑人，自1837年來，芝加哥選民僅選出一位非裔市長和一位女市長。

分析師說，選民正在尋求重塑這座城市的政治風貌。在這個民主黨大本營，槍枝暴力問題氾濫，喪命於此的人數勝過全美其他主要城市，政治貪汙情況嚴重。

芝加哥伊利諾大學（University of Illinois）政治學教授麥肯錫（Evan McKenzie）對法新社說：「這是芝加哥史上最重要的選舉之一。」

他說：「芝加哥選民似乎抱持著『要將爛政客趕下台』的心態。」

擔任兩屆芝加哥市長的易曼紐（Rahm Emanuel）放棄連任後，各路人馬爭當繼任者，2月舉行的首輪選舉出現破紀錄的14名候選人，最後由萊特夫特與庫克郡郡政委員會（Cook County Board）主席普瑞克溫可獲得最高票，決選分高下。

因此，無論萊特夫特或普瑞克溫可勝選，芝加哥都將出現歷來首位非裔女市長。這場改寫歷史的決選登場前，政見大同小異但背景截然不同的兩人展開激烈廝殺。

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56歲的萊特夫特曾任律師與聯邦檢察官，2016年曾出任芝加哥警察可信賴工作小組（Chicago Police Accountability Task Force）的共同主席，2015～2018年間則是芝加哥警察董事會（Chicago Police Board）主席。首次競選公職的她主打改革口號，期望改變芝加哥僵化腐敗的政壇風氣。

72歲的普瑞克溫可則是見過大風大浪的政壇老將，她是芝加哥最具進步主義色彩的民主黨人士，也以推動改革為政見。

在首輪選舉得票最高的萊特夫特和普瑞克溫可都屬積極改革派，承諾將整頓政府、大力掃貪和減少經濟不平等。

地方媒體報導，選前民調顯示，萊特夫特支持率似乎較高。兩位候選人都竭力拚戰到最後一刻，在通勤站和投票地點外與民眾握手。

普瑞克溫可在選前強調，有必要透過各種社會服務，因應芝加哥暴力問題。

萊特夫特競選期間，試圖將普瑞克溫可與芝加哥腐敗政治風氣劃上等號。眼見選前民調落後，普瑞克溫可不斷加強攻擊，以廣告批評萊特夫特對遭員警施暴的黑人毫無同情心。兩人在電視辯論上互指對方是騙子，並為如何改善城市財政與暴力風氣唇槍舌戰。

一方是誓言讓芝加哥氣象一新的政壇素人，另一方則是號稱經驗豐富的政壇熟面孔。《紐約時報》分析，兩人意識型態差距其實很小，入主芝加哥市府後，都要面對財政困難、人口減少和民間暴力問題的考驗。

即使萊特夫特勝出，選後仍要與握有庫克郡大權、每年掌握約40億美元預算的普瑞克溫可合作，而且兩人之後都要在芝加哥市中心同棟大樓辦公。

另一項英雌所見略同的議題，是兩人都不滿電視影集「嘻哈世家」（Empire）非裔同志男星傑西史莫里特（Jussie Smollett）謊報因種族仇恨遇襲，檢方卻全數撤銷16項重罪指控。

選戰倒數階段，萊特夫特在電視辯論上質疑檢方作法，形同權貴人士可擁有與平民百姓不同的司法制度。普瑞克溫可也敦促庫克郡的州檢察官辦公室說清楚講明白，並呼籲法官公布上週密封的法院紀錄，以利取信於民。

根據《芝加哥論壇報》報導，萊特夫特的主要政見包括：

通過法令確保所有病房都擁有經濟房 建立新的公共安全辦公室，以減少犯罪和改革警務 逐步徵收房地產轉讓稅，以創造更多資金來消除無家可歸的情況 對大型法律和會計師事務所徵稅，以支撐市政府的財務狀況 將城市的酒店稅提高一兩個百分點，以資助藝術 逐步淘汰城市的紅燈攝像機

另外，萊特夫特對於相關議題也有不同立場：

取消警察局的幫派數據庫、對警察局進行民事監督 廢除美國移民暨海關執法局 廢除選舉市財務長和市書記 合併城市四個養老基金的管理

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核稿編輯：楊士範