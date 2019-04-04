廢除元號制的理由：「令和」會成為日本最後的元號嗎？

國內國外的熱烈討論

隨著日本政府於4月1日宣布新天皇．德仁即位後使用的元號為「令和」後，兩岸三地的各大媒體紛紛進行報導和分析。尤其是今次日本政府首次高調地選用日本最古老的和歌集《萬葉集》作為新元號的出處根據時，更是引起了包括中國在內的媒體爭相討論。將焦點都放在《萬葉集》與古代中國文學的關係，從而強調「還是跟中國有關」的結論。

加上，在公布新元號之前，日本國內各種猜測活動，都吸引了中港台三地人士的關心，甚至加入了猜測的行列。可以看到，雖然日本新元號的事情份屬外國的內政，但卻因為元號制度源自中國，以及中港台兩岸三地的民眾對日本的好感和關心度持續高漲，相關的討論熱度不下於日本本國。

然而，筆者不打算在本文裡就新元號的取意好壞、與中國古代文學的關係之類，再作評論，因為前者是十分主觀的問題，後者也沒有很大的討論必要。筆者旅居日本多年，認為除了以上兩個焦點外，起碼還可以為讀者提供另一個角度去思考，而且它正是近日兩岸三地討論日本新元號之中存在的盲點。那就是多年來在日本國內存在的「廢除元號制」問題。

Photo Credit: Reuters/達志影像

二戰後廢除元號的運動

如上既述，自4月1日公布新元號以來，筆者留意到在兩岸三地的網路上和媒體報導上，都將焦點放在新元號本身，以及民眾對新元號的觀感。但是，關於日本民眾對元號制的觀感則很少被提及。

事實上，日本在第二次世界大戰投降後，便開始出現了廢除元號（當時亦稱「年號」）的呼聲。究其原因，就是當時的左翼份子利用日本戰敗的結果，希望一舉推動廢除天皇制以及相關的制度，元號制自然首當其衝。

1950年，民間的左派學者和大學教授組成的團體「日本學術會議」便向當時的吉田茂內閣請願，要求政府著手廢除元號制，全面採用西曆紀年。「日本學術會議」提出的理由有四：

元號制在記事、計算年數上不方便。 在法理上沒有維持元號制的必要。 元號制不適用於已改行民主政制的日本。 世界各國只剩下日本仍用元號制。

期間的各種討論內容在此不贅，但我們已然知道，這次請願的結果當然是以失敗告終。最終天皇制在美國許可下成功被保留下來，戰後的日本政府以及右派人士也堅決捍衛與天皇相關的制度。因此，自戰敗以來，除了最初的50、60年代初外，元號存廢的討論一直被官方故意忽略，日本媒體也有意識地避開報導和討論。

不過，這是否代表日本人便一直順著政府與主流媒體的意識走呢？當然不是。即使戰敗的陰影已經遠去，戰後世代的日本人逐漸不再在乎元號制的功罪。然而，關於元號制的存廢問題，卻在70年代呈現出新的現象，讓當時的日本政府倍感壓力。

現代日本人對元號的態度

在70年代，二戰已過去二十多年，當時的戰後第一代對於元號的好感度明顯低於他們的父母，根據政府在1976年和77年，藉著昭和天皇在位50年的機會進行民意調查。結果顯示，受訪民眾支持繼續使用元號的比率為80%，比之前的同類調查為低，而當時的年輕人受到歐美現代文化進入日本的影響，越來越接受西曆，覺得西曆和元號併用並無不可。

這個結果表面上看起來沒有傷害元號制的神聖性，但在當時的日本政府以及右派勢力的眼中，卻是警號高鳴的危機。對他們而言，這個結果顯示了民眾對元號的擁護已大不如前。因此，在上述的1977年調查後，日本政府於1979年推行《元號法》，從法制上保護元號制，而且等同於向國民宣示了政府決不廢除元號制的立場。配合《元號法》的實施，政府大量推出措施，幫助民眾換算元號與西曆（如換算表等輔助工具）。

《元號法》推行至今已有40年，究竟用法制去維持元號制又是有效呢？

近日，筆者就著這個問題留意到日本共同通信社在4月1日和2日進行的緊急電話民意調查顯示，雖然受訪的民眾裡73.1%表示對新元號「令和」有好感，但在日常生活上，受訪民眾裡有45.1%表示會兼用元號和西曆，其次是西曆（34%），先用元號的僅18%左右。

雖然這次共同通信社的民意調查有其局限性，不能完全反映所有日本國民的感覺，但是，這次結果與上述的76、77年比較，足見日本民眾對元號的擁護度持續下滑。

隨著日本人口老化，以及留學生和外國人口移居日本的限制開始放寬，日本人整體支持維持元號制的呼聲很有可能將持續下降。究竟這個「獨步天下」的元號制還能維持多久，實在比起新元號的出處和解釋等「枝節」更值得觀察和討論。

作者YouTube頻道，作者新作《解開天皇祕密的70個問題》即將出版，歡迎多多支持

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航