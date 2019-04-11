隨call隨到的乖孫：新創媒合服務「PAPA」讓老人在家安全終老

文：陳莞欣

人到老年，總會有些不方便的時刻：需要人跑腿、載自己去買東西，或者搞不懂最新型的手機要怎麼用卻又拉不下臉問孩子……美國新創團隊看見了這個需求，推出媒合服務「PAPA」，讓老人可以預約大學生到家裡陪伴、幫忙，而且絕對不會像自己的孫子一樣沒耐性。

隨Call隨到的乖孫服務，還可以自己面試

超過5千萬人的65後人口，是美國成長最快速的族群之一。不少人身體健朗，不需要24小時看護隨侍在側，但希望有人可以偶爾陪他們聊天、幫忙家事。PAPA的創辦人安德魯・帕克（Andrew Parker）從罹患早期失智症的祖父身上，得到了這個靈感。

帕克和祖父住得很近，平常祖父有需要，一通電話就能找到他幫忙。但有天，因為工作太忙，帕克無法陪祖父一起買東西。他決定在個人臉書上張貼訊息找個臨時的幫手：「有人可以陪我爺爺，幫他做個三明治或什麼的嗎？我可以付錢請你。」

一位名為Andrea的女性自告奮勇幫忙。在經過家人背景確認和簡單面試後，Andrew開始定期拜訪帕克的爺爺。爺爺和奶奶都很滿意這項安排。帕克心想：「我的爺爺、奶奶需要幫助，其他人可能也如此。有很多很棒的大學生，以後想要成為護士、醫師和社會領導者。這兩群人一定會擦出美妙的火花。」

PAPA的服務主打「隨call隨到的乖孫」，媒合大學生到65歲以上的熟齡者家中。打開App點選按鍵或者直播媒合專線，大學生就會到長者家中，帶他們上雜貨店、在診間等醫生。也有些人不好意思麻煩自己的孩子，請大學生教他們怎麼使用平板和智慧型手機、看Netflix。

PAPA的收費是每小時17美金，每次服務平均時間約為2到3小時。除基本費用外，每月再加30美金的尊享會員則可要求事前面試「乖孫」、自己挑選照顧團隊，要求在固定的時間提供服務等。

這些「乖孫」都是在大學主修護理、社工或觀光科系的學生。提供服務前，帕克的團隊會先核查他們的背景、交通紀錄，還要通過人格測驗。他們希望「乖孫」不只是有興趣陪伴老人、累積自己的工作資歷，還具有外向、有耐性、富同理心等人格特質。帕克指出，只有4％的申請者可以成為「乖孫」，篩選相當嚴格。

寂寞和菸癮一樣有害，找人作伴有益身心健康

在共享服務興盛的時代，PAPA希望提供給熟齡者的不只是單純的勞務，還有交心。行動不便的長者或許可以叫Uber解決出入需求，但他們真正需要的可能是找個人和他們一起購物、提行李，在回家的路上聊聊天。帕克指出，PAPA的使用者通常都不和孩子同住，或者忙於工作。有趣的是，使用者通常不會承認自己需要人作伴。「但當一趟陪伴被延長到6小時時，他們顯然是寂寞的。」

美國老齡服務技術中心（Center for Aging. Service Technologies, CAST）指出，社會孤立感對健康所帶來的危害，不亞於一天抽15根菸。這種孤立感可能導致認知能力衰退、憂鬱、中風還有其他問題。根據一項2017年的研究顯示，有40％的熟齡者曾感覺到寂寞。

26歲的Valeria是PAPA媒合的其中一位大學生，她每週定期帶92歲的Olga去剪頭髮。兩人雖然年齡差距大，卻相談甚歡，會開彼此家人的玩笑。Olga的女兒Regina說，Olga喜歡年輕人的陪伴，而且Valeria非常貼心。每每兩人從理髮店走出來時，Valeria會幫Olga撐傘，避免她的頭髮淋濕。情人節時，另一名「乖孫」特別送Valeria一朵玫瑰。「還有比這更甜蜜的事嗎？」Regina說。

有人陪伴，讓老人在家安全終老

曾有調查指出，多數美國人其實希望在家終老，而不是前往機構。PAPA的存在，可以幫助他們實現這樣的願望，在家裡安全、獨立的老去。

住在達拉斯的Connie找了大學生Meza協助照顧她80歲、罹患失智症的媽媽Maria。她坦言，乖孫的存在對她來說像是救命恩人。「照顧工作本就很難，尤其是當你人在千里以外時。乖孫就像我的另一對眼睛。」23歲的Meza說，Maria會請她特地開車去採花，因為那讓她想起過去丈夫每週送花給她的往事。還有，當她開車載Maria時，兩人會在車裡播放古巴音樂，在車廂裡「跳舞」。自從和她關係密切的奶奶在14歲過世後，Meza已經很久沒有這樣的體驗。她很喜歡Maria的陪伴，「我喜歡聽他們想說的話，也知道有時候他們來說，僅是被傾聽就是一件很重要的事。」

66歲的Babara罹患了帕金森氏症，乖孫們的陪伴讓她覺得自己不再寂寞：「因為病的很厲害，有時候我會忍不住哭泣。當我哭的時候，一個來陪我的女孩，瑞秋，會輕輕的摸我的背。這個動作讓我覺得有人同理我。」

目前PAPA的服務僅限於美國佛羅里達，之後計畫擴展到其他數洲。除了PAPA外，美國還有其他新創服務，致力於讓熟齡者有更好的生活品質。例如，Mobile Help是一套掛在使用者頸間或腰間的即時通報系統。如果不小心跌倒站起不來，按下按鈕就立刻有人來幫忙。Silvernest則是一套家戶共享App，讓家中有閒置空間的長者可以找室友。

資料來源：Tech Crunch、Miami Herald、Home Health Care News、Fast Company、Washington Post

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航