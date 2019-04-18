王琄50歲後的向內朝聖之旅：生命太有重量，所以我選擇輕

文：馬萱人｜攝影：日日寫真工作室｜場地提供：中山樓4f劇場咖啡｜圖片來源：王琄

回想自己的成長歷程，那些伴你長大的核心價值：愛、信任、勇敢……，雖說老派，但是否還在心中最重要的那個位置？

對演員王琄來說，是肯定的。

她在新書《如愛一般的存在》正面承認自己有夠「老派」，仍珍視父母、師長傳授的這些觀念，以及年少那段「放空、放鬆、放生的時光。」

70年代老派又美好，心中有他人、有天、有地

有回，曾三度獲得金鐘獎的專職演員王琄，在路上偶遇擔任出版社編輯的大學同學，問她想不想「生命書寫」。於是，她就開啟了這場召喚人生點滴，她形容為「向內朝聖」之旅，「既然青春不再。」作者王琄自嘲又寫真地說。

這位常以全身記錄各款他者生活的資深演員，一旦執起筆來重現自家故事，沒在演假的。這不是她的第一本創作，然而《如》書較先前文集卯足火力的是：她以從1960年代出生以來所在的家庭、村子、學校、劇場等為軸，更全面介紹伴她長大的核心價值：愛、信任、義氣、單純、忠誠、認真、勇敢、尊重、友善……。

上述字眼，現在有些人可能直接說出來都不好意思，但王琄看重它。

Photo Credit: 王琄提供 以往過年穿新衣是大事，圖為王琄（右2）春節著盛裝與鄰居於村子裡合影

她總以為，70、80年代少了自我意識的過度發展，人們心中還有其他人、有大自然、有天、有地等等，也不會創造太多的消費需求。沒意識到環保與否，卻已自然執行。「這些老派行徑，在21世紀，反而成了最前衛、最令人羨慕的生活狀態。」

這場觀賞心之風景的朝聖旅途，尚包括回眸影響她一輩子的至親，以及老師、同學與朋友。她甚至不惜挖出血淋淋的戀愛經歷佐證：那些信念還曾救她一命。

母親的禮物：做啥都好，只求有禮、敬人、良善

王琄21歲時差點遭遇約會強暴。當時的男友，某天突然持刀逼婚、強拉她上賓館。但超冷靜王琄不停與他談及從前充滿照顧、彼此支持的相處時光，並且在近10小時危機解除之後也不獨自離開。她不要男方留在賓館想不開。

35年之後王琄在《如》書中內省：當年到底做對了什麼，才能與死神擦身？她察覺，或許是「對他友善的心」，將她從愛情的漩渦中釋放……。如今勇敢公開這段戰慄記憶，可說是王琄在分手暴力頻傳的現世，送給大家的禮物吧。

慧眼讀者不難從《如》書中發現，這些老派但受用、所謂的傳統價值，主要來自王琄的「母親」這所「學校」。但王媽媽並非說教為之。單是當年眷村鄰居皆喚她「老王」，即知這位念的是私塾、行過大時代的女性多麼有自我風格。

王琄引用媽媽的話皆簡短有力，但照她所形容的母親個性推想本來如此。譬如，眷村媽媽們最愛找老王訴苦，因為秘密只會凝固在王家客廳。王媽媽僅對子女使個眼神提一句：「哪裡說，哪裡了。」王琄和姊弟們便知吭都不能吭一聲。

「老王」迷人語錄再抄數句：

「床前教子，枕邊教夫。」王媽媽因此在子女面前維持了王爸爸的尊嚴。

「恭喜妳啊。」王琄好不容易考上當時獨立招生的國立藝術學院（現為台北藝術大學），王媽媽只說這4字然後大家繼續吃飯。孩子愛念啥就念啥。

「我不是尊『菩薩』，整天等著人來拜。」王媽媽請子孫回家前必得提早告知，她有她的日子要過。

「晚上睡覺時，枕頭墊高了想一想。」兒女遇上難關，王媽媽也不給直接的答案。

王琄後來理解了，枕頭墊高不好睡，才能想事情想得清醒一點啊。她回憶母親行誼，從不要求小朋友一定得如何如何，愛工作、想結婚都行。唯獨必須做到：有禮貌，尊重他人，做人良善。誰來幫這位毫不情緒勒索的媽媽也出本書啊？

Photo Credit: 王琄提供 王琄說媽媽從未穿過婚紗，一家人特別於爸媽結婚50週年拍了這張別具意義的照片，由子女們當爸媽的伴郎與伴娘

生命往內看明白：得到也好，得不到也很好

正因為王琄「從小價值觀的培養，是以自己的心為意見，他人必須尊重。」當她進入婚姻、而那一段婚姻又有些依附關係時，很遺憾是不適應的。尤其，他們當初是在傳統習俗觀念下結的婚。王媽媽在她33歲那一年過世了，有長輩因此建議：王琄與男友最好盡快在百日之內成家。

Photo Credit: 王琄提供 1997年舞台劇《結婚？結昏！—辦桌》宣傳劇照，左為趙自強

當時的她覺得好像也要給爸爸一個安慰，答應了。但是「我沒有聽自己的聲音啊，實在是過於服務他人。這是最大的錯誤。」沒幾年王琄離婚了，「這結果其實一開始已經決定，不能怪人。」但王琄回想年輕時的她都覺得可真殘忍，「做了婚姻的『燃料』、而非『肥料』了。」

這些道理，王琄也是等年齡大了才懂，且是經由一趟又一趟的向內朝聖之旅，也就是往心裡面走看。但這得有個前提：旅途的結果，最好是得到也好、得不到也好。重點：什麼事才是你真正在意的？「這是一種平衡的過程，也是清理的過程，更是變輕的過程。」王琄解釋，「正因為我們知道生命太有重量，所以我選擇輕。」

她以雙關的「清理空間」來比喻，輕盈與沉重的選擇。家裡如果一攤一攤爛東西放在那裡不處理，會變成停滯的負能量。如果這些東西不會臭就繼續占空間吧，但問題是這些東西通常會有味道。如果動手整理、挪出空間，可不是能多一點呼吸與清新？

以上敘述，「家裡」2字換做「心裡」同樣可行。

這有點兒嚴肅的話題，王琄卻是以一個搞笑的例子說明清理與內省的好處。當我們問她，那麼妳現在砍掉什麼東西了呢？她竟是零秒差地先答：「肥肉」，接著才說：「煩惱」。

「現在的我不見得什麼恐懼都沒有，但已經不再計畫、憂心明天要幹嘛了——除了寫下『不要網購』（笑）這個願望。」王琄又自問：「這算計畫嗎？但至少我也砍掉了『網購』這件事。」

再正經地說，她認為空間清理之後因為開闊了，更易覺察自我與他人。她說著說著就告訴我們，「像我現在就知道自己說話時，手指是夾著下巴的。」果然是，我們坐她對面的人都沒注意呢。這等於她經常以第三者「鳥瞰」的角度觀察「王琄」，而且是中性的、不對任何行為批判。試試看，這一招還真讓煩惱減量。

也正因為保有這份清明，加上年份的距離，王琄在《如》書重繪親友身影，更多了同理心甚至能解語。4、5年級的讀者，應該都能在書中見到與自身類似的角色：為了家庭經濟儘早賺錢的老大、夾在中間沒人管的孩子、逐漸老去的父母需要兒女幫忙洗澡、單身的女兒面臨處理父母遺產時的尷尬……。王琄覺得，如果沒有愛與信任等等這些老派價值，如何還能箍得起一個家？

Photo Credit: 王琄提供 2017年王琄前往美國爬上七大聖山中的雪士達山。雪士達，意思是依據神的律法生活的人

50後一身清爽，「做自己」最好的時光

話說王琄口口聲聲、字字句句形容自個兒老派，其實她仍是相當欣賞當下一些年輕人的創意與突破，像是在某齣戲中請她演年輕女兒而不是年老媽媽。「我們何其幸運生處在這個傳統與現代交織的有氧細縫！」她在書中開門頁即特寫這句話。「現在的生活是『做自己』的最好時光，前輩們的堅韌已經解除限制，柔軟做自己也必然是未來的光。」

有人問過王琄，想不想回到年輕時代？她可是斬釘截鐵的說：「當然不要啦。好不容易走過來，現在一身清爽，誰還要回到過去的爛泥裡？現在的我，比任何時候都美好。」

「在我們年輕時，總想快點解決『現在』的問題，吃飯、寫作業、起床、整理房間、工作、人際、愛情等等。」她說，這些似乎到了某個階段都不是問題了呢。

至於未來，王琄希望有機會能打造一座花園社區。熱愛獨處的她其實同樣熱愛親友，只是需要留給自己一定的空間與時間，「不然一直熱鬧，很可怕的。」因此，她許願有天能邀請愛的人一起創造聚落，其中有座花園，種種喜歡的植物，還有可以招待朋友的大廚房。大夥兒運用自然中的療癒，恢復身體原來的能力，讓愛流動在這個空間中……。

如此對生活仍有想像，你說，她老派嗎？她懷舊嗎？

她懷的，是「如愛一般的存在」啊。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航