12句英文經典名言，給生活失衡的自己來個擁抱

生活中難免遇到不順心的事,不論是人際、職場、感情或家庭關係,沒有人不辛苦,只是你不喊疼!趁著假期放鬆心情,重拾熱情與勇氣,來點正能量充個電吧!

Keep your heels, head, and standards high.

~Coco Chanel

可可.香奈兒:昂起頭,挺直腰,站穩腳步。

Every man has his secret sorrows which the world knows not; and often times we call a man cold when he is only sad.

~Henry Wadsworth Longfellow

美國詩人亨利.朗費羅:人人都有隱秘之苦,不為外人所知。我們常說人冷若冰霜,其實他只是黯然神傷。

I can’t eat and I can’t sleep. I’m not doing well in terms of being a functional human, you know?

~Ned Vizzini

美國作家奈德.維齊尼:我吃不下,睡不著,無法像正常人一樣地運作,你懂嗎?

Some friends don’t understand this. They don’t understand how desperate I am to have someone say, I love you and I support you just the way you are because you’re wonderful just the way you are. They don’t understand that I can’t remember anyone ever saying that to me.

~Elizabeth Wurtzel

美國作家麗莎白.沃澤爾:許多朋友都搞不清楚這事,不知道多希望有人可以對我說:我愛你,我支持你,因為你就是你,如此優秀的你。他們不知道自我有記憶以來,從未聽過有人這樣對我說過這樣的話。

Photo Credit: Depositphotos

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

~Confucius

孔夫子:譬如為山,未成一簣,止,吾止也。譬如平地,雖覆一簣,進,吾往也。

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough.

~Og Mandino

「勵志大師」奧格.曼迪諾:只要我想成功的決心夠堅決,挫折永遠無法擊潰我。

With the new day comes new strength and new thoughts.

~Eleanor Roosevelt

前第一夫人愛蓮娜.羅斯福:每一天,皆萬象更新。

You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.

你牽著我的時間也許只有短短幾秒,但卻永遠抓住了我的心。(佚名)

Photo Credit: Depositphotos

I need you like a heart needs a beat.

~Timbaland

提姆巴蘭:我需要你,就像心臟需要跳動一樣。

Come live in my heart and pay no rent.

~Samuel Lover

山謬.拉夫爾(18世紀愛爾蘭作詞家):住進我敞開的心扉,全心全意為你。

We try to hide our feeling, but we forget that our eyes speak.

每次想要隱藏自己的感覺,但我眼神把一切都告訴了你。(佚名)

I just want to be someone, to mean something to anyone…

~Charlotte Eriksson

夏洛特.艾利克森:我只是想成為一個,對某人有意義的人。

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間,用更好的語言和觀點表達自己。

延伸閱讀

本文經Madeleine授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航