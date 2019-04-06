郭泓志、耿伯軒都深受其擾：手肘長「骨刺」該怎麼辦？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

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要成為一名優秀的棒球投手，除了先天的優勢以外，鍛鍊腿部肌力、腰部力量、心肺功能、牛棚練投……都是每天一點一滴累積，才有機會在投手丘上立足。棒球投手每天的練習、季賽前的訓練、比賽時一局又一局投出完美精準的好球，長期下來，許多有名的投手都被手肘的骨刺困擾著，例如：郭泓志、謝榮豪、耿伯軒、林羿豪、左投麥茲（Steven Matz）、辛德嘉（Noah Syndergaard）……都深受其擾。為什麼手肘也會長骨刺呢？不是脊椎才會長骨刺嗎？

什麼是骨刺？

骨刺（Bone spurs，Osteophytes）是一種異常的骨質增生，在骨骼末端形成光滑、堅硬、多餘的骨頭突起物，骨刺經常出現在關節（兩塊骨頭相連之處），通常骨刺本身是不會疼痛的，但當骨刺摩擦神經或壓迫周圍組織時，便會引起人體的疼痛感。骨刺亦可以在身體的許多部位形成，包括：頸部、肩部、膝蓋、腰背部、手肘、手指、腳趾、腳、腳跟、脊柱、臀部等等。

造成手肘骨刺的原因

骨刺通常是一種自然老化而出現的現象，主要原因與關節間的磨損，繼而引發骨關節炎（又稱：退化性關節炎）所導致（除了骨關節炎以外，肌腱炎亦會引起骨刺的發生）。排除老化因素，棒球投手們不斷投出一個又一個高速球，長時間、長期的使用手肘，導致關節損傷，繼而引起骨關節炎，此為投手手肘長骨刺最常見的原因。

由於骨關節炎會破壞緩衝骨骼末梢的軟骨，而人體的自我保護機制，將會經由促進產生新骨來修復損傷，這些異常生長的骨骼細胞，最終就形成了骨刺。

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手肘骨刺的症狀

如前面所描速，骨刺本身並不會導致疼痛，許多罹患手肘骨刺的患者，因為沒有出現明顯的症狀，甚至不知道自己患有手肘骨刺的問題，一直與骨刺和平共處著。但當手肘骨刺持續增生，或壓迫神經、組織，將會出現下述症狀。

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若本身是棒球運動愛好者，又出現上述症狀，建議盡速安排醫師檢查，以免骨刺的症狀、不適感加劇，影響日常生活。

手肘骨刺的治療方法

手肘骨刺的治療方法，將依照症狀的嚴重程度，而有不同的治療方式，若為輕度～中度疼痛的患者，可採取保守的治療方法，包括：

足夠的休息：避免任何會導致進一步惡化病情的運動或活動，直到症狀好轉。 服用非類固醇消炎藥（NSAIDs）：例如：Ibuprofen、Diclofenac等等，可有效幫助減少骨刺導致的疼痛和腫脹。 注射類固醇：類固醇的注射有助於暫時緩解症狀，並改善運動範圍，但僅能暫時緩解不適感，若長期注射反而會傷害關節。 物理治療：利用物理治療可加強和改善手肘的柔韌性，幫助減輕不適感，甚至有助於減輕神經壓力。

若上述保守的治療方法，仍然無法減輕手肘骨刺導致的疼痛與不適感，建議可進行手術治療，利用外科手術將手肘部位異常的骨質增生進行移除。

若罹患骨刺，且已出現明顯的疼痛症狀，卻不進行治療，將導致嚴重且無法控制的疼痛，甚至造成神經的永久性傷害。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航