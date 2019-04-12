《骰子人》小說選摘：來執骰子吧！把一切命運都交給機率

文：路克．萊因哈特（Luke Rhinehart）

我關門之後，無意識走回客廳。我望向窗外少數燈火，凌晨的街上空空蕩蕩。曼恩醫生從大樓走出去，前往麥迪遜大道。從三樓望去，他看起來像一個擁腫的矮人。我心裡有股衝動，好想拿起他剛才坐的便椅，穿過窗玻璃砸向他。我腦中飛掠過各種扭曲的畫面：賈克博沉重的書在中餐時放在白桌巾上；愛瑞克的黑色眼珠親切地望著我；麗麗安和亞琳扭動身軀爬向我；我桌上的白紙；曼恩醫生的蕈狀雲霧飄向天花板；亞琳幾小時前離開的模樣，她毫不掩飾，性感地打著呵欠。不知何故，我好想從客廳一端全速衝向另一端，一頭撞穿牆上佛洛伊德的肖像照。

後來，我從窗前退開，在客廳踱步，最後抬頭望向那幅肖像照。佛洛伊德望著我。他象徵著尊嚴、認真、多產、理性和穩定，任何有理智的男人都會想努力向他看齊。我舉起手，小心拿起肖像畫，將它翻面。我望著畫背面的棕色紙板，心中感到滿足，然後嘆口氣，走回牌桌，收拾撲克牌、籌碼和椅子。其中一顆骰子不見了，我找遍地上卻找不著。我轉身正要去睡覺時，目光瞥向曼恩醫生剛才訓話時坐的那張椅子，椅子旁的小桌上有張撲克牌（那是張黑桃皇后），底下好像蓋住什麼。我走過去，盯著那張撲克牌，心知底下便是那顆骰子。

我動也不動站了一分鐘，心中興起一股莫名的憤怒。那一定是歐士德弗拉的感受，或也許是麗麗安下午的感受，但那股憤怒毫無目標，不經思考，漫無目的。我依稀記得壁爐上的電子鐘響起，然後東河船隻拉響霧角，恐懼將我心臟的動脈撕下，在肚裡打成結。我心想，如果骰子朝上的是一點，我要下樓強暴亞琳。「如果是一點，我要強暴亞琳。」這句話如巨大的霓紅燈在我腦中閃爍，我內心恐懼不斷加深。但我一想到如果不是一點，我會上床睡覺，恐懼便昇華為一股愉悅的興奮感，我嘴一咧，露出大大的笑容。一點代表強暴，其他點數代表上床睡覺。骰子早已擲出，命數早已決定。我哪有資格質疑骰子呢？

我拿起黑桃皇后，看到對著我的正是獨眼巨人之眼：一點。

我嚇得大概有五秒身體動彈不得，最後倏地像軍人一樣向後轉，大步走向公寓門口，打開門，向外走一步，然後回身，帶著愉悅的興奮感，一步步如機械般精準地走回公寓，沿走廊來到臥室，將門打開條縫，大聲說：「麗麗安，我去散個步。」我轉身再次走出公寓。

我直挺挺走下兩層樓，看到欄杆上有鏽斑，有張廣告單被丟在角落，上頭寫著「突破侷限，眼光放遠」。到了賈克博家那層樓，我像傀儡一樣轉身，走向他們公寓按門鈴。我一時間再次回神，腦中閃過一個高尚的想法，心裡一陣驚慌：「亞琳真的有吃避孕藥嗎？」這簡直像開膛手傑克要去強暴和勒死另一個女人，卻擔心她有沒有保鏢，一想到這兒，我內心都發笑了。

過了二十秒，我又按門鈴一次。

一想到也許有人早發現那顆骰子，現在已在門另一頭地上使勁幹著亞琳，我內心又笑了（臉上面無表情）。

門栓打開，門開了一條縫。

「賈哥？」含糊慵懶的聲音傳出來。

「是我，亞琳。」我說。

「你要幹嘛？」門仍只開一條縫。

「我下樓來強暴妳。」我說。

「喔。」她說：「等我一下。」

她解開門栓，打開門。她穿著一件難看的棉質睡袍，搞不好是賈克博的，黑髮從她額前垂下，面霜令她一臉粉白，她沒戴眼鏡，瞇眼瞧著我，彷彿是耶穌生平劇中的盲乞婆。

我關上門，面對她靜候著，納悶接下來該怎麼辦。

「你剛才說你要幹嘛？」她問。她已睡昏了頭。

「我下樓來強暴妳。」我一邊回答，一邊逼近她，她站在原地，表情漸漸有了反應，也許還有一絲好奇。我開始感到一絲性欲，並伸手環抱住她，隨即低下頭，雙脣湊上她的脖子。

我馬上感到她雙手用力推著我胸膛，拉長著聲音喊我：「路……嗚嗚嗚克。」她半是驚恐，半是疑惑，還邊嬉笑著。她退開一步，拉好醜陋的睡袍。我們處於不同的恍惚狀態，望著彼此，像兩個醉鬼對峙，明白自己將與對方共舞。

「來吧。」兩人驚愕對望後，我不由自主說道。說完我左臂環住她的腰，將她拉向臥房。

「放開我。」她斷然說道，並把我手臂推開。

身為受制於超自然力量的傀儡，我右手迅速反應，甩了她一巴掌。她嚇呆了。我也是。我們第二次面對面對峙，她左頰出現紅腫。我不由自主用褲子將手指上的面霜抹乾淨，然後伸出手，抓住她睡袍，將她拉向我。

「來吧。」我又說一次。

「手給我放開賈哥的睡袍。」她用氣音遲疑地說。

我放開她說：「我想強暴妳，亞琳。此時此刻。我們來吧。」

她像隻嚇壞的貓，弓身退開，雙手扣在脖子前，將睡袍勒緊。然後她站直身子。

「好吧。」她說完便繞過我，沿走廊走向臥房，表情要我來形容可謂義憤填膺，中途又補一句：「但你別碰賈哥的睡袍。」

接著強暴圓滿完成，我根本沒施暴，其實也沒感到幻想、熱情和喜悅。享受的主要是亞琳。我該有的動作都沒少，如吸吮她的胸部、使勁抓她屁股、撫摸她的美脣，也照正常方式騎她，比平常抽插更久後，正式完結（整段過程中，我都覺得自己是個受人訓練的傀儡，目的是向一群愚蠢的青少年示範何謂正常性交）。她繼續扭動、搖擺好幾秒鐘，然後嘆了口氣。過了一會，她抬頭望著我。

「你為何要這麼做，路克？」

「我不得不如此，亞琳。我不由自主。」

「賈哥不會高興的。」

「啊……賈哥？」

「我什麼都告訴他。他說能提供他珍貴的研究內容。」

「但……這……妳以前……有被強暴過嗎？」

「沒有。結婚之後沒有。賈哥是我唯一的伴侶，他從未強暴過我。」

「妳確定妳一定要跟他說？」

「當然了。他會想知道。」

「但他不會氣到爆炸嗎？」

「賈哥？不會。他會覺得很有趣。他什麼都覺得有趣。我們肛交的話，甚至會更有趣。」

「亞琳，不要開這種玩笑。」

「我沒有開玩笑。畢竟賈哥是科學家。」

「對啦，妳說的也許沒錯，可是——」

「當然，是說有一次……」

「哪一次？」

「上次在派對上，他在柏衛市的同事用手肘碰我一邊胸部，賈哥拿了一瓶……一瓶……酒打得他頭破血流。是干邑白蘭地嗎？」

「頭破血流？」

「應該是一般的白蘭地。還有一次，有個男的在檞寄生下親我，你也在場，你記得吧，賈哥叫那人——」

「我想起來了——亞琳，聽著，別傻了，不要告訴賈克博今晚的事。」

她考慮了一會。

「但如果我不告訴他，不就代表我做了虧心事。」

「不。是我做了虧心事，亞琳。我不過是強暴妳而已，我不想因此失去賈哥的友誼和信任。」

「我了解。」

「他會很難過。」

「對，他會。他一定無法客觀看待這件事。要是他喝酒的話……」

「對，他一定會喝……」

「我不會告訴他。」

我們又聊了幾句，這事便這麼結了。我進門大約四十分鐘後便離開。喔，其實還有個小插曲。臨走之前，我和亞琳在公寓門口激情舌吻，她穿著輕薄的睡衣，我一手捧著她彈出的巨乳，衣服已穿得跟進門時差不多整齊。兩人吻得正起勁，門另一頭突然傳來鑰匙聲，我們馬上分開，公寓門打開，哪還有別人，開門的正是賈克博．艾克斯坦。

他透著厚重的眼鏡，彷彿打量了我十六分半之久（可能只有五、六秒吧），然後大聲說：

「路克寶貝，你來得正好。還記得那個肛門期驗光師嗎？他痊癒了。我成功了。這下我出名啦。」

書籍介紹

本文摘錄自《骰子人》，漫遊者文化出版

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作者：路克．萊因哈特（Luke Rhinehart）

譯者：章晉唯

世界如此荒謬，人只能以瘋狂回應！

來執骰子吧！把一切命運都交給機率，

骰子帶領，我願跟隨。主權在骰！

本書出版後曾因爭議性過大被多國列為禁書！

驚世駭俗一如《發條橘子》、異想天開可比《第五號屠宰場》、

諷刺辛辣媲美《第二十二條軍規》

維珍集團董事長 理查．布蘭森爵士 愛不釋手

《發條橘子》作者 安東尼，伯吉斯 盛讚推薦

一本挑戰讀者三觀的禁書小說！

以另類的「骰子療法」徹底顛覆「精神分析」的性神話

骰子信仰究竟是人生問題的解方，是奔向自由和追尋快樂的方法？

抑或是拋棄自由意志，逃避責任的藉口？

路克．萊因哈特是個事業有成的精神科醫師，他和妻子及兩個孩子住在曼哈頓的公寓。他的生活正如每個小有成就的中產階級一樣，「平凡、單調、重複、混亂、煩燥、無意義、不由自主」。他發現所謂的心理治療只不過是讓病人的生活「從叫苦連天，變得自我滿足」，而「人生是百無聊賴的海洋，上頭坐落著幾座歡愉之島，年過三十便不常見到陸地了。」

他開始考慮自殺的問題。他會在大橋上來回踱步，重讀卡繆關於自殺的書，徘徊在地鐵軌道旁，望著毒藥發呆，更偷偷買了把手槍，隨時準備結束自己的生命。直到有一天晚上，他突發奇想，通過骰子改變了自己的命運。

他藉單純的擲骰之道，另闢信仰，一生就此改變。萊因哈特和他的病人不久大徹大悟，要得到救贖，唯一的方法便是將人生交由骰子決定，全心擁抱各種奇想。

在骰子的帶領下，他開始了一系列打破習慣的行為，不斷突破自己的心理底線。最後，生活變成了一場角色扮演的狂歡，為了試驗人類靈魂的可塑性，他得不斷拓寬自己的「戲路」，最後拋妻棄子，眾叛親離，他一路靠擲骰過關斬將，嘗盡性愛、毒品和治療，甚至以幾近胡鬧的方式下手殺人……

作者路克．萊因哈特是心理學教授，在給學生授課的過程中，他產生了通過擲骰子來決定人生的這個想法，於是便開始進行擲骰者的生活實踐。之後他決定以此為素材，創作了《骰子人》。據說小說出版後，萊恩哈特辭去了大學的教職，開始專心寫作，並成為了所謂「骰子教」的領袖人物。

本書主角從人人眼中高尚的精神科醫生，成為崇奉隨機生活的「骰子人」，世人以為離經叛道，對主角來說卻是跳脫既有自我、獲得精神自由。雖說是自傳，然則敘述文風多變，第一人稱和第三人稱觀點不時轉換，文本形式也極盡搞怪，包括病例、錄音記錄、新聞報導、粉絲來信、警方問訊記錄、經文和詩篇、電視節目現場等等。

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航