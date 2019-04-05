在中國遇到「班機延誤」只能自認倒楣嗎？

中國班機延誤狀況頻繁，許多乘客對中國班機準點率都直搖頭，但中國民航局在2017年1月1日發出「航班正常管理規定」希望提升航班準點率。這份規定從航班正常保障、延誤處置、乘客投訴管理、監督管理、法律責任等各方面，均明確定義航空公司、機場、空管等各航空角色的責任。

以往中國航班延誤發生後，乘客因求助無門只能乖乖等待，或是大吵爭取賠償。雖然有了此規定不代表你就可以吵，但「航班正常管理規定」則明確表示乘客擁有被保障的權利，要求航空公司應制定並公佈航班延誤經濟補償方案。方案中應說明是否對航班延誤進行補償、補償的範圍、條件、標準等內容，且航空公司應在收到乘客投訴起7日內，向乘客作出具有實質性內容的回覆。

我們為您整理了主要中國航空公司，他們的航班延誤經濟補償方案差異。以下是我們簡單區分，並未將所有航空公司整理出來，各家航空公司都有可能隨時調整延誤賠償辦法，還請隨時上其官網或詢問航空公司。

實質賠償金

航班延誤4小時至8小時賠償人民幣200元；航空延誤8小時以上賠償人民幣400元。部分航空公司則有可能拿到更高的賠償金，端看各家航空公司標準。

航空公司列舉：東方航空、上海航空、中國國航、中國南方航空、山東航空、大連航空

積分點數、代用金

雖有賠償金，但部分航空公司更傾向以航空公司積分點數、代用金做為取代。

航空公司列舉：吉祥航空、深圳航空、首都航空

不給予任何經濟補償

絕大部分不提供經濟補償的航空公司，以廉價航空公司為主。他們的說法是基於商業模式的差異，當航班延誤時，會免費提供改簽服務並協助乘客完成後續行程，但不會再提供任何經濟補償。此一訊息在官網與購票頁面上，會有明確公示。

航空公司列舉：春秋航空、桂林航空、廣西北部灣航空、中聯航空、長安航空、西部航空、烏魯木齊航空、九元航空

如果曾經搭乘中國航空公司，並遇到抵達延誤超過3小時以上、取消等問題，請別忘了您是有權利向航空公司求償的。雖然最多僅人民幣400元，但您每求償一次，都是在促進中國航空公司準點率的提升，也能讓未來的航空體驗越來越好。因此，請勇敢向中國航空公司提出您的權利。

搭乘中國航空公司，也受歐盟法規保護

如果今天您搭乘中國的航空公司，從歐盟國家飛往非歐盟國家，您將受到歐盟法規的保護。簡單來說，歐盟法規261/2004保護的是乘客權益，只要符合班機延誤超過3小時或班機取消的資格，最高可從航空公司獲得600歐元的賠償金。不好理解嗎？我們整理了一個相當簡單的表格，可以幫助您了解。

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而且，當班機延誤狀況發生時，依照不同的班機狀況，您有權利取得不同的免費優惠或服務，即航空公司必須在延誤期間提供您餐點與必要的通訊工具。如果今天在等待替代班機的時候需要過夜住宿，航空公司需要為您提供住宿與往返機場接駁服務。當然，前提是您的班機航線必須符合歐盟法規261/2004規定的其中一項以上：

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班機延誤確實頻繁發生，但我們需要體諒航空公司所有人員，到底航空安全重要？還是航空賠償重要？所有人都能同意是航空安全更為重要。然而若為航空公司本身因素導致，則我們需要捍衛自身權利。如您遇到班機延誤、取消、拒絕登機或被迫下機等狀況，請與airConcur聯繫，我們會協助您爭取權利。

本文經airConcur授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航