《親愛的歐巴馬總統》作者專訪：現今的白宮已經不再回覆選民的來信了

文：野人出版提供

《親愛的歐巴馬總統》作者珍．瑪莉．拉斯卡斯專訪

1. 「總統通訊辦公室」（OPC）是如何引起妳的興趣的？

跟許多美國人一樣，我一直都不知道歐巴馬總統每天會讀十封信並親自回覆，直到2016年秋天我才知道「總統通訊辦公室」的存在——那時已經接近歐巴馬第二任任期的尾聲了，我也才發現這八年來美國總統與他的公民一直都有如此私密的對話。我想知道那些人會寫信給總統；這些平凡美國人的來信內容是什麼；歐巴馬又會如何回信。同時我也很好奇信件室本身，這個單位每天要替一萬多封信分類、並挑出十封給歐巴馬讀的信。這個過程是什麼樣子，以及這些任務對負責這些事的人會產生什麼樣的影響。

2. 「信件室」裡的信件非常大量，即使只聚焦在「每日十信」上，妳也有上千封信要看。妳是如何挑選來信受訪者的？ OPC的工作人員是否曾提供妳任何建議？

OPC的負責人費歐娜為我樹立了榜樣，她從不刻意為信件做排序與篩選，並不是說信件室裡沒有一套標準流程來安排信件，但是費歐娜在挑選每日十信時，並不會以議題作為考量，比方說一定要選一封移民相關、一封經濟相關、一封批評歐巴馬的、一封讚美歐巴馬的……。信件會有許多不同主題，會反映出憤怒、悲傷、祝願……等，而費歐娜會選擇有故事的，或是能夠打到某個痛點的那種信，也可能會挑選她與信件室其他員工覺得歐巴馬應該聽到的心聲。選擇本書的受訪者就像反映這個過程，我們沒有特別分類挑選，而是聯絡那些讓我們能產生共鳴、有故事並願意和我們聊聊的寄信者。我們嘗試捕捉的是能展現歐巴馬施政八年來的變化的信件樣本。

3. 信件室現在還在運作嗎？OPC在歐巴馬時代與川普時代的運作方式有甚麼不同？

我很常被問到這個問題，而目前我所知的是，現今的白宮已經不再回覆選民的來信，OPC也不再像歐巴馬時代那樣運作。為了這本書，我曾試著要採訪一名信件室的志工，她自小布希時代就一直在信件室擔任志工到現在，然而在我們要採訪的前一天，她因為簽了保密協議取消了採訪。

川普的白宮新聞發言人莎拉．桑德斯曾在一場新聞發布會上唸了一封川普回給小朋友的信，這是唯一一封我們能確定川普回過的信。

4. 在採訪過程中，妳想必遇過許多有趣的人。在這些受訪者中，誰讓你印象最深刻，哪一封信又最讓妳難以忘懷？

老實說這真的很難挑選——每一封信都很有自己令人印象深刻的特色！不過艾希莉．德里昂的信是我最常和大家分享的，她寫信時是21歲的大學生，她的父親是一名有創傷症候群的海軍退伍軍人。平安夜晚上，她的父親在家開槍，當時她與她的弟弟都在屋子裡，因此她寫信請歐巴馬總統幫助「像她一樣的家庭」。這封信幫助了「克雷．杭特／美國退役軍人自殺防禦法案」的通過。在法案通過時，歐巴馬甚至讀了一小段艾希莉的來信。一名讀過艾希莉信件的OPC工作人員，後來也決定投入幫助退伍軍人及其家庭的事業。艾希莉的信展現了當人們分享他們的故事時能產生的最大影響。

5. 有哪些信是妳很想收錄進書裡，但因為無法取得授權而放棄的嗎？

其實沒有很多呢！整體來說，我的調查團隊跟我都發現，會寫信給總統的人大多很樂於談論並分享他們的故事。我們聯繫到的受訪者都非常大方，也很樂於邀請我們到他們家中。某些情況下，有些寄信者我們一時無法聯繫到他們，畢竟他們寄信也是很久之前的事了；而有些寄信者會要求我們將他匿名。我們會試著尊重他們所提出的所有要求，也很感謝大多數寄信者准許我們分享他們的信件。

6. 這本書出版後，美國讀者的反應如何？

許多美國讀者都對這本書感到非常驚訝，就像我第一次聽到每日十信這個計畫時一樣。很多讀者告訴我們，他們很愛書中的那些信件，也很愛過去八年間產生的那些對話。這本書是在歐巴馬離開白宮一年半之後出版的，我相信這也喚起許多美國人對這位每天讀十封信的總統的懷念之情。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《親愛的歐巴馬總統：八千萬封信，由人民寫給總統的國家日記》，野人文化出版

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作者：珍．瑪莉．拉斯卡斯（Jeanne Marie Laskas）

譯者：聞翊均

「每日10信」計畫，傾聽人民心聲的公僕執政力量

一本用8,000萬封信寫成的國家日記

「每天讀信能讓我記得，擔任總統時重要的不是我自己。

重要的不是華府內的政治算計，不是政治分數。

重要的應該是外面正努力生活的人民，他們有的正在尋求幫助，

有的則很生氣我把事情搞砸了……」

——巴拉克．歐巴馬

在歐巴馬執政的八年，白宮每天都會收到上萬封民眾來信；八年來，每天晚上，歐巴馬總統都會讀十封由「總統通訊辦公室」（OPC）成員選出的的國民來信。他是首位堅持每天讀信回信、並為此建立明確機制的美國總統。

「我一直認為，溝通的品質在一定程度上代表了民選官員認為自己在『為大眾服務』一事中扮演了什麼角色，這與黨派及政治理念無關。」——前美國總統顧問彼特．勞斯

歐巴馬自參議員時期就常收到選民的陳情信，因此固定閱讀人民信件的念頭開始萌芽，而他的得力助手彼特．勞斯了解，這已經不是個寫信的時代了，若有人還願意坐下來、認認真真的寫信給你，那你就應該嚴肅以對。於是他協助歐巴馬將這個想法化為現實，為OPC打下基礎，讓OPC裡所有的員工都知道，能夠接收全國人民心聲的自己有多幸運、多重要。

OPC總共有50名職員、36名實習生和300多位輪值志工，這群白宮裡的「小人物」每天閱讀從美國各地寄來的一萬多封信（紙質信件或傳真）加上無數電子郵件和社群留言，並從中挑出十封讓日理萬機的歐巴馬過目。這就是著名的「每日10信」計畫（10 Letters A Days，10LADs）。

這群「小人物」團隊，也因為這項計畫，成為了最了解美國的人。他們的生活產生各種變化，也時常被寄信者傳達的情緒壓垮，而支撐他們繼續閱讀信件的理由，或許是相信歐巴馬，或許是相信一己之力能產生微小變化，所有的信念，或許都只是因為他們「在乎」。

「讓選民覺得你（歐巴馬）聽見他們說的話、你正在回應他們，這能彌補很多事。」——彼特．勞斯

本書收錄上百封美國人民與歐巴馬的通信，展現了歐巴馬執政時期的政策、影響，以及常民百態：

有小朋友寄信詢問能不能讓敘利亞內戰中，受難的小男孩來美國成為他的弟弟；有癌症病患的求救信讓歐巴馬決心推動「歐巴馬健保」；有父母對總統說「我把我的寶貝交給國家，但你們只還給我一口棺材」；有情緒障礙的孩子依舊能購槍自殺，痛苦的母親懇求總統替槍枝氾濫把關……

有失業的老師，因為歐巴馬回覆她「我會一直與你同在。」而重拾生活的勇氣；有女兒自殺的父母，因為看到歐巴馬親筆寫下了女兒的名字，而相信在那短暫的幾秒，自己的寶貝曾活在總統心中；有共和黨的支持者，為了挽救一名移民的生命，決定放下堅持寫信給總統，而總統最後並沒有辜負他的期待。

「傾聽美國人民，了解他們的故事，代表總統關照並回應他們。」——總統通訊辦公室的目標

每一天，每一封信的內容都會被OPC保留下來，製作成文字雲，並傳遞到白宮所有角落，讓白宮裡的公僕們知道，今天，美國人民在乎的是什麼、需要的是什麼、吶喊的是什麼？「家庭－孩子－恐懼」、「工作－貸款－學生」、「上帝－槍枝－黑人－美國」，一天一天，美國人民的面貌就這樣被記錄下來。這之中，最常出現的是「救救我」（HELP）。而這一切，白宮裡的所有人都知道。

本書透過不同寫信人的社經背景，提供我們常民的視角，除了展現環繞信件的社會議題與政策過程，也描繪出美國自我認同的努力和掙扎，更從人民與領袖之間的關係，觀看「美式民主」社會。

「這些信能夠……指引我。」

「我可以列舉許多法案、許多政策、許多成就。

但我可以告訴你，在我擔任總統的這段期間，其中一件使我感到驕傲的事，

就是我從來沒有覺得……迷失過。」

——歐巴馬

Photo Credit: 野人文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰