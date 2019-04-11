在遺囑剝奪不孝獨子的繼承權，該注意哪些事項？

邱男罹患肝癌，在醫院治療時，獨子卻沒來探視，邱男為此特地向醫院請假到律師事務所寫遺囑，指獨子「非常不孝」，不能讓獨子繼承他的遺產，且其房產歸他兩名妹妹所有。邱男過世後，邱男妹妹依遺囑向地政機關申請登記，但遭獨子質疑。邱男妹妹為此向法院提出「確認遺囑真正」之訴。

又是一件長輩因為認為子女不孝，而在遺囑裡面剝奪子女繼承權的案件。而邱男也非常謹慎，不只找了律師做遺囑，而且還在遺囑裡面清楚交代獨子「不理不睬，不曾探望、非常不孝」等具體事由。

但實際操作在遺囑中剝奪繼承人的繼承權，到底有哪些事項應該要加以注意呢？

遺囑必需符合法定要件

既然是遺囑剝奪繼承人的繼承權，那麼遺囑的作成就必需符合法律要件。再次提醒大家，目前《民法》對於遺囑的要件設有一定的規定，只要遺囑不符合法律規定的要件，這個遺囑就如同一張廢紙，而遺囑人的心願，也就無從靠著這個書面去落實。

目前法定的遺囑方式，共計有五種，分別是：

自書遺囑 公證遺囑 密封遺囑 代筆遺囑 口授遺囑（相關要件可參閱《民法》第1190-1195的規定，也可復習之前的文章）

依新聞所載內容，邱男是親自書寫遺囑，因此本件應該是採用自書遺囑的方式完成。

遺囑人的精神狀態

雖然大家對於在生前預先以遺囑安排財產分配的觀念，已能逐漸接受，但不得不說，一般人通常都還是在「不得不面對」的緊要關頭（例如：已經住院且經醫生宣告來日不多），才會找上律師討論遺囑的內容。

而這時預立遺囑，通常會遭質疑的地方是「遺囑人的意識清楚嗎？真的知道自己的決定嗎？遺囑的內容是否是其他人的決定呢？」有了這樣的疑問，也不難想見，一旦遺囑人過世後，就會接續上演「爭執遺囑效力」的戲碼。

因此建議大家，如果遺囑人是因病預立遺囑的情形，記得請醫師開立意識清楚的診斷證明，避免將來爭執遺囑人意識時，陷入無法舉證的情形。

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詳細記載特定繼承人不得繼承的原因

當然，最重要的是關於特定繼承人不可以繼承遺產的原因，要記得在遺囑裡面詳細說明。

目前實務上較常見的喪失繼承權事由為「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承者」（《民法》第1145條第1項第5參照）。

因此，若是以身體上或精神上之痛苦加諸於被繼承人，例如對被繼承人施加毆打，或對惡意不盡法律上扶養義務等情形，都是實務肯認的「對於被繼承人有重大虐待或侮辱的情形」（詳見最高法院74年度台上第1870號判例意旨）。

而依新聞報導內容，獨子既然對邱男「不理不睬、不曾探望」，就有可能符合《民法》第1145條第1項第5款的「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱」的情形。本件雖然後來是由邱男妹妹（也是就獨子的姑姑）提出確認遺囑真正的訴訟，並經法院認定邱男生前所寫的遺囑符合法定要件，而為有效遺囑；但卻未針對邱男在遺囑中剝奪獨子繼承權的內容有無效力。

不過，既然法院也認定邱男立遺囑時的精神狀態正常，且遺囑中也記載了獨子喪失繼承權的原因，假設獨子對於遺囑內容再做爭執，應該也是無濟於事。

不論本件最後的結局如何，律師還是要奉勸大家，與其事後爭執遺囑效力，倒不如長輩還在世時，多多關懷老人家，才是正途。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航