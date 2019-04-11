《第三人生太好玩》：垂垂老矣的身軀挑戰當徒步背包客，可能嗎？

文：黃世岱

挑戰當徒步背包客，可能嗎？

我自知意志力甚強，而且有行動力，

只要腦袋裡有什麼想法，富有挑戰性的，

就會浪漫地大步踏出去，

不嘗盡苦頭，絕不罷休。

戰後嬰兒潮出生的我，年輕時錯失了嬉皮年代提倡的瀟灑不羈、簡單隨性，心中仍滿懷憧憬，非常羨慕現在的大學年輕人，能背著背包，獨自旅行。退休了，拖著漸漸老化的身軀，還能像年輕人那樣自由自在地到處晃蕩嗎？

「一位銀髮老人，單獨趴趴走，家人不會擔心嗎？」幾次媒體採訪中，記者常會這樣追問。當然會擔心，連我自己也一樣擔心。人生路不熟，除了自身安全，還得帶糖尿病、高血脂的藥；擔心走路太多膝蓋會痛，背包太重腰痠背痛，還帶了止痛藥。

你能我也能，挑戰徒步旅行當背包客

我自知意志力甚強，而且有行動力，只要腦袋裡有什麼想法，富有挑戰性的，就會浪漫地大步踏出去，不嘗盡苦頭，絕不罷休。

首先，像年輕人一樣，先上網搜索，規劃路線。根據學生背包客網站（Student BackPacker），列出背包客旅行須知的十大要項：輕裝，身上不帶貴重物品，不能告訴父母，住青年旅館背包客棧的床位，購買減價票，防小偷及自稱是藝術家的人，防買到假酒，帶營養棒（Nutrition Bar）充飢，徒步或坐公車，以及上酒吧時防被鄰座盜卡豪飲。

對退休的人來說，背包客須知要項，需要防騙防盜，處處陷阱，風險甚高。我卻愈讀愈興奮，這不正是我想體驗的嗎？

立刻做出決定，找一個俊男美女最多、陽光和煦溫暖的沙灘，把全部家當都放在背包裡，住青年旅館的床位，以大學年輕人的消費預算（住宿四十美元及三餐二十美元），單獨從西雅圖坐上火車，從美國太平洋海岸最西北的城市往最西南的城市聖地牙哥出發。

西雅圖往聖地牙哥約四十小時車程，一路風景如畫；而且火車上的旅人，大多是退休一族，攜親引伴，又因為年齡相仿，都像我一樣親切健談，聽到許多讓人感動及感慨的生命故事，倍覺溫暖。為了體驗學生旅行，我沒有購買臥票，睡了一晚躺椅，蜷縮在座椅上，窗外酷月皎潔，昏昏沉沉中，的確像是身無分文的大學生。心中暗暗歡喜，退休老人如我，還能與大夥在一起，共過一個晚上。

火車誤點，抵達聖地牙哥已是凌晨一點。預先在網站上訂了鐵路旁四十五美元的旅館，先前有查好路線，出了火車站，先右轉再左轉，步行七分鐘，就可以看到旅館。聖地牙哥老城火車站是個小站，下了火車，站在月臺上東張西望，夜裡只有三、 五人下車，一瞬間全散了，空無一人。先往右看找右轉的人行道，只看見無數條的高速公路，高低縱橫，重疊交錯，天空一片漆黑，哪裡有先往右轉的人行道？

緊張冒汗，只見停車場還有汽車燈光，匆忙快步驅前，緊抓著搬行李正要上車離開的年輕人，請他幫忙找路。可幸這位年輕人非常有愛心，看到落單的背包客，輕裝簡（無）從，不分東西，慌慌張張地找一家正常人都不敢住的旅館。只見他用心地拿起手機，用不同的App行動應用軟體，手指東滑西滑，指向右面高速公路邊旁的一個路口，正閃亮著警示黃燈，說往那個人行道路口右轉。

進了旅館房間，趕緊上網查看電郵，看到女兒留話說：「爸爸，夜裡三點前，如果沒有收到你回報平安，我就報警了。」

沿著海岸線前進

這次背包客徒步兩天計畫，有兩大主軸：第一天是太平洋海岸線及沙灘，第二天是城市的景點及聖地牙哥海灣。依據Google Map的徒步路線圖，可以從老城區開始，經過密遜灣（Mission Bay），然後往北走到聖地牙哥最富盛名的觀光景點拉霍亞（La Jolla Cove），全程十六公里，然後沿著太平洋彎彎曲曲的海岸線，往南走十二公里，經過無數斷崖及小沙灘，觀賞太平洋海景與海灘風光，到達密遜灣的密遜沙灘，就有青年旅館可以住宿。以我快走每小時約五公里的速度，早出晚宿，應該不會有什麼差錯，必定能在黃昏時找到住宿地點。

清早起來，興致勃勃到旅館櫃檯，拿出準備徒步的路線詢問，誰知櫃檯人員毫不客氣地說：你找死啊？過密遜灣那條數公里的高架橋，車速一百公里，不能徒步。

我回到房間，躺在床上，再次仔細看看與女兒凌晨來往的E-mail，她昨晚真的擔心可能再也看不到我這個爸爸了。我還要堅持背著背包、冒著生命危險，一步一步地走完這兩天的路程嗎？或是就打道回府，向家人報個平安，皆大歡喜？況且漸漸老化的身體，再也不年輕了。

拿起iPad，搜索別的出路。聖地牙哥公車非常方便，四通八達，想想何不坐公車到拉霍亞的北面，然後往南沿著海岸線徒步到密遜沙灘。我興奮地整裝待發，搭上公車到達拉霍亞，在便利商店買了午餐的三明治，水瓶裝滿了一公升的水，大步邁進，沿著海岸線前進。

拉霍亞的斷崖、沙灘、海洋的美不在話下，沿著Google Map的徒步路線走，根本看不到太平洋，因為有海景的地點都蓋了豪華海景別墅。為了接近沙灘及海岸，必須穿梭於別墅與別墅間的車道，彎彎曲曲、上坡下坡，路程加倍，還要停下來觀看風景，一小時只能走三公里。

坐在太平洋邊的岩石上，用完午餐，行程明顯落後，需要加快腳步才能趕上在黃昏前找到留宿的背包客棧。我開始心跳加速，汗流浹背，感覺血糖下降，體力衰退，馬上吃起了營養棒，這時才了解年輕人會一邊運動，一邊口咬營養棒，原來是為了補充體力。

背著七公斤的背包（最重的是書、iPad和水），雖然趕路時很吃力，我並沒有忘記醫學常識的提醒，要多喝水，因為老人家血液濃度較濃，尤其糖尿病患者，如果血中水分減少，血液濃度增加，很容易中風。

路上補充水分是對的，經過四個多小時，已經老化的膀胱，不時被加上些許重量，隱隱不安地告訴我說：需要解放了吧？我環顧四周，除了門禁森嚴的豪華海景別墅，就是懸崖海岸，求助無門。遠看海灣對岸就是太平洋海灘，一定有大眾浴室，可是還需要一個多小時的路程。心中忐忑不安，肌肉緊繃，膀胱的隨意肌更是無法自主收縮，隨時會潰堤。正想按下豪宅門鈴的瞬間，看到有一塊海景空地，正在建豪宅，路邊正好有個工人用的臨時廁所沒有上鎖，我趕緊將門拉開，告訴膀胱說：「Show time !」

踏出臨時廁所的門，正好碰上了一位社區的貴婦，牽著貴賓狗在散步，她禮貌地問：「這棟新建的豪宅是您的嗎？我們將來是鄰居啊。」我臉上的肌肉，就像完全鬆弛的膀胱，微微地、輕鬆地一笑。

青年旅館初體驗

Photo Credit: 時報出版提供

太平洋及密遜的沙灘，延綿數公里，白沙、暖陽，吸引無數俊男美女來此追逐玩耍，漫長的海岸，更是衝浪者的勝地。照著Google Map找到沙灘邊緣的青年旅館，向正在櫃檯低頭滑手機的暑期工讀生探問：有空床位嗎？她頓時抬頭、錯愕地不知所措，哪裡來了一位落單的銀髮背包客，走進青年旅館，沒有上網訂位，還來要床位？

她再次上下打量著我，看我如此堅決，不像是找錯地方，體貼地說：「我們有一間男生大房，有五張上下鋪的單人床位，可以住十個人，我替你找個比較安靜的下鋪床位。」接著用平常對大學生背包客說話的速度，解釋住宿規定。

由於她說話的速度實在太快了，我只聽到床位一晚三十九美元，含早晚餐，衝浪板免費借用。

她邊解說邊走到櫃檯旁的廚房說：「我要準備晚餐了，不然那些大學生衝浪回來會叫餓。」

我問說早晚餐吃什麼，她回頭說：晚餐是罐頭番茄醬義大利麵，早餐是一個水煮蛋及果醬花生醬吐司。又加上一句說：如果夜裡有緊急事件找不到我，可以報警。

走進房間，五張上下床鋪沿著牆壁ㄇ字型排開，兩個小窗，透進了夕陽金黃暖暖的光芒，從房頂吱吱作響的吊扇扇葉間，透射在一個個床位上，每個床位都是衣物凌亂；房中央的地面上，皮箱、鞋子、內衣褲、毛巾、啤酒空罐、零食，看得我眼花撩亂，真是大開眼界，背包客的日子，原來是這樣的。

放下背包在指定的床位上，床單被套，潔白清淨，可以安睡。走到大廳，準備用餐，果然看到將近十位的大學生，剛從海邊衝浪回來，正狼吞虎嚥吃著罐頭番茄醬義大利麵。

這一天走了八小時的路，我也跟大夥一樣，就這麼吃將起來。

午夜前回到房間，大學生們都回來了，地上多了些烈酒酒瓶，他們果然會買酒回來喝，不知道會不會是假酒？有一位在洗澡，大家共用一間浴室，有幾位正換上光鮮的衣服，準備外出。打完招呼後知道，其中四位是從蘇格蘭來的，大學剛畢業，兩位是美國大一的學生，全都有點半醉，他們要結伴上酒吧。只有一位蘇格蘭來的學生大熱天還蒙著頭在睡覺，好像病得挺重的。

他們一走就安靜了，我也疲倦地熟睡了。不知是夜裡幾點，一位喝醉了的學生先回來，對著似乎仍在床上發高燒的學生大吼大叫，還把地上的衣物死命地踢到他床上。我開始擔心被硬物或酒瓶打傷，想起櫃檯的工讀生說，遇到緊急事件可以報警。正在猶豫到底該如何處置，其他喝醉的大學生也回來了，他們把這位大發脾氣的學生拖出去後，全室又恢復了平靜。

清晨了，真沒想到我能睡到自然醒，環顧四周，年輕人睡得東倒西歪，有一位睡在地上，腳在床上，有一位睡在床上，腳在地下。幻覺中，真像是我的浪漫基因，遺傳給這些不乖的兒孫們，又氣又疼。

跳出日常生活舒適空間，冒險挑戰自己

第二天的行程是回到城裡，聖地牙哥徒步一日遊。從青年旅館回去，會經過不能徒步的高架橋，而且景點路途遙遠得搭公車。減去搭車及休息時間，全天徒步約八小時，行經聖地牙哥動物園、巴波亞公園（Balboa Park）、瓦斯燈街（Gaslamp Quarter）、海港村（Seaport Village），還沿著聖地牙哥海灣走了數公里海灣大道。徒步旅行，的確可以就近觀賞經過地方的細節，感受到人文與景觀的氛圍。

兩天背包客徒步圓滿結束，隔天清晨坐上火車，應該不會有出軌的風險。阿公做到了，想要慶功，最後的晚餐卻吃掉大學生背包客兩天的預算。

火車中途停站，在月臺上休息，一位老太太指著她的小腿給我看，她的雙腳腫得像大象，醫生說不應該久坐旅行，否則將會很快失去雙腿。她卻推著扶手輪椅，用她還能挪動的大象腿，一個人坐上火車趴趴走。

六年多前，我還能上四千公尺高山、下二十公尺海底（有潛水執照），現在心血管堵塞，不能上高山，瘦了，看到水就畏寒，不敢下水。

一向好酒也品酒，不管是發酵如啤酒、紅酒，或是蒸餾如威士忌（用雜糧二蒸）、白蘭地（用葡萄五蒸，香水是用葡萄七蒸），餐前氣泡酒或飯後巧克力薄荷甜酒，美食必配對美酒，好友相聚，必豪飲鬧酒。

一年前，兩次豪飲後，突然肝臟罷工了，不能將酒精分解為醋，稍沾點酒，酒精留在血液中到處流竄，身體非常不舒服。英文稱為Alcohol Intolerance，身體不能忍受酒精，肝臟裡的一種酵素ALDH2用完了，從此，滴酒不能沾。

這次出來，有世界頂尖的海底生態潛水區，無法下去；有陽光普照蔚藍的海水，不敢下水（年輕時曾在海邊從此岸游到彼岸）。綿延一百多公里的細白沙灘上，有無數的比基尼性感美女，也不能碰，只剩下一張嘴，可以問路；更幸運地，還剩下一雙可以徒步、能背背包的腿。

歲月不饒人，這次背包客徒步之旅，全憑意志力，才敢冒險挑戰自己。已經退休的大人，何不跳出日常生活的舒適空間，跟我一樣，大步地踏出去。

書籍介紹

本文摘錄自《第三人生太好玩：蛋黃退休追夢控》，時報出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：黃世岱

面對第三人生這份大禮，

希望每個人都能找到下一個方向和學習的熱情。

六十五歲前，黃世岱的身分是資訊公司副總；退休後的他不但化身「小丑蛋黃」到全臺養老院義演；更善用「三三三」時間分配法——照顧身體、挑戰學習、做志工回饋社會——全力追夢、築夢、圓夢、選擇學習新事物，舉凡薩克斯風、爵士鋼琴、電影劇本，他都學過；挑戰了騎馬、潛水、衝浪、徒步當背包客旅行、駕駛帆船等年輕時因工作而無緣一試的夢想；不但替女兒照顧初生嬰兒當「奶公」；更牽起伴侶的手，一起去自助旅行、自駕車旅行、露營車旅行，再度感覺到「男歡女愛」的激情。

對黃世岱而言，退休後的十年，經濟無虞，體能自理，心智自由，最能隨心所欲，是一輩子最美好的黃金十年，正好用來重塑人生，揉搓出最美好的一段。他說：「只要你願意去做，退休之後，無限可能。」

本書特色

為退休生活寫下新定義：好不容易從工作中解脫，面對人生下半場，你最想做什麼？曾任軟體工程師、資訊公司副總的黃世岱，用自己的例子告訴你如何展開「讓自己開心，也讓別人開心」的人生下半場。 退休後活得更帶勁，創造屬於自己的樂齡生活：誰都無法逃避老化，黃世岱認為在不傷害他人的情況下，更該無所畏懼去完成深藏在內心的渴望，只做自己喜歡做的事。喜歡就去行動，不要浪費寶貴的時間，趁著還有體力時盡可能增廣見聞，太陽底下的每一天都會有新鮮事發生。 善用「三三三」時間分配法，樂活退休不是夢：黃世岱認為，退休後的時間應均分為三分之一：三分之一把身體照顧好，三分之一去學新東西，三分之一去做志工回饋社會。自助之餘，還能為別人帶來喜悅與助益，讓下半場人生閃閃發光。

Photo Credit: 時報出版

【新書分享會】

場次一

時間：04月13日（六）15：00-16：30

地點：金石堂汀州店（台北市汀州路三段184號B1）

活動網址請點此參考

場次二

時間：04月30日（二）14：00-16：00

地點：洪建全教育基金會敏隆講堂（台北市羅斯福路二段9號12）

與談人：黃世岱╳廖玉蕙╳李正雄：如何把握第二個黃金十年

活動網址請點此、報名網址請點此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航