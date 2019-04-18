泰國與曼谷首屆雙年展的策展法則：從觀光邊境到國際城市

文：王振愷

Photo Credit：王振愷拍攝 曼谷雙年展主展場由韓國藝術家Choi Jeong Hwa的作品《Basket Tower》開場

這個指向的南方不僅是全球地理上相對於西方的東方、已開發相對於的開發中／未開發，也可能是每個國家中相對於城市首都之外的邊陲、次級地區。這波開啟的南方熱也在近期卡塞爾文件展宣布2022年的展覽將邀請印尼藝術團體Ruangrupa作為主策展人，使這波討論與思潮推向另一個高峰。

如果再將焦點回到亞洲現場，當代藝術雙年展模式正持續在不同城市間發生，從1990年代台灣的台北雙年展、韓國的光州雙年展作為亞洲雙年展的前鋒，近年來能發現除了城市型雙年展在中國、東南亞與西亞也陸續展開，又有日本獨有戶外大型藝術祭的成功，成為亞洲各國鄉村型藝術展演的借鏡，使得當今亞洲當代藝術呈現多元樣貌。

Photo Credit：王振愷拍攝 大型戶外裝置是兩個泰國雙年展的重點

目前亞洲地區在政經層面上也持續著南方轉向，東南亞成為熱點所在，在2018年底兩個泰國首屆大型雙年展同時開幕，搶盡了全球當代藝術的矚目焦點，兩個大展籌備與宣傳多時，且都是高預算的製作。

以兩個雙年展的配置與性質進行比較：兩者皆是泰國官方主導出資，曼谷雙年展採取創設基金會方式讓這個國際型城市展覽能夠永續，本屆以六位分別來自泰國、菲律賓、新加坡的學者策展人組成主策團隊，也聯合了多個企業組織贊助完成。

泰國雙年展則直接隸屬泰國文化部的當代藝術辦公室（Office of contemporary art and culture, OCAC），邀請中國在英學者姜節泓擔任首屆策展人，選擇在泰國南邊的喀比（Krabi，又譯為「甲米」）作為據點，此次駐泰國台北經濟文化辦事處也是合作夥伴之一。

Photo Credit：王振愷拍攝 藝術家Kamol Tassananchalee公共藝術作品於喀比市區搭船處

觀光勝地不可見的藝術：泰國雙年展——光是以台灣觀光客相對不熟悉的喀比一帶作為舉辦地的選擇上論起，能看見官方期待透過雙年展介入，讓這個二級的觀光區提升文化資本，也與鄰近的一級觀光區普吉島、皮皮島做出區隔，但實際上來到這個滿是西方觀光客與中國陸客的度假勝地時，仍不禁會懷疑有人真的在乎雙年展嗎？

當代藝術雙年展機制在其中被觀光節慶化，反而比較像是某種新潮的活動，從日本大地藝術祭經驗看起，亞洲的戶外展覽都需要一個大型亮點作品，本屆由泰國知名藝術家Kamin Lertchaiprasert聯合建築師Suriya Umpansiriratana的作品《No Sunrise No Sunset》就是當中代表。

在遠離人潮的海灣邊造一個幾何的鏡面裝置，透過反射解構西方傳統的透視法，並且具有觀賞夕陽的平台功能。

Photo Credit：王振愷拍攝 藝術家Kamin Lertchaiprasert與建築師Suriya Umpansiriratana共同作品《No Sunrise No Sunset》

這個具場域限定（Site-specific）與地景藝術（Land art）性質的作品，在類型與媒材上也能在海灣地帶的其他作品中看見，當中有許多極具想像力的大型裝置，如來自倫敦的Vong Phaophanit與Claire Oboussier雙人團體所創作《Gilding the Border》。

藉由金箔紙包裹度假沙灘旁的岩柱，進一步提供觀者去反思在此的自然景觀都被觀光化。在同個沙灘的另一端則突兀地出現柏林藝術家Aram Bartholl的看板裝置，以大圖輸出電腦後製成的熱帶觀光景致介入在真實的海邊現場，提供觀光客們荒謬地擺拍創造出展演性，也讓人思考在西方觀光資本的強勢介入下，熱帶觀光區所展現出來的異國情調具有高度的同質性。

Photo Credit：王振愷拍攝 Aram Bartholl的看板裝置《Perfect Beach HD Performance Time》

除了有進行觀光資本主義批判的作品，其實絕大部分的藝術家的創作還是採取裝飾性的傳統公共藝術，點狀散落在觀光海灘邊與喀比的城區，這次參展的57名來自不同國家的藝術家中，兩組來自台灣的藝術家及團隊，以外來者姿態藉以參與式的藝術形式，卻創造出就我看來最具地方感的兩件典範作品，而也都被喀比當地永久收藏：

分別是涂維政藉由多層交錯的文本與跨媒材互文，建造出一個關於喀比巨人神話的遺跡虛構現場的《甲米神話遺跡》（Giant Ruins）；豪華郎機工聯合當地木雕師傅與電腦幾何運算，進行當地交通船的解構所完成的裝置作品《時間切片船》（Voyage in Time），兩個作品在台灣已能看見相當多後續的報導與評論，在此不多加著墨。

Photo Credit：王振愷拍攝 台灣藝術團體豪華朗機工作品《時間切片船Voyage in Time》

如果說在喀比所舉行的泰國雙年展，是個透過藝術雙年展在充斥著資本的觀光勝地中，進行活化地方與詮釋地方的方法，且還有批判資本主義的可能，那麼在曼谷雙年展，則會看到當代藝術如何在高資本的國際觀光城市中，如何在夾縫中求生存。 曼谷雙年展運用城市自身所擁有的便利交通網，打造出雙向的參觀路線，橫向串聯起多家在綠線地鐵沿線上的百貨商場，縱向則以港口連接昭批耶河上知名的國際飯店與觀光寺廟，藉由當代藝術將這些高資本的空間轉換成異托邦。

Photo Credit：王振愷拍攝 草間彌生南瓜裝置作品於曼谷雙年展在百貨公司展出

兩個雙年展在主題訂定上都沒有更深刻的論述，泰國雙年展的「邊界幻境」（Edge of the Wonderland）點示出喀比所擁有宛如天堂的自然多元地貌，以及其地處邊緣作為二級觀光地區之所在。

在曼谷雙年展則提出一個更大的主題框架：「超越幸福」（Beyond Bliss），為的是回應當今天災人禍不斷的現實世界，藉由來自28個不同國家的75位藝術家（泰國藝術家佔35位）提出各自的想法與方案，卻也抹平了許多可以發展的議題與討論，甚至也很難看見泰國目前的當代藝術發展狀況，更在地的曼谷藝術生態與中小型的藝術空間也被排除在外。

雙年展的官方中心BAB BOX其實就位在新開發的房產興建區，聯合建商、企業與商場，透過高資金的運作下，曼谷雙年展像是為這座國際城市再做一次認證，並藉以當代藝術提升其文化資本，也能為泰國的藝術市場進行推廣與拉抬。

除了以上的非正規美術館空間，當中還是有囊括曼谷市區中最重要的當代藝術場館：曼谷文化中心（BACC），其中一個重點項目是行為藝術教母瑪莉娜．阿布拉莫維奇所成立的跨國行為藝術平台Marina Abramović Institute（MAI）裡頭旗下八位行為藝術家的聯展，主題定為「一座可能的島嶼」（A Possible Island），除了一場正式的藝術家行為表演，在展期間則將舞台部署轉換成裝置，並搭配演出時的錄像與說明文字，呈現出時間限定的行為藝術如何在靜置的白盒子空間中展出。

Photo Credit：王振愷拍攝 「一座可能的島嶼」展區一隅

曼谷雙年展的作品與參展藝術家涵蓋多元，難以一言以蔽之，也在積極樂觀的主題大框架之下，反而看不見對話與批判。適逢泰國大選前夕，這個完全被資本與官方收編的文化活動，有淪為政治化妝品與空間裝飾品的危險，但作為曼谷這座大城的首屆國際雙年展，還是能期待後續的影響與發展。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰