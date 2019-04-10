《白宮義見》：多數白宮記者偏愛川普更勝於歐巴馬

文：張經義

歷盡變遷、看盡起落的白宮新聞發布室

一任美國總統，在白宮最多也就是八年，而一個白宮記者，卻能在白宮待得比總統還要久。

雖然到今天，我跑白宮新聞已超過八年，但我永遠不會忘記自己第一次進到白宮例行記者會現場的畫面：一如我過去在電視上看到，白宮新聞發布室的背景以天藍色為主，只不過比想像中還要狹小許多——現場就只有一個小型講台，加上七排每排七個，共四十九個的座位，還有一些給攝影師的工作區域，基本上大小就只有一個「小型游泳池」這麼大。

不開玩笑，白宮新聞發布室還真的就蓋在游泳池上。

眾所皆知，二戰時期的美國總統羅斯福是小兒麻痺患者，因此當時特別在白宮主樓旁蓋了專用的室內游泳池，供他游泳復健；到了甘迺迪時期，這游泳池成了風流倜儻的甘迺迪邀請泳裝美女開派對的地點——當然，他都是趁他妻子賈桂琳不在家時辦的；到了尼克森在一九七○年代上台後，不愛運動的他覺得用不到的游泳池放在白宮很浪費（也有一說他痛恨甘迺迪，不想睹物思人），才乾脆封起來，在上面蓋了新聞發布室。當時能去新聞發布室的記者不多，因此裡頭還擺有沙發，記者們是坐在沙發上向總統提問的。

後來記者多了，沙發當然也就撤了，改成像電影院般的座椅。不過，與美國其他部會的新聞發布室不同，白宮每一個座位都是特別指定席，而且全都釘上媒體名牌，不能隨便坐。其中，絕大多數都給了美國媒體，外國媒體僅有路透社、法新社、英國廣播公司（BBC）、半島電視台（Al Jazeera）與白宮外國記者團有特定座位。後來我成為白宮外國記者團的一員，因此也輪得到座位。能坐在白宮新聞發布室提問，其實就是一種認可。

Photo Credit: AP/達志影像

這小小的新聞發布室，歷盡變遷，看盡總統起落，白宮記者來去，充滿歷史感。

我還記得第一次進去，著實被這狹小空間裡滿滿的設備和燈光震撼到，裡面的攝影機、照相機無處不在，連天花板上都吊著好多台。而幾十盞LED燈，照得發布室異常耀眼，台上的白宮發言人臉上亮到幾乎沒陰影；而台下，坐在第一排最中間的，則是白宮傳奇人物——海倫．湯瑪斯（Helen Thomas）。

傳奇白宮記者告訴我：勇敢去闖就對了！

從一九六○年開始跑白宮新聞的湯瑪斯，當時已是八十八歲高齡，儘管已經身型佝僂、腿腳不便，可她仍目光炯炯地盯著台上時任白宮發言人的吉布斯（Robert Gibbs）。湯瑪斯一共近距離採訪過十位美國總統，當時台上不到四十歲的吉布斯，是她一生中交過手的第二十二位白宮發言人。

以提問犀利著稱的湯瑪斯，在白宮的地位堪稱「教主」，不只總統們會親自為她慶生，二○○九年歐巴馬才剛上任總統沒多久，還特別為她送上蛋糕，大方親了老太太的臉頰。過去，總統記者會到最後，一定是由她開口說「謝謝你，總統先生」，才算正式結束。平日白宮發言人的記者會，首先被點名的一定是她，而之後，當湯瑪斯覺得記者們問題問夠了、開始重複了，她就會對發言人說「謝謝」，這時台上的發言人和台下記者都知道記者會該結束了。

沒想到，一名白宮記者的存在，竟可以讓世界第一強國的總統們又愛又恨。

我想起湯瑪斯說過的一個故事：一九八○年時，她採訪了剛離任的前總統卡特。當時電腦還是十分新鮮的東西，準備寫回憶錄的卡特，特別向她展示了他的新電腦。卡特在螢幕上打了「海倫．湯瑪斯」幾個字，打完後他一邊俏皮地笑說：「我還能把妳給刪了。」一邊按下刪除鍵，湯瑪斯的名字一個字母一個字母地在螢幕上消失了。

湯瑪斯事後回憶說，卡特刪掉她只不過是一時的。確實，卡特只在白宮待了四年，接下來的總統最多也就待了八年，但湯瑪斯可是在白宮一待，就待了整整五十年。

美國新聞機構認為，記者越老越值錢，一方面看重的是記者長期累積的人脈，另一方面，這些白宮記者的臉或名字一出現，代表的往往就是權威報導。

對於跑白宮的記者來說，湯瑪斯是傳奇一般的存在。她打破了美國記者圈許許多多的玻璃天花板，不僅是白宮記者協會第一位女記者，更成為協會第一位女主席。

所以當時初跑白宮新聞的我，在記者會後特別去和這位傳奇人物打招呼，並且向她請益該如何跑好白宮新聞。儘管那時她說話微顫，但老太太用堅定的眼神看著我，回答說：「勇敢去闖（Just go for it）！」

只是沒想到，幾天後，湯瑪斯卻突然中斷了她長達半個世紀的白宮記者生涯。

一代白宮傳奇記者湯瑪斯離開白宮，是在我剛跑白宮新聞的第一個月。很榮幸，能和傳奇記者一起短暫共事，而她「勇敢去闖」這句話，在我的白宮記者之路上，不斷推動我前行。

記者工作，都是拚命跑出來的

我申請白宮記者證那一年，令我印象深刻的，除了報導白宮的風雲變幻，還有就是日常和白宮記者們的相處了。

白宮記者是怎麼樣的一群人呢？近幾年，美國時政新媒體網站Politico，會固定在白宮記者協會晚宴前針對白宮記者做民調，我也都參與其中。統計顯示，這些白宮記者平均四十八歲，跑白宮新聞時間平均十二年，多數有二十年左右的記者資歷，更有百分之六的記者有超過四十年以上的記者資歷。

能跑白宮新聞，對美國跑時政新聞的記者來說，是頂點，卻不是終點，因為白宮新聞永不止歇。

白宮記者們，男士總是西裝革履，老一輩的甚至還會戴上紳士帽；女士則是一身幹練的套裝，讓單調的白宮新聞發布室添了些色彩。只不過，雖然表面看起來光鮮亮麗，但低頭一看，男士的皮鞋通常不光亮，女士則以平底鞋居多，原因是白宮記者常常要跑——平常追著總統跑，採訪完，電視記者是跑著趕連線，平面記者則跑著搶發稿。

因為白宮的新聞比較單一，主要就是總統，雖然偶爾還有其他的人和事，但既然都是類似的新聞，那麼誰比較快，誰就能搶到最多的觀眾與讀者。很多時候，連作為通訊社的美聯社和路透社，都搶不贏其他家媒體的白宮記者。

由此可知，這份看來光鮮的工作，就是拚命跑出來的。無論是電視台的明星記者，或大報的招牌記者，幾乎都有一個共同點，就是他們都是從最底層——從跑腿的實習生或偏遠郊區的地方媒體記者做起，一路身經百戰，證明自己實力過人，才能爬到白宮這美國時政記者的最高位置。然後，這些進到白宮的記者，每天在白宮就像進競技場一樣——今天對手略勝一籌沒關係，明天我們再來較量。

我還記得當時一名現已退休的老記者告訴我，他從入行開始，幾十年來，每天起床所做的第一件事，就是想問題。「一整天，我都一直在想一個會讓人爭相報導的問題：如果總統接受我的提問，我要問他什麼？」

這也體現出跑白宮新聞和跑其他美國政府部門新聞最大的不同之處：在白宮，只有一個主要的報導對象，那就是總統。像是美國國會參眾兩院加起來有五百三十五名參、眾議員，個個有事都想找記者講話，記者往往有幾百個報導對象；而在白宮，成百上千記者追的就是一個人，因為連白宮官員的發言，也全都圍繞著總統的說法和想法打轉。

痛苦並快樂著：有新聞可忙，才是最重要的

當然，美國總統不是每天都會見記者的，更別說是接受記者提問了。但如果總統真的回答了記者的問題，那往往都會是新聞，有時甚至會成為國際頭條。

這也就是為什麼多數白宮記者偏愛川普更勝於歐巴馬。這裡的「偏愛」不是指喜歡誰，而是就採訪的角度而言。

很多人以為歐巴馬對媒體開放透明，川普老是遮遮掩掩，但事實卻是完全相反。

凡事小心謹慎的歐巴馬，一向和媒體保持遙遠距離，儘管媒體每天都可以在公開行程拍到他，但他的一言一行都是經過縝密思考，甚至是排演的。記者在現場無論怎麼喊，歐巴馬不理就是不理，兩、三週能回答記者一次問題就算不錯了。

相較之下，川普雖然不是天天給媒體拍，但兩、三天還是會出來一回，讓媒體拍個夠。而且無論是什麼場合——白宮裡、草坪上、飛機上、機場跑道上，只要記者衝他喊問題，半數時間他都是願意回答的。而且川普回答問題通常多是即興的，沒有腳本，想到哪說到哪。這讓他的回答，更引人注目，讓媒體爭相報導。

而且川普不按常理出牌的回答，連白宮官員都沒有心理準備。一旦川普說得太出乎意料，白宮官員就要拚命找證據，證明川普說得沒錯；如果實在無法證實川普所說是真是假，或其實他只是硬拗到「弄假成真」，那白宮就乾脆冷處理，對記者的追問不理不睬。但無論川普底下的人是急著反駁還是無話可說，他們的反應都成為報導的焦點，媒體完全可以一魚兩吃。

重點是，記者永遠摸不透歐巴馬在想什麼，但川普永遠會把自己的想法放到推特上。

從當記者的第一天開始，我每天早上睜開眼，第一件事就是看至少半小時新聞，補回我睡眠時錯過的事情。接下來的一整天，在空檔時，我也貪婪地看著新聞，而且是什麼類型的新聞都看。我一天總能接觸成百上千條新聞、分析和簡訊，什麼都看，就是偶爾才看看推特。但川普上來後，一切都變了。

在川普上台後，我起床的第一件事就是先看他的推特，睡覺前也是，然後才是看新聞。川普第一年發了兩千六百多條推特，平均一天七條，最早是凌晨三點，最晚還是凌晨三點，二十四小時全年如此，原因是——川普一天就只睡四個小時。

我記得我在獨家專訪以個性火爆聞名的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）時，就問過：「川普總統真的每天只睡四個小時嗎？」

史派瑟聽完這問題樂了，直笑說：「是的！」

我接著問：「年逾七旬依然如此精力充沛，為他工作是怎樣一種體驗？」

史派瑟說：「如你所說，他精力十分旺盛。你必須時刻跟上他的腳步。他帶動著整個白宮的節奏，我覺得每個人都在跟著他的節奏行動。」

白宮記者尤其是跟著川普的節奏跑。眾人一改過去的生活規律，現在一切圍繞著川普的推特打轉。過去，記者上班後才寫新聞，但現在可能是被一條推特驚醒，牙都沒刷就開始寫稿；過去，夜裡下班就不太會有新聞了，但現在下班後，川普的推特還在繼續發，假如重量級推特一出，就算是大半夜也得乖乖回到鏡頭前，進行連線。

痛苦並快樂著。對於記者來說，喜不喜歡或贊不贊同川普的推文都無所謂，有新聞可忙，才是最重要的。

記者，是觀眾眼睛的延伸，帶著觀眾去看這個世界

在競爭極端激烈的白宮，要跑出新意，甚至要跑出獨家，除了需要積累經驗，還得八仙過海各顯神通。

問不到總統，能在例行記者會上，從白宮發言人口裡套出話來也是個方法。這點白宮發言人也是心知肚明，因此他身為總統的代言人和白宮的門面，幾乎不會點不熟悉的記者發問，以免惹上不必要的麻煩，甚至因失言而將美國政府置於窘境。

白宮發言人的地位之重要，從頭銜和收入都能看出端倪。白宮發言人的正式頭銜是「白宮新聞祕書」（White House Press Secretary），可別小看這「祕書」二字，因為就連美國政府的「部長」，英文也並非是「部長」（Minister），而是「祕書」（Secretary）。實際上，白宮發言人的收入也是部長級的，年薪將近十八萬美元，僅僅排在總統和副總統之後（總統年薪四十萬，副總統二十三萬），是白宮裡所能領到的第三高的薪水（和白宮幕僚長等高官並列）。

我剛開始跑白宮新聞時，當然不清楚這樣的狀況，只是拚命舉手、舉手、再舉手，就希望能得到發言人的青睞。但是，我努力了好幾個月都徒勞無功。印象中，是直到一次偶然的亞太區域事件發生時，或許是想透過亞洲媒體表明美方立場，白宮發言人才終於點到了我這老是舉手的亞洲面孔。

從此之後，我一直是接下來每任白宮發言人最常點名的東亞面孔記者，至今與五位白宮發言人交過手，也是唯一獨家專訪過幾位白宮發言人的中文媒體記者。

九年前，中國和韓國都沒有天天跑白宮新聞的記者，而天天跑白宮的日本記者估計是文化上比較保守，也可能擔心自己英文發音不好，不太願意舉手，就只有我一個「東亞面孔」的記者，厚著臉皮天天大剌剌地舉手，當著全美國主流電視台的攝影機鏡頭，拿著白宮發言人「練英文」。我倒也不是天生臉皮厚，只是在聯合國和NBC實習時，學到了西方人敢秀、敢表現自己那一套：只有敢，才有機會。

到後來，有兩個日本攝影師還私下來謝謝我，說我「豐富」了他們的畫面，因為過去他們總是只能拍令觀眾感到生疏的西方人面孔。而且，不只我的面孔增加了他們觀眾的熟悉感，我的提問也總是和東亞有關，這當然也是日本觀眾關心的問題。雖然我的提問內容並不是從支持日本的角度出發，但在沒什麼美國記者會問亞洲區域問題的情況下，有人問總比沒人問好。

另外，我的提問方式也不是衝撞型的，而是相對客觀地就事論事。有些媒體記者喜歡透過讓發言人難堪的問題為自己博掌聲，甚至間接損害政府間的關係，這就令人難以苟同了。我當然有好惡，但當攝影機開錄時，我就是一個記者，我提問的目的就是想釐清問題。我的工作就是告訴觀眾發生了什麼事，以及我所知道的事實為何。

記者，是觀眾眼睛的延伸，帶著觀眾去看這個世界。

相關書摘 ▶《白宮義見》：「通俄門」成為今日美國民粹主義崛起的縮影

書籍介紹

本文摘錄自《白宮義見：首位華人白宮記者直擊！美國權力核心的真實面貌》，先覺出版

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作者：張經義

在白宮，只有一個主要的報導對象——美國總統！

如果他接受你的提問，你要問他什麼？

小心，你的提問可能影響整個世界！

從歐巴馬到川普政權間的動盪浮沉、

兩次美國總統大選的風起雲湧，

到川普執政的紛擾與背後祕辛……

美國政治牽動國際局勢

你知道——

跑白宮新聞的記者，並不就是「白宮記者」？

歐巴馬是川普上台的推手？

媒體比較喜歡川普而不是歐巴馬？

川普上任首日即劍指2020，展開連任競選？

如果川普當選代表美國分裂，他下台美國就能回到正軌嗎？

白宮是美國的心臟，更是聯通世界的樞紐。美國時政記者的頂點就是白宮記者，只有白宮記者有隨行總統的資格，也才能掌握第一手的即時訊息。

本書作者張經義，是史上第一位獲得白宮官方與白宮記者協會「雙重認證」，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。他隨行美國總統，穿梭於海內外各重大場合，帶來現場的直擊紀錄，讓我們彷彿置身其中。他對美國政局的深度檢視與獨到分析，也為台灣年輕的民主政治，提供了寶貴的借鑑。

記者，是讀者眼睛的延伸，帶著讀者去看這個世界。以往，我們習慣透過西方記者的眼睛去看白宮，通過翻譯的文字去了解美國。現在，我們有了張經義，他站在世界權力的中心，為你帶來他的「白宮義見」，講述他眼裡看到的白宮，以及他親身接觸到的美國。

本書特色

史上第一位獲得白宮官方與白宮記者協會「雙重認證」的中文媒體白宮記者

貼身隨行美國總統，以史官之筆，發布第一手報導，直擊美國政局的核心面貌

遠赴世界各地，站在各國權力中心，對國際局勢提供獨到的分析視角

深度檢視並精確剖析美國政局，為台灣年輕的民主政治，提供寶貴的借鑑

從電視新聞領域的門外漢，成為白宮最不可或缺的華人記者，過程勵志

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航