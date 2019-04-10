《白宮義見》：「通俄門」成為今日美國民粹主義崛起的縮影

文：張經義

通俄門事件

報導白宮的記者，其實已經發現，當讓川普不滿意的新聞爆出來後，川普就會做出令人意想不到的決策，或拋出一條有吸引力的推文，成為另一個大新聞，然後媒體就會開始一窩蜂另一條新聞。

有個採訪川普十多年的老記者這麼告訴過我：川普喜歡一次看好幾台電視，有時對內容不認同時，他就會發一條推文，然後，他就能看到眼前所有的電視報導內容一百八十度轉向，開始討論他的推文。這代表著，川普非常清楚他改變新聞議題的巨大影響力。

而川普改變議題的時候，往往與通俄門出現新進展時有關。那通俄門是從何時開始的呢？

通俄門的起始點

我們必須把時間線拉回二○一五年川普投入選戰初始。川普當時就多次讚揚俄羅斯總統普丁，並且表示，他有信心處理好美國跟俄羅斯之間的關係。例如當年八月時，川普就說過：「普丁總統對歐巴馬總統完全不敬重，完全沒有。我會和普丁對話，我將與他融洽相處。」

二○一五年以來，民調指出，美國人民對俄羅斯不抱好感的，始終維持在七成以上。川普為何反其道而行，對俄羅斯充滿好感？有人猜，川普在俄羅斯有商業利益；有人說，俄羅斯手上有川普在俄羅斯招妓的資料；有人認為，這是因為俄羅斯在大選時幫助了川普；還有人覺得，川普純粹就是喜歡強人，掌控俄羅斯將近二十年屹立不倒的普丁，是川普崇敬的對象。

川普在二○一六年五月確定贏得總統初選後，開始布局總統大選。一個月後，川普的兒子小川普、女婿庫許納（Jared Kushner），和當時的競選經理馬納福特（Paul Manafort），在川普長期居住的紐約川普大廈和一名俄羅斯律師祕密見了面。這可能涉嫌祕密「通俄」的消息是在一年後，川普已經入主白宮後才被爆出來的。

消息爆出後，媒體紛紛開始追問：川普是不是事先知情？但經過了一段時間，都查不出能夠證明川普通俄的證據。

不論怎麼說，在眾人毫不知情下，二○一六年七月，民主黨全國代表大會時，維基解密突然爆出民主黨全國委員會遭駭客入侵，當時就有人認為是俄羅斯在幕後主導；而且就在當時，川普突然語出驚人，邀請俄羅斯入侵希拉蕊的電郵系統，都讓人懷疑他和俄羅斯之間的關係。

接著，大選一個月之前，美國的情報機構正式指控俄羅斯駭客入侵，干擾美國大選。而在二○一六年十一月九日，川普正式選上美國總統後，歐巴馬在任期的最後兩個月展開了對俄羅斯干擾大選的全面調查，調查結果稱俄羅斯確實干擾了大選，三十五名俄羅斯外交官因此事遭到驅逐。

但是就在當天，即將接任美國國家安全事務助理的弗林正巧打電話給俄羅斯大使，第二天，普丁就宣布不對美國展開報復行動。這時間點的巧合，讓弗林百口莫辯，上台二十四天就下台一鞠躬，成為美國史上最短命的國家安全事務助理。

通俄門新聞一來，川普就改變焦點

弗林下台後，川普突然宣布召開他首場總統個人記者會（一年多後的川金會後才有他第二場個人記者會）。這記者會或許也有轉移話題的想法。川普在記者會上駁斥報導，痛批美國媒體的表現，讓眾人印象深刻。記者會上，他說得最多的字眼無非是「假新聞」了，在點到CNN記者時，川普還脫口而出，說他不再說CNN是「假新聞」，要改說他們是「非常假的新聞」。

一波未平一波又起。當時，川普的另一個下屬，當時上任不到一個月的美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions），被爆出在國會任命聽證會上，隱瞞他大選時兩度與俄羅斯駐美大使接觸的過去，被要求下台。

這件事讓川普再次試著改變議題。他先指控歐巴馬在當總統期間，同一位俄羅斯駐美大使二十二度訪問白宮，暗將矛頭引向歐巴馬。

沒想到這次媒體風向沒變，持續對川普窮追猛打。川普突然再打出一記重拳，指控歐巴馬在大選期間「監控」他，並且罵歐巴馬是「壞人」或「變態」。這一指控最後在找不到證據下，不了了之。

急轉直下，特別檢察官的調查

Photo Credit: J. Scott Applewhite / AP Photo / 達志影像 主掌通俄門調查的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）

不過，川普與塞申斯的關係卻因此出現惡化。美國司法部在二○一七年五月，決定指派特別檢察官對通俄門事件展開調查。與一般檢察官相比，特別檢察官更是超越黨派而獨立存在的。原先特別檢察官需要司法部長指派，但由於塞申斯自己也捲入通俄門疑雲，所以他宣布要「利益迴避」，把這權力交給了副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）。羅森斯坦指派了曾經出任十二年FBI局長，在布希和歐巴馬手下都工作過的穆勒（Robert Mueller）來主掌調查。

這下可惹惱了川普。首先，自己的下屬竟然派人來調查自己；其次，身為總統的他，竟然沒辦法直接開除特別檢察官。因為按規定，誰指派特別檢察官，就只能由他開除，所以只有羅森斯坦能開除穆勒，連塞申斯都不行。換句話說，川普如果要開除穆勒，就必須先開除羅森斯坦，安排一個「聽話的」副司法部長，給穆勒找出「罪名」，才有辦法。這其間環環相扣，缺一不可，於是穆勒仍安穩地做他的特別檢察官，持續調查通俄門事件。

過了幾個月，穆勒的調查，在同年十二月一日一早，出現了一個爆炸性的進展：弗林認罪「倒戈」，決定配合特別檢察官調查。

當天下午，川普夫婦已安排在白宮招待記者，我們一群受邀的記者，一度還想著宴會是否會取消。最終宴會仍然按預定舉行，場面也還算融洽，但仍是有些尷尬。雖然沒人敢提，但「弗林事件」明顯成了「房間裡的大象」，或者更貼切地說，是「白宮裡的大象」。

「通俄門」的調查截至二○一七年年底，至少有四個川普競選陣營的人遭到起訴。這四個人當中，只有弗林曾在白宮任職高官，這正是川普最擔憂的事，因為弗林清楚掌握了選前到選後的狀況，而且重點是他和白宮的高層都有所接觸。

隨著「通俄門」調查一步步逼向川普的核心圈，不少美國輿論指出，川普遭到彈劾的可能性越來越大。一時間，「彈劾」也成為了熱門詞彙。

川普會被彈劾嗎？

從歷史經驗來看，川普距離彈劾並沒那麼近，也有可能永遠不會被彈劾。

首先，一切講的都是證據。川普的下屬是認罪了，但是不是受高層指使，需要不少時間來證明，也可能永遠無法證明。

其次，美國《憲法》規定，包括正副總統在內的官員，只有三種罪能被彈劾。一個是「叛國」，一個是「受賄」，這兩個容易理解；但最後一種，是「其他重罪或輕罪」，這就有很多爭議空間了。據悉，通俄門偵辦的方向是「妨礙司法」，這屬於具有爭議的第三種罪。

如果調查出現什麼蛛絲馬跡，或者川普涉嫌叛國或受賄，那國會議員就能以此為由，啟動彈劾程序。首先，要得到過半數的眾議院委員會支持，才能進到眾議院，讓全院四百三十五位議員表決。只要有過半眾議員支持，彈劾就告成功。

但是彈劾歸彈劾，下不下台還要經過參議院。這裡就是最困難的地方了，因為參議院會變成法庭進行審判，要有三分之二的議員認定有罪，才能迫使總統下台。就以目前美國一百個參議員，共和黨和民主黨幾乎是各占一半的情況下，這代表要有十幾位甚至是幾十位共和黨人背棄同黨的總統，才有可能迫使總統下台。

正是因為難度如此之高，所以美國歷史上，從來沒有一個總統被彈劾下台過。美國被彈劾成功過的兩個總統，第一個是十九世紀的詹森（Andrew Johnson），最近一個則是人人皆知的柯林頓，他們都因為同黨人的力挺，雖然被彈劾了，但在參議院這關沒過，所以最終都沒有下台。

總之，在美國，彈劾總統基本上不是「法律問題」，而是「政治問題」。

今日美國的縮影：下層勢力的反撲／民粹主義的崛起

通俄門的調查，也成了今日美國的縮影。

今天的美國，已經不只是左與右的分裂，還有上與下的分裂。不只兩黨看到的是不同的世界，下層的人民和上層的政治人物看到的也是不同的世界。

川普執政進入一年半，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）民調顯示，認為川普在通俄門中有錯的受訪者是百分之四十二，認為他沒錯的有百分之四十三，這顯示出美國人對此事有嚴重的分裂。如果再細化到共和黨人的看法，更顯示出，高達百分之八十五的共和黨人認為川普沒有做錯，特別是沒有大學學歷的白人男性更是這樣認為。

也就是說，無論媒體爆出多少通俄門的醜聞，川普的支持者還是會選擇和他站在同一陣線。

美國近代以來，大概很少有總統一上任就如此充滿爭議，而且還一再爆出負面新聞。但，川普的民調沒有像醜聞不斷的南韓前總統朴槿惠一樣，跌到百分之十不到；或像法國前總統歐蘭德，跌到只有百分之四。川普上任一年半的時間，不要說民調沒有低於百分之三十，共和黨人對川普的支持率更始終維持在八成，甚至是九成的高點。

因為川普通不通俄，對底層人民來說，遠不如他們對美國本身政治現狀的不滿來得重要。簡單的理解就是，美國已經不像過去我們所以為的那樣，是個左右之爭的國度，現在處於下層的美國民眾，對上層的菁英與政治人物也充滿著不滿。美國下層的民眾想要、也需要川普這樣的領導人，因為只有把他放在最高的位置，他才會代表下層民眾，從高處對美國兩黨政治人物都造成壓力。

川普的當選，代表著美國政治的上、下、左、右，都出現了裂痕，這和不少歐洲國家一樣。

下層勢力的反撲，可以被理解為民粹主義（Populism）勢力的崛起。「民粹主義」這個字，其實也可以翻成「平民主義」或「大眾主義」，它並不一定是負面的字眼，而是一個「相對於菁英」的字眼。民粹主義者認為應該由平民來主導，而不是由少數菁英來掌控。

這種情緒近幾年在歐美特別興盛的原因，就是上層的菁英和下層民眾脫了節。像是歐美支持自由主義的菁英支持全球化、廣納移民，認為這有利於經濟的繁榮，但實際上，這卻導致下層民眾的工作流失，而菁英卻無法感同身受，導致下層的反撲。

我這些年無論是接觸或觀察到的美國共和黨民眾、英國的獨立黨、法國的國民陣線（後改名國民聯盟）、德國的另類選擇黨，以及義大利五星運動的支持者，都是如此。

拿美國來說，過去共和黨支持自由貿易、民主黨支持移民，這些都是許多下層民眾所不支持的，因此他們認為民主或共和黨都無法代表他們，這兩個黨在他們眼裡其實都一樣，所以他們用選票表達了不滿，投給了反全球化、反移民、非傳統共和黨人的川普，或者是大力支持一樣是非傳統民主黨人的桑德斯。他們，只是一群不滿現狀，甚至是想要改變現狀，冀望翻身的下層人民。

而這波民粹主義的趨勢，和過去不同的是，它已經融入了美國與不少歐洲國家的民主機制中，而不是像過去被邊緣化。

過去的民粹主義，還是由少數善於煽動民眾情緒的人來領導，領導者消失，運動就消失了。但是現在，在融入民主機制，甚至有機會掌權之後，消亡就更難了，因為下層人民看到他們能透過選票改變局勢，甚至翻身的可能性。

也就是說，無論在美國或歐洲，這波民粹主義的趨勢是會有延續性的。我們看到檯面上代表他們的人，是可以被替代的，真正的重點，是檯面下這群或者是不滿現狀、或者是渴求改變現狀的人們。他們長期的不滿，正持續透過民主制度來改變我們所知道的世界。可是這群人，往往不了解現有規則的重要性，所以隨意打破秩序，也常常帶有強烈的敵我意識，對非我族類採取敵對行為。

但是，他們也通常是真正具有改變決心的一群人，所以會繼續推動，力求達到他們想要的目標。

無論通俄門調查的最終結果如何，川普是否面臨了彈劾的命運，都難以改變這股在美國生根的力量。

相關書摘 ▶《白宮義見》：多數白宮記者偏愛川普更勝於歐巴馬

書籍介紹

本文摘錄自《白宮義見：首位華人白宮記者直擊！美國權力核心的真實面貌》，先覺出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：張經義

在白宮，只有一個主要的報導對象——美國總統！

如果他接受你的提問，你要問他什麼？

小心，你的提問可能影響整個世界！

從歐巴馬到川普政權間的動盪浮沉、

兩次美國總統大選的風起雲湧，

到川普執政的紛擾與背後祕辛……

美國政治牽動國際局勢

你知道——

跑白宮新聞的記者，並不就是「白宮記者」？

歐巴馬是川普上台的推手？

媒體比較喜歡川普而不是歐巴馬？

川普上任首日即劍指2020，展開連任競選？

如果川普當選代表美國分裂，他下台美國就能回到正軌嗎？

白宮是美國的心臟，更是聯通世界的樞紐。美國時政記者的頂點就是白宮記者，只有白宮記者有隨行總統的資格，也才能掌握第一手的即時訊息。

本書作者張經義，是史上第一位獲得白宮官方與白宮記者協會「雙重認證」，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。他隨行美國總統，穿梭於海內外各重大場合，帶來現場的直擊紀錄，讓我們彷彿置身其中。他對美國政局的深度檢視與獨到分析，也為台灣年輕的民主政治，提供了寶貴的借鑑。

記者，是讀者眼睛的延伸，帶著讀者去看這個世界。以往，我們習慣透過西方記者的眼睛去看白宮，通過翻譯的文字去了解美國。現在，我們有了張經義，他站在世界權力的中心，為你帶來他的「白宮義見」，講述他眼裡看到的白宮，以及他親身接觸到的美國。

本書特色

史上第一位獲得白宮官方與白宮記者協會「雙重認證」的中文媒體白宮記者

貼身隨行美國總統，以史官之筆，發布第一手報導，直擊美國政局的核心面貌

遠赴世界各地，站在各國權力中心，對國際局勢提供獨到的分析視角

深度檢視並精確剖析美國政局，為台灣年輕的民主政治，提供寶貴的借鑑

從電視新聞領域的門外漢，成為白宮最不可或缺的華人記者，過程勵志

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航