《醫道同源》：「勝人者」沒什麼，更高階的是「自勝者」

文：蔡璧名

什麼是生命不能離失的根本？

道家不只有積極行動力，更動人的是為我們樹立一個可以永遠往前走的目標。《老子．三十三章》提醒我們生命中不能離失的根本，要把這樣的價值、這樣的生活哲學，在每天生活中實踐，須臾不離。

知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。（《老子．三十三章》）

這段文字歷代注家有非常多的詮釋，身為一個學者，會在眾多詮釋中找到覺得最合理的跟大家分享。

「知人者智」，如果你能一眼就看出你面前的人是怎樣的人，那你有智慧。我覺得要看透、要深刻了解一個人並不簡單，那需要時間。就好像莊子在〈人閒世〉講的「愛馬者」的故事：有個愛馬成痴的人，平常每天給他的馬把屎把尿，還特地拿竹製的籮筐來盛接馬糞，拿巨大的蚌殼去接馬尿，可怎麼有一天，他為了幫馬拍打、驅趕身上的蚊子、虻蟲，那馬竟誤以為養馬人要攻擊牠，就發怒咬壞弄斷銜勒、跳騰掙脫束縛，踢踏、撞破了養馬人的頭，踩碎他的胸口。

莊子用這個故事告訴我們：「意有所至，而愛有所亡」，交情再好、個性再溫馴的人，一旦發起脾氣來，你平日對他的百般恩情他可能就完全給忘了。所以讀《莊子》為什麼好？就是意外來臨的那天，你會覺得：「《莊子》說的果真不假，原來人就是這樣」。讀過《莊子》以後，你不會有「一個對你好的人就永遠要對你好」、誰和你一定得是一生一世的朋友這樣的成見。你會覺得：平常一直對你好的人，今天忽然對你不好，是何等地自然。你落難了，別人不認你當朋友，你也覺得是何等地自然。就像春天不會永遠是春天，而冬天也不會永遠留下來。在生命的歷練中，我們往往能越來越懂得人性。

可是「知人者智」這樣的智慧還不是最高的，更高的是「自知者」，你能懂得你自己。要懂得自己並不容易，人常容易小看自己，而且容易原諒自己，把所有自我的缺點都合理化，比方當你不想改的時候，你就會說：《老》《莊》這些道理是給那些會跑的人實踐的，我天生是個坐輪椅的人，所以辦不到。你會侷限自己的可能、否定自己的潛質，所以人要自知並不容易。但儒家告訴我們「舜何人也？予何人也？有為者亦若是。」（《孟子．滕文公上》），只要有心去做，人人都可以辦到。《老》、《莊》也告訴我們，如果你我都是從嬰兒被拉拔成一個大人，那我們自然也都有復返嬰兒的能力，因為人人生命中都保有這樣的種子，都有這樣天生的潛質和本能。所以「自知者」，在看到自己的弱點以後，可以強化它、改正它。

當然在老莊的脈絡裡，「自知」不只是將缺點改掉。透過「徇耳目內通」（《莊子．人閒世》）這樣收視反聽的功夫，將雙耳雙眼、感官外逐的注意力，從外在世界收回，向內通往心靈，專注於傾聽、觀看、感知自身內心。當你全部的念頭都安靜下來，你會認識一個不同的自己，這是更深刻、更具工夫意義的「自知」。

前幾年我母親剛滿80歲的時候，我跟母親說：「媽，您就來台大跟我一起打拳嘛。」沒想到母親來打了幾天，就講出讓我有點吃驚的話：「我不想去了。皮膚黑得好快！」天啊！都幾歲了怎麼還那麼在乎膚色呢？對我而言，更放鬆的身體比白皙的皮膚重要多了。我清楚地知道，如果以添一點黑斑做為代價，就能鍊成太極拳的話，那實在太划得來了！所以到底什麼東西對你而言才是最重要的？這是很值得思考的課題。可能過去如此執迷，覺得這具身軀就是我，可現在的我看來，精神狀態良好、氣血狀態良好，那個我才是更重要的我，那才是能超越死生流轉的我。至於皮膚白不白、頭髮黑不黑亮不亮、穿得美不美，舉凡皮相外貌的我，就不是最重要的了。

因此「知」是有層次可以講的，你能「知人」，那是有智慧；你能「自知」，去減少、修正你的短處，發揚、擴展你的長處，甚至向內觀照，去充實那個更內在、更核心的自己，讓你的心神更靜定，讓你的真陽之氣更充沛，這就是「明」了。《老子》這麼說，而《莊子》不也說「莫若以明」嗎？可見在《老》、《莊》思想中，「明」是生命中何等重要的工夫！而這個工夫要陶養的最重要目標就是心靈。因為心身是一體的，兩者相互連通影響。因此《老》《莊》中即便是身體的工夫，目的也都是為了提升心靈。

「勝人者有力」，你能贏過別人，是因為「有力」。可是你有的力，也不是全來自自己啊。怎麼說呢？陳偉殷、姚明的身高是自己生的嗎？其實所有你能贏過別人的東西，都來自因緣際會。比方我一個學術研究者、教學工作者，為什麼不閉門寫學術文章就好？正是因為10年前那場醫生預告有75％可能性將不久人世的病，迫使我把原本計畫要在晚年做的事提早到今天。為什麼書能暢銷？因為一位故人突然來訪促成了跟天下雜誌出版社的合作關係。台大線上課程也是因為身邊幾個善良的學生，忽然想留下面對死神的老師最後的音容因此才來錄我的課，打算錄了以後給學校在網路上讓人免費觀看。免費的東西最容易傳播，於是就帶動了書的銷量，這些都是因緣際會。每一件事你都能這樣明白照見，就不會覺得任何事情僥倖贏了別人有什麼了不起。

所以「勝人者」沒什麼，老子認為更高階的是「自勝者」，是戰勝自己。戰勝自己的什麼？就《老》、《莊》而言，目的不是戰勝自己昨日的財富、權位、人際關係，而是戰勝自己的心。比方我小時候很愛哭，當然人會哭鬧，多半源自一顆對現實不滿、覺得委屈的心。

記得有一回我又坐在地板哭了起來，卻聽到父親對母親說：「不要理她，以後她哭都不要理會。」我那一剎那驚覺：「天啊，沒有大人要來哄我、扶我起來了。好吧，那這會兒再哭一下，如果現在馬上不哭站起來，那真是太丟臉了。」印象中那是我最後一次坐在地板哭。真感謝父親想出這麼好的辦法來對治我的缺點！我小時候也非常怕鬼，膽小到旁邊不能沒有人，甚至連奶奶上廁所我也都要跟到廁所裡。幾十年過去，我聽到一個不時跟我一起練太極拳、穴道導引的女學生跟別人說：「老師膽子也太大了，半夜一點鐘居然敢一個人在台大黑壓壓的林子裡打拳。」

回顧自己的前半生，才發現父母親是如何用心地、慢慢地修正我那些害怕、那些無法包容、體諒週遭人事物的缺點，不斷讓我戰勝昨天的自己，原本恐懼的事，變得不恐懼，遇見原本心裡容易難受的事，漸漸不覺難受、不覺委屈。但我的成長算不上是什麼了不起的事，我更佩服我的一位學生。她大學的時候好吝嗇，吝嗇到從來不打電話給別人，總是打給對方響一聲就掛斷了、等對方回撥，儘量省下自己荷包裡的錢、花別人的。

儘管是朋友再不得已的情況，前不著村、後不著店，找不到提款機，她也絕不借百元參觀費給一起去旅行但掉了錢包的朋友。甚至有一次我才剛請她吃完台幣2、300元的套餐，回到研究室覺得口渴，打開冰箱問：老師是否能喝杯誰的牛奶？她馬上要我拿出十幾元來付費。從前她的錢只願意花在情人或有可能變成情人的人身上，可是如今她變得好慷慨，竟然願意買好大的泡芙請詩社同學吃，完全沒有目的、沒有意圖。甚至幫我工作，她一度想當參加社團學習，堅持不拿錢。我覺得她是戰勝曾經吝惜錢財的那個自己了，從一個那麼執著錢、那麼小氣的人，變得如此地慷慨。

一個本來很怯懦的人變得不怯懦，一個死愛面子的人變得不那麼愛面子，一個容易緊張的人變得不容易緊張，一個容易憤怒的人變得不容易憤怒，這些都攸關著你能否在人生旅途中自覺幸福。你如何努力讓心靈變得沒有負面情緒？所謂沒有負面情緒不是因為萬事如意，而是你能看透、能包容，因此你的心能維持靜定。這樣的「自勝者」，就是「強」了。

「強」這個字，在《老子》書裡的含意有正面、有負面。〈五十二章〉說「守柔曰強」，〈三十三章〉說「自勝者強」，都是正面的意涵。所以不要只因為讀到《老子．七十二章》講「堅強者死之徒」，就以為「強」是不好的。熟讀《老子》和《莊子》，將會發現《老》、《莊》常刻意用一個字同時表達正面跟負面的意涵，為的也許是讓讀者不要執著，明白每件事只要換個立場，就能看見好與壞的不同面向。

從「自知者明」、「自勝者強」，可以感受到老子引領我們成為明者、強者，也就是個自知者、自勝者。接著《老子》講「知足者富」，知足有兩種狀況，一種是因為「物足」所以知足。因為賺大錢、住豪宅，擁佳人，吃穿不愁所得的滿足。《老子》講的「知足」，是心靈的知足。什麼叫心靈的知足？也許別人看你吃、穿、住得不怎麼樣，出門搭的也只是大眾運輸工具，但跟三餐不繼、居無定所的遊民相比，你還能吃、能住，不必是多好、多奢華的生活環境，你就覺得自己好幸福。

所有《老》、《莊》的工夫，最後都會回到心——知足會讓你有截然不同的心情。你會因為知足而不會產生嫉妒的負面情緒，不會有「為什麼他有、我沒有」的不滿。我生病以前，母親常覺得我對助理好得太過頭了，那麼頻繁地請助理吃飯，還把自己也沒幾件的Cashmere毛衣給覺得她衣服不夠暖的助理，還給工作表現好的助理加到2倍薪水，甚至她來工作到中午的日子，下廚讓她帶走一個上課前可以吃好吃飽的便當。可是就在我生病那一年，母親看到曾經的助理就這麼成立一個小組幫助我，有的人代替生病的老師餵狗餵貓、有的人負責澆花，甚至有個學生知道在醫院陪我的母親病了，便自告奮勇，幾乎天天到醫院來探望。

母親既驚訝且感動，從此以後我對學生好，母親再也沒有意見。有一天，母親因為知道有位幫我很多的學生，便跟我說：「璧名啊，我覺得妳這輩子光是能遇到這個學生，就可以一輩子做到不生氣了。」我問為什麼，母親說：「妳只要想到曾經有一個人這樣幫過妳，妳會覺得非常幸福，從此面對什麼本來可能會生氣的事情，只要想起妳曾經擁有的、已經擁有的，就可以一點都不生氣。」聽完母親的話我非常感動，覺得母親真是個有修養的人，才會有這樣的想法。

相關書摘 ►《醫道同源》：「有能力、擁有很高的收入」就等於幸福嗎？

書籍介紹

《醫道同源：當老莊遇見黃帝內經》，平安文化出版

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作者：蔡璧名

人的一生，有太多追求。感情路上――想成為理想的情人、朋友、兒女、父母。求學路上――希望步調從容，不受干擾，回首來時，已攀上群峰之巔。職場路上――期待覓得一份好工作，讓自己與家人的生活更加舒適。

可是在追求的路途上，我們是否能感受到生命的意義？在日復一日的生活中，攬鏡自照，能否看到自己不斷精進的能力、越來越好的心情、容光煥發的氣色與身體？我們都想擁有一顆不知何謂煩惱的心，而這明明就是多數人剛來到這個世界最初的樣子。那麼，是否可以找到一套簡單的方法，讓我們把這樣的自己找回來？

《老子》說：可。《黃帝內經》說：可以。《莊子》說：真的可以！

透過道家《老子》、《莊子》與醫家《黃帝內經》三部經典的對話，本書系深入解析心神、身體互動關係，探討志向、情感、人際、用心、治身等生命中必須面對的課題，教你掌握道家「不動心、不亂心」的能力，以及醫家「治神養身」的原理。

讓經典帶我們找回生命中最迫切、最重要的核心。於是，不論在春風得意的順境或是在舉步維艱的逆境，你的心都能自由。隨著內心器量與心神靜定能力的提升，人際的溝通與和諧、職業的專精與升進、情愛的能量與格局、身體的療癒與強化，都將同步成就。

生活的背後是一種哲學，哲學的觀照是一種生活，只要修習這堂照顧生命的哲學課，就能在理解與實踐中，不斷地與更年少的自己相遇，活出經典中所樹立的那般更精采而無憾的人生。

Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航