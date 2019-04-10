《醫道同源》：「有能力、擁有很高的收入」就等於幸福嗎？

文：蔡璧名

世人眼中不循規矩、不合世用的大樹

這個單元要講的是，「世人眼中不循規矩、不合世用」的大樹。世人眼中怎麼看一棵不循規矩、不合世用的大樹呢？就好像世人一聽說誰的職業是「藝術家」，腦中可能馬上出現月收入是個大問號的印象。但是下個單元會講神人眼中又是怎麼看待這棵不循規矩、不合世用的大樹？你會發現，從不同的眼光，竟然有完全不同的價值判斷。

匠石之齊，至於曲轅，見櫟社樹，其大蔽數千牛，絜之百圍。其高，臨山十仞而後有枝。其可以為舟者旁十數。觀者如市，匠伯不顧。遂行不輟。弟子厭觀之，走及匠石曰：「自吾執斧斤以隨夫子，未嘗見材如此其美也。先生不肯視，行不輟，何邪？」曰：「已矣，勿言之矣，散木也！以為舟則沉，以為棺槨則速腐，以為器則速毀，以為門戶則液樠，以為柱則蠹。是不材之木也，无所可用，故能若是之壽。」匠石歸，櫟社見夢曰：「女將惡乎比予哉？若將比予於文木邪？夫柤、梨、橘、柚、果蓏之屬，實熟則剝，剝則辱。大枝折，小枝泄，此以其能苦其生者也。故不終其天年而中道夭，自掊擊於世俗者也。物莫不若是。且予求无所可用久矣，幾死，乃今得之，為予大用。使予也而有用，且得有此大也邪？且也若與予也皆物也，奈何哉其相物也！而幾死之散人，又惡知散木！」匠石覺而診其夢。弟子曰：「趣取无用，則為社何邪？」曰：「密！若无言。彼亦直寄焉，以為不知己者詬厲也。不為社者，且幾有翦乎！且也彼其所保與眾異，而以義譽之，不亦遠乎！」（《莊子．人閒世》）

「匠石之齊，至於曲轅」，有一位名叫石的木匠，來到齊國曲轅這個地方。「見櫟社樹」，「社」就是古代舉行社祭的地方、祭祀的場所。匠石在祭祀土地神的廟社旁看見一棵巨大的櫟樹。有多大呢？還蠻驚人的，「其大蔽千牛」，它的樹蔭大到可以遮蔽上千頭牛。樹幹有多粗呢？「絜之百圍」，「絜」是丈量、約束，需要一百個人圍繞著樹幹，張開雙臂手牽手，才能把它圍抱住。那麼它有多高呢？「臨山十仞而後有枝」，1仞等於7尺，10仞就是70尺，戰國時的1尺相當於現在的0.23公尺，算一下這棵樹光是主幹就有16.1公尺高，比5層樓還高，「而後有枝」，再往上才是它繁茂的枝條。

「其可以為舟者旁十數」，這個旁邊的「旁」念ㄈㄤ，在古書裏面是而且的「且」的意思。這棵櫟樹大到以它的木材可以造出十幾艘船。「觀者如市」，前來觀看這棵大櫟樹的人潮多得跟喧鬧的市集一樣。可是不知道為什麼「匠伯不顧」，這位木匠經過時卻連看都不看一眼？「遂行不輟」，逕自走過而沒有停留。「弟子厭觀之」，他的徒弟欣賞了好久，直到大飽了眼福。這個討厭的「厭」是個假借字，假借為「猒」，就是討厭的「厭」字去掉上方一橫一撇的「厂」部，這個字的小篆字形中，有一個甘美的「甘」，用舌頭上面的一點，來形容甘味。「甘」下面有一個肉部，加上右邊一個犬部，就是狗肉。或許在小篆的時代，認為狗肉很甘美吧。所以「猒」這個字就是吃飽狗肉、飽足的意思，吃了以後覺得很飽足、很好吃。「弟子厭觀之」，匠石的弟子終於、不是吃飽了而是看飽了。

「走及匠石」，好不容易追上腳步都不停留、早已走遠的師傅，好奇地問道：「自吾執斧斤以隨夫子」，自從我拿起斧頭跟隨您學藝到現在，「未嘗見材如此其美也」，從來沒見過這麼漂亮碩大的木材。「先生不肯視，行不輟，何邪？」，可老師卻連看也不看、停也不停，這是為什麼呢？「曰：『已矣，勿言之矣，散木也！』」「散」就是閒散，匠石回答：罷了，別提了，那不過是棵閒散、沒什麼用的樹啊！什麼叫閒散沒用？

所謂「能者多勞」，當我們說一個人是散人，聽起來就很閒、沒什麼用。那匠石為什麼說這棵樹是散木呢？「以為舟則沉」，拿它來造船，那船浮不起來而會沉沒。「以為棺槨則速腐」，拿來做棺材，放進土裏很快就會腐壞。我們知道越是富貴人家，越希望棺木可以千秋萬世，怎麼可能用一下子就爛掉的木頭呢？

「以為器則速毀」，拿來做成器具，用沒多久就壞了。「以為門戶則液樠」，用來做門片、窗框，木頭的汁液會一直滲出來。我以前看這一段不太理解，木頭怎麼會一直流出汁液呢？幾年前我去拜訪無垢劇團的林麗珍老師，那天林老師的先生，也是藝術家陳念舟老師剛好取得一塊木頭，自己做了一張漂亮的小椅子，正拿著砂紙打磨。那塊木頭是青色的，非常美。可是我聽他講了一句話：「這木頭這麼美，只可惜會滲出汁液來。」原來莊子寫的就是這樣會滲出汁液來的木頭！「以為門戶則液樠」，想像今天有一張椅子，竟然會滲出汁液，那還合適拿來坐嗎？

不只如此，「以為柱則蠹」，拿來做成柱子，卻防不了蠹蟲來蛀蝕，沒有蛀蟲害怕的味道。「是不材之木也」，總之，是一棵無法拿來做為材料的木頭。下一句話很有意思，「无所可用」，根本沒有用處，「故能若是之壽」，因此才能長得那麼高大，活得那麼長壽。

有時候人世間真的是這樣。我在台大教書，有兩個跟我非常熟的學生，現在一位是醫生，一位是律師，薪水是一般人的好多倍。可是，他們的工作都很辛苦、很忙，忙到沒有時間運動，忙到年紀輕輕就有了白髮。當然他們在工作之餘還要扮演好爸爸、好媽媽，好丈夫、好太太的角色。為了讓病人、客戶滿意，太太、先生、小孩，大家都滿意，每天忙到不可開交，就是因為太有用了！這時候我就會想起匠石眼中毫無用處的櫟社樹，「无所可用，故能若是之壽」。

如果把人想成一棵樹，到底我們要成為什麼樣的樹？這個問題是值得深思的。尤其當你要選擇職業、選擇人生伴侶的時候。我教書這些年聽過很多故事，有的同學覺得伴侶只要相互照顧就可以；有的覺得最好還能侍奉自己的父母；有的覺得婚後就該男主外女主內。每個人對另一半的期待或要求都不一樣。伴侶以及職業的選擇，會影響你的生活型態，甚至會決定你的人生花費在符合他人期待的時間，以及能用在自我心身的時間。

匠石回去以後，「櫟社見夢曰」，當晚櫟社樹竟然來到他的夢中，並且開口說話了：「女將惡乎比予哉？」「惡」是「何」的意思，你是拿什麼來和我相比呢？「若將比予於文木邪？」你是拿我跟那些能長果實吃或能當木材、所謂有用的樹木相比嗎？什麼是有用的樹呢？「柤、梨、橘、柚」，像是山楂、梨子、柑橘、柚子這些「果蓏之屬」，木本的果實叫「果」、草本的果實叫「蓏」。「實熟則剝」，這些能夠結出果實供人食用的果樹或是瓜藤，果實成熟了就會被敲擊剝落。「剝則辱」，遭受到枝幹被扭折、果實被採摘的侵害折辱。「大枝折」，粗大的枝條被硬生生地折斷。「小枝泄」，細小的枝條也遭到拉扯。「泄」這個字可以當作手提旁的「抴」，「抴」俗作「拖拽」的「拽」，唸ㄓㄨㄞˋ，或是唸ㄧㄝˋ，不管是假借做「抴」還是「拽」，都是拖拉、牽引的意思。

為什麼說枝幹被扭折、果實被採摘是羞辱？各位想像一下，如果妳因為長得亭亭玉立、漂漂亮亮，耳朵就被捏掉了、手就被拔下一隻烤來吃，不覺得非常可怕嗎？可這不就是一棵果樹的一生？不就是一棵木材的一生嗎？你說：好險我的手、腳、耳朵都還在。可真的還完好如初嗎？

我在台大當老師，常聽到學生跟我說學術界的黑幕。有些教授指導研究生寫論文，實驗是學生做的、論文是學生寫的，老師也沒什麼指導，最後掛個名就是第一作者。有的教授會收非常多學生，讓學生工作非常久，一整天要站著做實驗8、9個小時，一年站下來就罹患足底筋膜炎，所以工作資歷最深的學長不是腰痠背痛，要不就是禿頭，這不是很可怕嗎？茫茫人海，工作、生活如此不容易，一不小心，就犧牲了你的腳、你的腰、你茂密的頭髮，甚至爆肝、過勞，再難回復原有的健康。所以當一棵大家覺得很有用的樹，或者擁有很高的收入，真的幸福嗎？

「此以其能苦其生者也」，就是因為它們有才能、有結出果實的能力，反而害苦了自己的一生。「故不終其天年而中道夭」，因此無法活到可以有的歲數，中途便夭折了。正是因為具備符合世俗價值的用途，「自掊擊於世俗者也」，自己給自己招來了被剖開擊破的下場。這個剖開的動作讓人想起〈逍遙遊〉裏惠子的大葫蘆，如果它可以當瓢，有這樣的用處，就被剖成兩半了。《莊子》書中很多意象是相呼應的。

我生病以後開始過比較早睡早起的生活，投入工作的時間也沒有以前那麼多。這對我的助理來講也是一種佳音，他們可以跟著過比較早睡早起的生活，順隨太陽週期作息、運動、工作。因為病後的我明白，不管怎麼樣付出、怎麼樣努力，都要讓自己身心放鬆、健康。去年有個孩子進入我的團隊，第一次工作就讓我眼睛一亮，我請他整理東西，他整理得井井有條。後來他跟我說：「我剛開始幫老師工作的時候好緊張啊，一心想著要有完美的表現。」也因為這樣變得睡不好。我跟他說：「你有心要把工作做好是很好的，在這個年齡也屬難得。可是你還要有一個心，要更重視讓自己睡好、不要緊張。」只是因為自己對一份工作的重視以及對自我表現的要求，就已經是「以其能苦其生」了。更不要講要是你遇到惡老闆，只在乎你能提供的工具意義，以及可以生產的價值，不斷壓榨你，結果工作沒幾年整個身體壞掉，也沒時間去經營自己的家庭、愛情，那不更是害苦了自己的一生嗎？

我之前提過一個在科學園區工作，年收入數百萬的例子。我就跟這個同學講：「這麼高的薪水，很容易交到女朋友吧！」他說：「別傻了！整個科學園區只有男人。老師妳不知道嗎？科學園區又稱為『回收區』，科學園區的男人稱為回收商。」我聽不懂，他跟我解釋：「有一種很愛玩感情遊戲的女生，一輩子不知道換過多少男朋友，最後風韻不在，需要嫁個人定下來的時候，就會去回收區找回收商，這些女生來科學園區尋找的絕對不是愛情。」我聽完忽然覺得很悲涼，這個工作唯一的好處只有收入高嗎？我絕對不是希望各位聽過這門課程之後，覺得年薪百萬、千萬不值錢，而是希望各位可以更重視自我心身安適的價值。可以看重一個人的心靈、氣度、乃至愛的能力，更甚於物質上的財富。

各位學過《老》、《莊》以後，當你選擇自己的人生，要思考怎麼樣能讓你的心身至少不要消耗得那麼快、不要被負面情緒綑綁。如果你的生活是可以選擇的，你應該選擇可以有多一些空閒時間照顧自我心身的人生吧？當你隨時去注意這件事，面對那些永遠追不上的進度、做不完的工作或者外在目標，你取捨的標準、優先序位就會很清楚，不值得花費時間的事情就馬上捨棄，因為你的時間就只有這麼多，你的一生就只有這麼長。

相關書摘 ►《醫道同源》：「勝人者」沒什麼，更高階的是「自勝者」

書籍介紹

《醫道同源：當老莊遇見黃帝內經》，平安文化出版

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作者：蔡璧名

人的一生，有太多追求。感情路上――想成為理想的情人、朋友、兒女、父母。求學路上――希望步調從容，不受干擾，回首來時，已攀上群峰之巔。職場路上――期待覓得一份好工作，讓自己與家人的生活更加舒適。

可是在追求的路途上，我們是否能感受到生命的意義？在日復一日的生活中，攬鏡自照，能否看到自己不斷精進的能力、越來越好的心情、容光煥發的氣色與身體？我們都想擁有一顆不知何謂煩惱的心，而這明明就是多數人剛來到這個世界最初的樣子。那麼，是否可以找到一套簡單的方法，讓我們把這樣的自己找回來？

《老子》說：可。《黃帝內經》說：可以。《莊子》說：真的可以！

透過道家《老子》、《莊子》與醫家《黃帝內經》三部經典的對話，本書系深入解析心神、身體互動關係，探討志向、情感、人際、用心、治身等生命中必須面對的課題，教你掌握道家「不動心、不亂心」的能力，以及醫家「治神養身」的原理。

讓經典帶我們找回生命中最迫切、最重要的核心。於是，不論在春風得意的順境或是在舉步維艱的逆境，你的心都能自由。隨著內心器量與心神靜定能力的提升，人際的溝通與和諧、職業的專精與升進、情愛的能量與格局、身體的療癒與強化，都將同步成就。

生活的背後是一種哲學，哲學的觀照是一種生活，只要修習這堂照顧生命的哲學課，就能在理解與實踐中，不斷地與更年少的自己相遇，活出經典中所樹立的那般更精采而無憾的人生。

Photo Credit：平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航