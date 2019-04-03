財報遭會計師質疑，超過50年的蘋果西打公司4/8暫停交易

（中央社）老牌飲料廠大西洋飲料（大飲）公告，會計師因3筆不動產交易等無法取得足夠及適切查核證據，出具無法表示意見的財務查核報告，引發市場疑慮，衝擊今天股價跌停。台灣證券交易所2日晚間公布，自4月8日起，大飲、華電、清惠光電停止買賣，誠美材列為變更交易方法。

大飲則因去年財報會計師出具「無法表示意見」，股票將停止買賣。大飲指出，因3筆不動產交易等無法取得足夠及適切查核證據，會計師出具無法表示意見的財務查核報告。

除上述3家上市公司將暫時停止買賣，科風繼續列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式，即將下市的華映併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式，東華及樂士取消採行分盤集合競價，仍列為變更交易方法。

大飲股價2日開低震盪跌落跌停價9.72元，10元票面價格失守。今天大飲開盤跌停，股價來到8.75元。

「大西洋飲料」（1213）成立於民國54年，當年以知名飲料「蘋果西打」打下碳酸飲料天下，資本額新台幣5.66億元，蘋果西打單一產品的營收比重超過9成，多年來靠單一產品穩定獲利多年；去年甫發生產品異常問題，除了受理消費者退換貨，也遭新北市政府裁罰。

新北市政府衛生局2018年11月12日抽檢蘋果西打（2000ml），抽檢6件都驗出黴菌及酵母菌，依蘋果西打產品原料特性及製造流程研判，是受到酵母菌污染，導致酸敗及沉澱現象，若依出貨235萬瓶計算，最高可處罰新台幣2億元。同年12月衛生局因大西洋公司違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第1款規定，衛生局依照同法第44條第1項罰鍰裁罰標準，開罰新台幣120萬元罰鍰。

大飲公告2018年每股虧損1.1元，為多年來首度虧損，會計師出具的卻是「無法表示意見」查核報告。

會計師認為，大西洋集團去年第3季與關係人簽約，以6.4億元取得3筆不動產，包括台南佳里、高雄湖內及新北市新店，及應收資金貸與關係人重大交易，因無法對該等交易取得足夠及適切查核證據，所以出具無法表示意見的查核報告。

據會計師查核意見內容，會計師對上述3筆不動產的疑慮，主要來自不動產交易價格合理性、遲未完成過戶程序原因、變更過戶稅費的合理性、取消新店不動產交易及還款條件合理性，以及不動產交易相對人的還款能力及擔保品價值鑑定未能釐清。

另外，根據大飲3月29日公告，截至2月現金及約當現金為4437萬元，短期借款為2.07億元。

依據「證交所營業細則」第50條第5款，上市公司公告並申報之財務報告，「經其簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告，或出具否定結論或無法作成結論之核閱報告者」，將依《證交法》第147條規定停止其買賣，並報請主管機關備查；或由該上市公司依第50條之1第5項規定，申請終止上市。

中華電線電纜重訊指出，因董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師，影響到去年財報簽閱，無法在規定期間內編交財報。

清惠光電指出，3月14日員工自救會勞資紛爭，人力嚴重不足，導致107年第4季自結財務報表資料尚未完全，進度延遲，盼最快時間補齊，再行編製107年第4季財務報表並召開董事會通過後，送請會計師盡速查核。

大飲二次重訊仍說不清，證交所開罰

大飲由代理發言人洪松輝2日出面說明，今年3月27日已經完成台南市佳里區的不動產過戶，另高雄市湖內區不動產過戶亦已於3月28日完成，並未損及股東權益。過戶稅賦由大飲負擔，是為保全公司權益盡速完成過戶且總價金符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第9條規定範圍內。

洪松輝表示，2018年蘋果西打2000ml寶特產品發生部分產品異常情形，遭逢成立以來重大事件，內部需要重新整理，全力發展，經內部評估後取消交易案，基於私法平等互惠原則，現正與關係人協調，解除契約後違約金後續責任歸屬。

由於大飲指出台南及高雄2筆土地完成過戶，但會計師仍出具無法表示意見的查核報告，顯然會計師針對財報仍有疑慮，後續與會計師溝通方向也無法說明清楚，交易所要求3日早上8時再次召開重大訊息記者會說明。

而3日上午大飲除表達公司財務健全，但對媒體多數提問仍無法回答。

針對會計師及外界質疑的不動產交易問題，大飲今天在記者會表示，3筆不動產交易實為統合公司資源所做配置，盼能完整掌握生產及銷售流程，會計師出具無法表示竟見，並非是指公司有何經營假設的疑慮，而是關於不動產的評價是否合理有不同看法，目前已經委請專業公正第3方再進行出具評估意見。

台灣證券交易所表示，大西洋飲料公司今天召開重大訊息說明記者會，就會計師107年度財務報告出具無法表示意見說明一事，因未能完整說明相關事宜，違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定，所以證交所處以違約金新台幣5萬元，並要求大西洋飲料公司隨後應確實依規定辦理。

大飲去年營業額占比達9成的蘋果西打產品出包，衝擊品牌形象及營運，統計去年財務損失2400萬元，也讓大飲出現虧損。大飲去年營收5.94億元，稅後虧6239萬元，每股虧1.1元，也是2010年以來首次虧損。

《信傳媒》報導，除了食安問題外，碳酸飲料退燒也是警訊之一。根據中華徵信所統計，台灣碳酸飲料產值呈現連年衰退趨勢，從2015年的55.28億元、2016年度的53.03億元、到2017年的51.22億元。以大飲過往財報來看，從2015年開始，營收也呈現衰退趨勢，2016年減少8.74％、2017年減少3.35％、2018年減少8.5％。

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核稿編輯：楊士範