【漫畫】《大城小事（4）》：被霸佔的「博愛座」

文：HOM

Photo Credit：時報文化

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書籍介紹

《大城小事（4）》，時報文化出版

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作者：HOM

2016,2017金漫獎──青年漫畫獎入圍系列作

網友死忠度No.1，萬名粉絲引頸期盼

睽違三年，最動人的城市風景再度展開

單行本獨家收錄，HOM全新創作中長篇〈失控的鍵盤〉

樂高與父親在夜市經營炸雞攤，但因為父親不拘小節的性格，總是賺不到什麼錢，兩父子過著吃吐司配醬料的貧困生活。某日，因為樂高與顧客的糾紛，炸雞攤被冠上黑心之名。PO在爆料社團後，鄉民們高舉正義大旗用力撻伐。單憑片面之詞，是否就可以定人生死？樂高父子又該如何從網路霸凌中脫身？

在城市另一個角落：在父親過世之後的某日，超仁發現，自己年幼時常跟父親一起玩的四驅車，其實並沒有隨著時代消逝，還是有一群孩子熱衷這項遊戲……

張狂又自私的鉑鎂，被男友一句：「妳不是我想結婚的對象」狠甩。原以為自己是男友生命中的女主角，這時才發現居然只是戲份即將告終的配角，而面臨失去，自尊又是如此不堪一擊……

一起獨居老人的自殺案件，背後的真相，是一齣人倫家庭悲劇，還是旁觀者眼中的八卦？當人們忙著指責他人自私時，又有誰的立場是無私？

這些發生在城市角落裡的各種小故事，也許都是你我的共同人生經驗，關於愛情,親情,友情，帶你一起挖掘內心深處最真誠的感受。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航