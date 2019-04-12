《周思齊的九局下半》：看著別人退休，也想像著自己離去的身影

文：周思齊、周汶昊

看著別人退休，想像自己離去的身影

在進職棒之前，我並沒有想到自己能在這個舞台上打這麼久，那時我以為自己大概頂多只能打個五到七年。而今十幾年過去了，許多當年同期的選手都已經不在場上，而我居然還在打，除了覺得不可思議的幸運之外，也在心裡想著自己未來退休的那一天會是什麼樣子。

無論是否同隊，每當看到自己熟悉的好選手退休的時候，多少會覺得孤單，因為日後就沒有辦法和他們一同打球、彼此對抗，或是看到他們在場上的精采表現。在他們宣佈退休的當下，總會有很多回憶跑出來，也會回想起當年看他們打球的感覺，或是和他們一起打球的情景。我也會觀察他們退休之後的生涯，看他們會轉換成什麼樣的角色，過著什麼樣的生活。

王光輝——對心中偶像的不捨

當我兒時的偶像王光輝宣佈退休的時候，我哭了。

那一年我還是誠泰的球員，在球場的另一端看著他舉起花束，和球迷道別。我會這麼激動，是因為王光輝是我小時候夢想的起點。無論是在電視上看到他比賽，還是等他回到家鄉時和我們說故事，在我心裡面的他，在我的成長過程中佔有很大的重量。看著自己從小到大的偶像要退休了，當下我只會覺得捨不得，一直想著：「他為什麼要離開，為什麼要走？」

2003年，我參加了代訓選秀會，那時候的中職有六隊，包含了La New、誠泰、中信、興農、兄弟、統一，當時的隊友每個人都有心目中的第一志願，就是沒人說兄弟，畢竟以當時球員的薪資來說，兄弟的薪資真的不太誘人。不過我就是想進兄弟，想當黃血人，錢少也沒關係，因為兄弟是我一生追逐的夢想，2003年是我第一次這麼接近兄弟，因此當時接受訪問，我也很直接的表示進兄弟是我的第一志願。會這麼想進兄弟的其中一個原因就是，這樣我就有機會和王光輝同隊打球，一起在場上守備。

後來我沒被兄弟選上，而是被誠泰挑中。在誠泰打球的時候，每次我安打站上一壘，就有機會和鎮守一壘的王光輝聊聊天，就像當年那個在部落裡看他打球的小球迷一樣興奮不已。可是最後我沒有來得及在他決定退休之前完成一起打球的夢想，心裡覺得好可惜。當下的我並不知道，自己未來真的有機會加入從小就嚮往的黃衫軍，而選我進入兄弟隊的人正是王光輝。

看到王光輝退休時的我還非常年輕，情緒起伏很大，當下我忍不住哭了，因為捨不得他走。他是我的標竿，也是我努力的目標。現在他決定停了下來，就像是給了我追上去的時間，但我心裡還是希望看到他在場上打球的樣子。能像王光輝那樣打職棒，是我小時候的夢想，他退休了不只代表一個時代的結束，也代表我要告別自己的過去，往下一個階段前進。

鈴木一朗——等待他告別棒球的方式

如果問我最期待看到哪一位棒球選手退休，我會回答鈴木一朗。這麼說並不是希望他愈快退休愈好，相反地，我是期待看他是如何告別球員這個身份。

職棒生涯我打出了一千支安打，而鈴木一朗的紀錄在美日職通算卻是4000安，世上能夠達成此一紀錄的人也不過三個人而已。這樣的成就雖然驚人，但他對棒球的熱情和對待棒球的態度，更是令人覺得不可思議的難以企及。

之前在經典賽集訓的時候，大郭（郭源治）學長說過他當時在日本當選手時，也曾經效法過鈴木一朗嚴格自律，一絲不苟的棒球生活方式，但是他說自己兩年就投降了，連律己甚嚴的大郭學長都難以達成，我想大概也沒有誰能做到吧！

從以前到現在，我對於運動選手的傳記特別有興趣，每一本都是我想要挖掘的寶藏，讓我從中去學著如何做一個職棒球員。在鈴木一朗的傳記寫道：「我發現會嚴格對待自我的人，已經愈來愈少了，所以我當然必須嚴以律己，這是理所當然的事情。」之前我看過許多有關鈴木一朗的書籍及影片，發現他每天所做的事情幾乎都一模一樣，有固定的時間模式，每天起床吃同樣的咖哩飯，以同樣的次數練習揮棒。每天做一樣的事情生活不會無聊嗎？一朗的回答是：「完成夢想就是一直累積微不足道的事情！」

鈴木一朗還沒有宣佈退休，甚至宣告自己會打到50歲。（編按：2019年3月21日鈴木一朗於東京巨蛋宣布退休）我想，這一路以來讓他堅持下去的原因，除了他對棒球的態度之外，更重要的是他心中對棒球的熱愛。像這麼熱愛棒球的人，該如何面對自己退休的那一天，這是最令人好奇的地方。總是能夠樹立典範的他，又會替退休立下一個什麼樣不同的定義，也令人期待。

至於我自己，看著別人退休，也會想像著自己離去時的樣子。當我愈接近退休的終點時，愈是不由自主地想到自己一開始的起點。那個小學五年級的孩子，沒有左手手套可以用而一直漏接，但因為比賽而第一次上台北吃到麥當勞，後來長大了，即使得要一直拿著海綿蹲在球場上吸水，即使被人威脅或是被人懷疑，也不願放棄繼續打棒球的念頭。

我想，即使退休了，我永遠也不會忘了那種喜歡打棒球的初衷。

相關書摘 ▶《周思齊的九局下半》：面對黑道的威脅利誘，我只能笑笑地面對

書籍介紹

本文摘錄自《GAME ON！周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事》，商周出版

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作者：周思齊、周汶昊

「中職劉德華」、「亞洲選球王」

「周董」周思齊首本自我探索的個人著作！

當人生的九局下半來臨，你是否做好準備，讓自己一棒逆轉贏得榮耀？

2005年，周思齊進入了職棒圈，開始了他充滿波折卻又不平凡的職棒之路。

他經歷過球隊轉賣、假球衝擊、成為新一代黃金三劍客、獲得年度MVP，更當選了球員工會理事長，

也經歷過受傷、低潮、威脅利誘、無止盡的酸民攻擊。

他的棒球之路雖然起起伏伏，卻也因此帶給他更多不一樣的人生體悟。

他的棒球生涯從花蓮太巴塱部落開始，原本是光復國小足球隊的他，因為球隊解散而加入了光復國小少棒隊，

他的棒球資質並不高，教練不止一次地勸他放棄，不要浪費時間在棒球上，

他的球員之路比別人還坎坷，除了球隊易手，更遭逢假球事件、黑道恐嚇，

但他對棒球的熱愛與執著，還有一路上的貴人，都一次次的讓他了解到，棒球是他未來的唯一目標與人生方向。

他總是這麼對自己說：

「我努力都來不及了，哪裡有時間沮喪？」

這股堅持的信念，成為他戰勝挫折，超越自己的原動力。

如今，37歲的他，或許已經到了球員生涯的九局下半，

但他的奮鬥仍還未結束，

透過這本書，他想讓你了解棒球教會他的態度、經驗、堅持、領悟與決心，

一同開啟屬於自己的另一場人生比賽！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航