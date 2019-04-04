縱使許淑淨的行為有錯，管仁健仍不該將她故意稱為「先生」

前幾日，由於許淑淨遭到傳出遭驗出禁藥的陽性反應，此舉違反運動員倫理與運動比賽規定，於是評論家管仁健於新頭殼專欄發布了一篇〈許「先生」別害台灣運動員沒舞台吧？〉，將女性運動選手許淑淨稱呼為「許先生」，並且將許淑淨描述為「有著落腮鬍」與「像男人」等。

此文在新頭殼網站下及管仁健個人臉書上，引發不少女性主義者、性別平等支持者的質疑，認為縱使許淑淨的行為有錯，管仁健仍不該將她故意稱為「先生」或「他」（he），筆者也是其中一名質疑者。

對女體的男性凝視

管仁健與其支持者抱持的第一種論點，是因為許淑淨在照片中的樣子看起來「像男人」，諸如「有著落腮鬍」（說真的我看不出來哪裡有）、體型壯碩（她本來就是體育選手）、「面目陽剛猙獰」（到底誰舉重的時候看起來婀娜多姿、溫柔婉約？）等，都是建立於「男性凝視」（male gaze）之上。

男性凝視是種父權社會中對女性身體及行為系統性的積極監控，只為了迎合男性集體的想像與需求，忽視了女體的多元性、異質性、變異性等。不僅將「女體」視作偏離「男體」（即標準化人體），更進一步將女體形塑為服務男人性與生殖需求的存有，並建立起一套「標準化女體」的集體想像，認為女體應該要體毛稀疏、瘦弱、嬌小、柔軟、無臭等不合理地標準。

許淑淨的外貌不該是她被批判的理由，即使基於任何先天或後天因素，甚至是禁藥的緣故，使得她偏離了標準化女體的想像，她的身分認同依舊是一名女性。而且這樣的說法忽視了出生被指定（assigned）為女性的女人，依舊具有雄激素的分泌，甚至可能有著各種「男性特徵」，諸如SRY基因、Y染色體、喉結、鬍子、粗嗓、平胸、平屁股等。

這是因為生理性別（biological sex）也是一道光譜，被劃為「生理女性」的人未必就所有性徵都能符合社會預設值，因為自然之母（Mother Nature）是非常混雜的，無法用一套過度簡化生物醫學標準去一刀兩段。

英國利茲大學社會學與性別認同教授莎莉·海恩斯（Sally Hines）就指出，歷史上「性別驗證」（sex-verification）是對黑人婦女、女性運動員和間性人的身體進行公開審查的貶低做法，身體自主和性別自決（self-determination of gender）是基本的公民權利。

一個男人之所以是男人，並不是因為他體內的性激素，而是他的內在與男性身份認同連結在一起，許淑淨並沒有認同自己是男性，因此她就不是一個男人。

Photo Credit: Reuters/達志影像

性別錯稱是性騷擾

根據《性騷擾防治法》第2條第二點關於「敵意環境性騷擾」之規定，係指：

以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。

管仁健的言語行為則屬於所謂的「性別錯稱」（misgendering）。根據彰化縣文化局公布之定義係指「對任何個人或群體，使用對方不認同之性別化稱謂、綽號與名字」，在「故意」或「惡意」（姑且先排除誤解或不小心的狀況）的狀況下，違反他人意願、以對方不認同的性別進行稱呼，就屬於言語性騷擾。這有筆者向新竹市政府申訴成立的先例，管仁健的行為顯然有觸犯性騷擾之嫌。

就像任何性暴力一樣，任何理由都不會是合理化性暴力的依據，即使是冷血的連環殺人犯，甚至是個強暴犯也一樣，都不能夠對其施以性暴力，違反他的身體自主權，我想這樣的道理相當簡單。管仁健與其支持者大可以批判許淑淨使用禁藥與禁藥的風險，或是許淑淨反對東奧正名的言論及政治立場，但不該越過身體自主、性別平權的底線。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航