美國在台協會證實：從2005年起就派駐陸戰隊了

（中央社）美國在台協會（AIT）將於5月6日搬遷到位於台北市金湖路100號的內湖新館，AIT今（3）日並首度證實，AIT現址從2005年起就有包括美軍陸戰隊在內的現役軍人駐守，新館維安將比照現址。

美國一向由陸戰隊負責海外大使館維安，對於過去多次傳出美軍陸戰隊將派員進駐AIT內湖新館，AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天表示，AIT搬遷至內湖新館後，新館維安將如同AIT現址一樣，由少數美方人員搭配人數較多的當地聘僱人員，與地方當局合作，負責新館的維安。

孟雨荷並表示，自從2005年起，派駐AIT的美國政府人員就有現役軍人，包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊。

國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範指出，AIT現址其實一直有派駐美方現役軍人，駐守在敏感的區域，但美方從未對外公開證實，且美軍沒有穿著制服，僅穿便服。AIT這次第一次公開證實，可見某種程度上有意提升台美關係。

不過，丁樹範認為不需過度樂觀，就如同美方近期訪台官員都不是具有政治敏感性，而屬於教育、文化等較外圍的領域，未來AIT駐軍規模是否擴大、是否會改穿制服等，值得觀察。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受中央社訪問時認為，美國選擇在這個時間點公布，可能是想表達美台間的連結，並鼓舞台灣的自信和士氣；他也說，適逢台灣關係法40週年，美國利用此訊息來證實台美之間的安全合作關係，向來緊密。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授接受中央社訪問時認為，「AIT是在承認一件已經是事實的議題」，但適逢共軍殲11戰鬥機穿越台灣海峽中線，美國選擇此時機點對外公布證實，政治上的意涵遠大於軍事意義，並表態對台灣的支持。

林穎佑舉例，國軍F-16V戰機採購案就像撲克牌中的黑桃A，而美軍陸戰隊進駐AIT則像梅花9，這些議題如同美國手中的一副牌，若在共機穿越台海之際，美國證實售予台灣F-16V軍機，則會與中國針鋒相對；但證實美軍陸戰隊進駐AIT，更具有政治效益，也比較不會引起爭端。

但林穎佑坦言，陸戰隊進駐AIT並非要保護台灣，而是戰事發生時可協助AIT美國官員、美國民眾撤離台灣，台灣最後還是得靠自己。

林穎佑也說，根據目前已披露的訊息，AIT新館由內而外初步分為三層，陸戰隊可能負責機密核心的建物，其他區域則是由安全幹員執行，而連結館區內外部分，則在台灣招聘從軍警界退役的菁英擔任保全。

軍事連線雜誌主編陳維浩接受中央社訪問時認為，這些進駐AIT的陸戰隊員因為層級不高，因此沒有協同國軍作戰的問題，而外館高階的武官不在此限。

至於穿著美軍制服執勤的可能性，AIT則表示，陸戰隊員將著便服執勤。

林穎佑認為，陸戰隊負責的是機密核心的部分，即便陸戰隊身穿軍服，民眾也看不到；陳維浩指出，使館陸戰隊員穿著制服是行之有年的傳統，進駐AIT的美軍不穿制服則是個案，若美國認為有必要再次強化美台關係，則有可能穿著制服執勤，並設法讓外界看見。

斥資76億元 AIT內湖新館5/6啟用

美國在台協會（AIT）今天下午發布短片，宣布內湖新館將於5月6日啟用。AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）在影片中說：「（AIT）將在5月6日，在金湖路100號為您服務。」影片中也特別請來外交部長吳釗燮，在片中大喊「Finally！」AIT處長酈英傑（Brent Christensen）與副處長谷立言（Raymond Greene）則開心喊著「終於！」

AIT表示，內湖新館將作為AIT的新家，並持續增進和深化美台合作的各項活動，希望這棟現代化建築能強化業務，並作為對台美夥伴關係承諾的具體象徵。

AIT說，內湖新館5月6日起提供服務，AIT的各機構，包括台北市信義路上的台北辦事處及領事組、國貿大樓的商務組及美國中心，以及安和路上的農業貿易辦事處，5月1日中午過後不對外開放。

耗時9年、斥資2.55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT新館，去年6月舉行落成典禮。當時，AIT主席莫健（James Moriarty）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）等國務院官員來台參加。

AIT新館不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築。AIT處長酈英傑（Brent Christensen）先前接受中央社專訪時表示，AIT新館將成為深化美台關係的重要基地，彰顯美國對台承諾。

此外，今年是《台灣關係法》立法40週年，為慶祝台美之間40年的友誼，AIT規劃4月15日在內湖新館舉行酒會，並邀請美國官員與國會議員來台共襄盛舉。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。

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核稿編輯：楊士範