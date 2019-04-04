從動漫到電影，為什麼我們需要這些「神」一般的超級英雄？

文：張倍瑄

日本文化研究者東浩紀曾在《動物化的後現代──御宅族如何影響日本社會》一書提到，御宅族文化在擬像增值全面化，以及大敘事的機能不全這兩點上面，清楚反映出後現代的社會結構。過去被傳統支撐的「神」與「社會」的偉大之處已無從捕捉，只好從次文化中捏造。

此現象在許多電影、動漫、輕小說可見一斑，以DC漫畫出版物改編而成DC擴展宇宙電影為例：從2013年的《超人：鋼鐵英雄》至2019年的《沙贊》，主要登場的超級英雄都被賦予「神」的使命，默默為人類付出、守護著世界的和平；他們也擁有如同「神」一般的能力，超人可以自由飛行、閃電俠得以快速移動、水行俠能夠在水中呼吸……。

但為何漫畫原作者或是電影編劇要神化這些人物？他們持續捏造這些「神」與「社會」有什麼意義？類似題材不斷搬上大螢幕，為何仍廣受大眾的喜愛？我將針對以上問題逐一討論。

神化超級英雄的原因

人類雖然很幸運成為高等動物，擁有思考、判斷、溝通等能力，科學家、社會學家等各種專家也不斷努力探究地球與宇宙的奧秘，但是人類未知的事物仍然不可勝數。究竟宇宙是否還有其他生命？「鬼」與「靈魂」是否存在？百慕達三角洲為何接連發生意外？這些問題人類依舊不得而知。而面對病菌的攻擊、自然的反撲與宇宙的變化，人類是無力抵抗的。

超人的人類養父曾說過：「人類害怕他們未知的事物」所以需要把自己託付給能保護、憐憫人類並不受自然規律限制的「神」。雖然神的存在也仍是個謎，但大眾普遍是相信的，尤其身處不安、憂慮、恐懼的情境下，我們更會祈禱神的庇佑，以撫慰不安的心靈。因此才會把超人、神力女超人或是水行俠等英雄定位成神或是半人半神。

「神化」賦予這些英雄們如同神一般的能力。雖然身為凡人的我們，也可以為社會貢獻一己之力，例如奉公守法、樂善好施。然而大難臨頭之際，自顧不暇的凡人，哪有餘力顧及他人的安危，於是需要創造具有超乎常人能力的英雄。

因為擁有非凡能力者，才有與天災、邪惡勢力抗衡的基礎，而也因為有這些虛構的元素，故事劇情才得以天馬行空的編排，不必過度執著真實性，增加編劇們的想像空間及戲劇張力，故事的起承轉合更具層次，避免平舖直敘，讓觀眾覺得司空見慣、了無新意。再加上「能力越大，責任越大」的使命感，合理化英雄們即使奮不顧身、鋌而走險也願意伸張正義的動機，因此需要賦予他們如同神一般的能力。

次文化捏造「神」與「社會」的現象

談論電影公司為何「持續」捏造神與社會之前，我想先解釋為什麼要「捏造」他們。第一個原因，是先前提到的，因為擁有這些虛構的元素，可以使劇情發展有更多的可能性，不必受限於真實世界科技發展的實況、知識廣博的程度……等等，編劇們可以天馬行空，盡情發揮創意。

再者，電影公司捏造的這些英雄人物，儘管在故事中象徵著「神」的角色，被人們推崇、景仰，卻充滿人性。在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》這齣電影中，反派雷克斯曾帶出一個觀念──「如果神是全能的，他便不會至善至美」。他認為擁有強大力量的人（或是神），是不會嶄露任何人情的。

仔細思考這番話，可體會箇中道理。以耳熟能詳的故事《諾亞方舟》為例，上帝因對亞當與夏娃的後代無止盡的爭鬥、廝殺與暴力行為感到失望，於是發動一場洪水懲罰人類，唯有忠厚老實、安守本分的諾亞一家人得以倖存。由此可見，上帝是「大公無私」，並不會憐憫罪惡多端的人類，因此很多人認為上帝其實是無情的。

然而次文化中捏造出的神並非如此，他們不僅具備人性，甚至看透人性的複雜，選擇相信並為了人性中的正義和美好而戰。神力女超人曾因為不滿人類自相殘殺的行為而想殺害一戰中發明出毒氣的科學家，但最後她選擇放下怨恨並給予原諒，因為她相信透過「愛」才能拯救並感化這個世界，並非復仇與懲罰。相較於至高無上的神祇，這些被神化英雄們，更容易親近也更了解人類，因此選擇把人類捏造成虛構的神，而非直接利用普羅大眾信仰的神。

第三，我認為次文化中捏造「社會」的目的，往往有「警世」的意味。超人所屬的星球「氪星」，科技發展十分迅速，然而氪星人毫無節制的開採星球的各種資源，終於氪星不堪負荷，於是走向爆炸滅亡。雖然電影中敘述的是一顆完全虛構的星球，但其實這是給地球人類的一個提醒，隨著科技日新月異，如果我們不懂得珍惜與愛護大自然賜予我們的資源，任意、大肆的使用，總有一天我們會面臨和氪星相同的命運。

《水行俠》也傳達了類似的概念，電影中海底與陸地之所以發生衝突，是因為人類長年排放垃圾、廢油、毒素至海洋，海中生物再也負荷不了這些汙染物，於是透過海嘯、大浪將垃圾全數歸還人類。導演想透過電影喚醒人們的環保意識，才會捏造不存在的海底社會。

藉由電影故事中虛假的社會現象，不但能揭發現實生活中的種種問題，也讓人們開始懂得反思。我們所處的世界天災人禍不斷，不時可以聽到地震、海嘯造成的傷亡、全球暖化帶來的危機、恐怖攻擊引發的悲劇……等事件。

然而我們並沒有電影中行俠仗義的英雄，可以一次又一次的透過他們的超能力默默保護著我們。唯有不分國籍、種族、男女、老少，大家團結一心守護地球的和平與環境，人類才能在地球安然生存。因此我認為次文化捏造「神」與「社會」的現象，是希望經由觀眾欣賞電影的同時，傳達富有教育意義的訊息。

持續捏造「神」與「社會」的意義

綜上所述，便能說明何以次文化要「持續」捏造這些現象。《動物化的後現代──御宅族如何影響日本社會》一書提到，御宅族對作品戲劇性的關心逐漸提高，給予觀眾適度的感動以及引人深思的成熟故事，他們便不會在短時間內感到厭倦。

現代人渴望完美呈現的故事，而超級英雄電影無論是拍攝的手法、運用的特效、故事的鋪成還是角色的設計，全都合情合理、驚豔世人，觀眾在享受視覺饗宴的同時，也滿足了渴望得到的心靈觸動。即使類似的情節、題材不斷搬上大螢幕，也仍然備受觀眾喜愛。

我本身即是超級英雄電影的忠實影迷，對於其不斷捏造「神」與「社會」的現象，我是十分支持的。賦予身世平凡的人非凡的能力，讓人們產生崇拜、嚮往之情，一方面滿足了人類現實世界中無法實現的各種感官的刺激、渴望，另一方面則是達到激勵人心、反省警惕的效果──很多觀眾、粉絲其實是會向自己崇拜的英雄人物看齊，檢視自己過去的所作所為並有所修正，身處逆境時也會增添許多信心。

透過虛擬社會傳達的一些真實社會現象、問題，也會對觀眾產生潛移默化之效。所以我覺得只要不違反倫理道德、善良風俗原則，適度的捏造「神」與「社會」是有利無害的。

參考文獻：東浩紀（2012）《動物化的後現代──御宅族如何影響日本社會》大藝出版社。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航