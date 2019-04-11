《城市與電影》：李小龍現象，與跨國都市性的明星成龍

文：芭芭拉．曼聶爾（Barbara Mennel）

武術電影

武術電影不屬於特定的都市類型電影，但矛盾的是它在香港誕生，也構成了香港電影產業的基底。作為一種類型，它體現了現代的都市工業社會，與對於過往的流移式（diasporic）投射之間的矛盾。香港動作電影向來利用武術和中國歷史，來創造失落故鄉的神祕過往。作為香港電影中最著名的類型，武術電影既是展現都市崇拜的英雄系列電影的重要對照組，也是它的前身，我稍後會回頭探討這部分。武術電影創造出自己的電影語彙、自己的崇拜觀眾群、自己的製片公司、自己的行銷通路，以及自己的明星。

鮑德維爾認為，武術電影反映出武術本身的歷史發展。實際上，武術電影直到1950和1960年代剪接過程變快之前，都不需要為了武打場面而找武術指導（206）。藍特的解釋是，1950年代和1960年代早期的武術電影，仍舊由儒家教條主導，劇情總是圍繞著「一旦遭破壞就會導致暴力和復仇的倫常紐帶，以及師徒關係」（115）。1970年的武術電影採用更強調動作取向的功夫，也因此有李小龍現象，他主演了羅維的《精武門》（Fist of Fury, 1972）、他自己導演的《猛龍過江》（Way of the Dragon, 1972），以及《龍爭虎鬥》（Enter the Dragon, Robert Csuse執導，1973）。

李小龍出生於舊金山的中國城，當時他父母隨一個粵劇劇團在美國巡回演出，等候美國公民資格。1941年，他們一家返回香港後，李小龍的父親在電影業工作。一般大眾設想李小龍的出身時，會將他視作一名海外移居者，他返回故土並成為「領土內最有名氣的公民」，歌頌了「香港身份」（Bordwell 50）。因此，1970年代香港製作的功夫電影，「加速了教條式、受傳統束縛的粵語電影的終結」，並且為「新浪潮和1980年代時的世故城市人電影（slicker films）」（Bordwell 207）奠下基石。李小龍無疑是香港電影產業中最重要的武術明星——他的全球知名度在他去世後仍舊延續——然而，我在這裡會對成龍有更多著墨，因為我將他解讀為李小龍的後繼者，他由香港武術電影產業刻意培育。在由傳統武術片的流移概念，轉向跨國明星與相關的去領域化都市性時，成龍發揮了過渡者的作用。

成龍，跨國都市性的明星

李小龍與傳統武術及華人流移狀態相繫，成龍則是都市跨國主義網絡的代表，並在裡面發揮作用。他是當今香港電影界最重要且受到歡迎的主流明星之一。他的明星形象及他扮演的角色，彰顯出理想的神話化過往，與香港文化中實用主義都市態度之間的張力。成龍攀升至明星地位，象徵了香港和好萊塢之間成功的跨國交流。他的電影在美國流通正是明證，而他也在那裡躍升成為國際巨星。

然而，為了扮演好全球商品，成龍的明星形象必定得將香港身份的特殊指涉予以泛化。羅貴祥認為：「正逢香港電影逐漸無法與好萊塢在亞洲市場中競爭之際，香港電影產業因此有了在好萊塢一拼高下的機會」（128）。和傳統歐洲國族電影不同，香港電影從來不抗拒好萊塢，而是對它採取了正向關係。對成龍而言，從原本的東方標記轉向西方編碼時，顯然並不困難，在以下電影中尤其明顯：袁和平的《醉拳》（Drunken Master, 1978）、朱牧的《女警察》（Rumble in Hong Kong, 1974）、唐季禮的《紅番區》（Rumble in the Bronx, 1995）和布萊特．拉特納（Brett Ratner）的《尖峰時刻》（Rush Hour, 1998）。鮑德維爾描述成龍明星形象和香港的關係時，說道：「這位明星天真且百折不撓、想要克服所有阻礙的渴望，似乎是為了投射一幅現代香港圖像而設計的」；成龍體現了「精心計算的寰宇主義」，到了1990年代時，他已經是「香港自身的象徵了」（58-9）。

成龍1954年在香港出生，後來與父母一同搬遷到澳洲，然而，為了讓成龍在中國戲劇學院學習京劇，一家人又回到了香港。成龍因此同時經驗了京劇學校的傳統訓練，以及香港的都市環境（參見Fore 127）。功夫喜劇類型化的慣例故事，尤其是由成龍演繹的那些，經常圍繞著一位偶然成為武術學徒的人。這個人的家庭——或道場——遇到了一個他最終通過打鬥來解決的問題，但在那之前，他會先被對手打得落花流水。

儘管成龍曾經在一些傳統的香港動作電影中演出，演出少林寺的英雄，但他仍代表了跨國都市主義——電影中的他出現在香港、紐約和洛杉磯。跨國群眾最熟悉的是成龍的好萊塢喜劇，但他也吸引了一群世界各地的追隨崇拜者，讚美他的所有作品。他飾演的角色融合了雜技武術和喜劇成分；他的角色多半天真純潔，有時甚至是受害者，引發觀眾認同，但到了最後關頭，儘管面對的經常是一大群對手，他幾乎都能獲勝。成龍在動作電影正邪二分的道德邏輯裡攀上明星地位，此後他總是被劃分到「好人」的一方，然而在重新發行的早期香港電影《女警察》中，他扮演的是犯罪集團首領。

福爾（Fore）將成龍從區域到跨國明星的轉變，安置於他特殊的移民路徑，而其所佔居的「文化空間，正好位於政治經濟難民的非自願遷移，與受雇於跨國公司的僑居專業者自願的跨界旅程之間」（116）。福爾解釋道，全球化脈絡下，成龍的明星形象從原本對香港社群核心價值的倚賴，變得越來「越分散，也不再那麼強調與特定文化空間連結」（117）。和許多學者一樣，福爾相對於李小龍來定位成龍，認為李小龍是「文化中國與特定版本的中國國族及中華國族主義中，最能代表香港的象徵」（118）。相較之下，他認為成龍代表的是娛樂性。他將這項差別奠基於成龍和李小龍明星形象的刻意劃分，以及1970年代早期李小龍驟逝，1990年代晚期成龍崛起成為全球明星，兩者有不同的社會政治脈絡。

福爾認為「功夫喜劇」是由成龍創造，因而是與他關係特別密切的電影次類型，標誌了「香港從一潭殖民死水，邁向快速現代化、快步調的都市資本主義社會進展的轉型」，原因在於這些電影結合了「實用主義、憤世嫉俗、個人野心、反叛、冷酷、謀求利慾，以及迅捷機敏」，這是一套和傳統武術電影相當不同的價值觀（126）。這些特徵輕易傳達給新一代的香港住民，他們因為與中國分隔而越來越認同西方的都市主義觀念。羅貴祥指出，在成龍於1996年找到能為後來大賣的《紅番區》開啟首次美國全國映演的發行商以前，香港動作電影在美國的曝光度相當有限——僅在「中國城、內城區戲院、二輪戲院、小鎮的一票雙演映秀，以及汽車電影院」放映（131）。李小龍的電影在都市的B級電影院中流通，在少數族裔觀眾群間特別流行，他代表了世界各地被剝奪公民權的年輕男性的抵抗。成龍的電影則瞄準全球電影發行市場的主流觀眾，但其敘事和主題定位於跨國都市空間中。

在獲得全球性的成功前，成龍的角色多半帶有「當代香港脈絡下的傳統與現代性」（Fore 132）的張力。然而，為了成為「全球產品」，他的電影自武術轉成特技和道具，從香港身份變成模糊的中國人身份（Fore 132；另參見Morley and Robbins 109, 113）。羅貴祥也提出類似看法，他說好萊塢電影中的香港人角色，看起來就是來自「中國大陸的人」，從而否定了「香港的特殊性」（129），儘管美國主流媒體會指出個別演員和導演確實來自香港人。他的結論是，「被西方媒體稱為『香港』的主體，主要是為了那些現實的外在形象而留設，卻也同時被摒除在虛構的敘事空間之外」（129）。因為好萊塢的香港明星多半飾演「普遍意義的中國人」角色，而這些電影須仰賴且強化了美國人對中國人的刻板印象（133）。

唐季禮的《紅番區》（Rumble in the Bronx, 1995）很有意識地將成龍置於美國脈絡中。他在劇中的角色馬漢強（Keung），在抵達機場、等候叔父接機時，既困惑又不知所措。他彆腳的英文和他對曼哈頓的敬畏之情，投射出刻板印象中，中國移民的無知天真，截然不同於香港人的都市世故。馬漢強落腳在叔父居住的布朗克斯（Bronx），當地機車黨威嚇著街坊，包括他叔父的商店。已經同化的叔父，把店交給馬漢強看守。到了晚上，機車黨聚在馬漢強的窗下，展開破壞與侵擾的戲碼。馬漢強此時穿著嬰兒裝扮般的連身褲，趕到街上，試圖保護託付給他的汽車。

內城區暴力的惡托邦情節，還伴隨著許多美國次文化印記：幫派成員的誇張都市服飾、皮衣裝扮、牆上的塗鴉，以及機車文化，這些在1990年代中期幾乎已經過時。相較於前者代表的都市威脅，馬漢強穿著得體，鬍子刮的很乾淨，樂於助人，卻也有點無助。他這樣的角色容易獲得自認受欺凌者的認同。鮑德維爾將成龍視為李小龍的反向演出，說他是一位「熱情的受虐狂」（58）。因此，馬漢強直到拯救世界之前，都得不斷挨打，他的小幫手更是強化了這點；這名幫手是個坐在輪椅上的小男孩，他的美麗姊姊正和幫派首領交往。

為了與幫派對抗或逃離它，馬漢強必須和都市叢林斡旋：他跑過停車場、躍過柵欄、爬上一棟建築的外牆，他在街道上騰跳，從停車場跳到另一間房舍的陽台。成龍藉著演出自己的特技而成名，他將動作片變成迷人的雜技表演。《紅番區》採用了香港動作電影的某些特徵，從三個不同角度拍攝從停車場到另一棟房舍陽台的一幕，是個打破電影假象的技巧，凸顯出我們正在觀看武術兼雜技家成龍表演特技，而不只是在看馬漢強這個角色逃離毆打。福爾如此解釋：

這些雜技需要的鏡頭，總是得一次完成（為了確保它們的真實性），而且需要使用多台攝影機拍攝。完成的動作，在最終電影裡會被剪輯成一串快速的序列，由三至四個不同角度、拍攝同一個動作的鏡頭組成（頗能令人聯想到《波坦金戰艦》中水手砸碎盤子的場景）。自從《Ａ計劃》（Project A）這部電影以來，成龍的電影結束時，幾乎都是把我們已經在電影中看過的場景拿出來，跟電影演職員表一起播放。在這些場景中，演員念錯台詞、忍俊不住的樣子，與精心安排的特技場景及出了岔子的武術動作，交替出現（131）。

這些電影手法回頭傾聽香港武術電影的身體政治，將身體的真實性和它的動作置於新的都市美國情境中。通過把類型化的都市結構，如停車場、階梯、高樓的牆面，用作成龍展現雜技式動作風格的場域，城市景觀幾乎可以套用到任何城市、任何地點。我們看到的不是英雄的歌頌，而是電影對紀律打造的身體技術展演，表現出諷刺與自嘲。身體的英勇不是用來征服敵人、捍衛榮譽，或是反抗壓迫者，而是讓主角能將自己浸淫於都市環境，抵禦都市的威脅。

羅貴祥和翁格莉都強調，美國少數族裔對香港動作電影次文化的崇拜，尤其崇拜1970年代的李小龍英雄形象，他體現了對殖民力量的抵抗，並可以挪用於其他形式的反抗。羅貴祥和翁格莉認為，以成龍這樣的明星為代表的香港動作電影在好萊塢的當前主流化，顯示出這種電影類型的去政治化。

然而，捷亞孟（Laleen Jayamanne）指出，成龍那四部在美國大獲成功的電影，《紅番區》、《我是誰》（Who Am I ?，1998，陳木勝、成龍導演）、《尖峰時刻》（1998，布萊特．拉特納〔Brett Ratner〕執導）和《尖峰時刻2》（Rush Hour 2，2001，布萊特．拉特納執導），「都有非洲裔或非裔美國人的文化連結」（151）。她細讀這些族裔角色的配置（也包括湯姆．戴〔Tom Dey〕的《西域威龍》〔Shanghai Noon, 2000〕），認為他們是「跨國親族團體，與相近的類型建立了孝道網絡」（155）。這種「跨國親族團體」假定了一個跨國電影文化中的都市空間；不像李小龍這位早期明星與召喚認同人物的典範，它們並不提倡向壓迫力量發起反抗的英雄爭鬥。

書籍介紹

本文摘錄自《城市與電影》，群學出版

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作者：芭芭拉．曼聶爾（Barbara Mennel）

譯者：高郁婷、王志弘

城市電影，為那些認得自己的城市，以及城市對他們而言宛如遙遠夢想或夢魘的人，製造了幻想。電影重塑城市規劃者的希望，卻再造了城市居民對於現代都市的恐懼。分析城市電影可以回答都市研究的叩問嗎？城市電影提供了什麼樣的未來願景及過去意象？城市電影經歷了什麼變化？

《城市與電影》召喚都市理論和電影研究對話。第一篇依照歷史順序，分析三種重要的城市電影類型，每一種類型都與特定城市有關：威瑪共和的城市電影、洛杉磯的黑色電影，以及法國新浪潮（French New Wave）電影的巴黎意象。第二篇討論了都市研究的社會－歷史主題。首先是電影產業和個別城市的關係，接著是描繪飽受戰爭荼毒及分隔的城市，最後是都市科幻小說中，烏托邦和惡托邦的電影表現。最後一篇則是在全球化世界中，協商認同與地方的問題：從貧民窟與族裔聚居區，轉移到男女同性戀慾望的城市場景，最後以跨國電影實踐裡的全球城市再現作結。

城市和電影之間的連結是現代性。現代性解釋了城市電影通過全球化過程而產生的大變遷，在這個過程中，城市從國族電影的象徵，發展成為跨國電影實踐的優勢位址。本書允為電影研究、都市研究及文化研究學生與研究者的關鍵讀本。

Photo Credit: 群學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰