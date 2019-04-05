【圖表】墓碑不只能刻字，解鎖祖墳設計的功能與含意

清明掃墓的日子到了，不過掃墓掃了這麼多年，是否有認真觀察過一次祖墳的外型呢？我們很少把祖先的墳墓當做古蹟仔細觀賞，但墳墓其實有許多不為人知的隱藏功能，而且隨著時代一直在改變。

從地方民情、風水信仰到遺體保存，墳墓設計處處有眉角。好比設置墓桌時，要考慮先人從棺材裡爬起來用餐的位置是否合適，或是碑牌的高度不能妨礙先人坐起來的視野。在規劃墳墓的地基與結構時，需要考量墓地的氣候與地理位置，因為過濕或過乾的水土環境都對屍骨不好。

擋土、排水、聚財

根據台灣墓地的田野研究，隨著水泥技術成熟、活人住宅的匠師開始投入墳墓建造，台灣在日治中期到1980年代左右的造墳技藝發展快速。學者基於此一時期的墳墓樣貌，歸納出傳統墳塚的基本結構由半環狀的「墓龜」、中央的「碑牌結構」、以及地勢最低的「墓埕」所組成。

傳統墳墓最擔心土石流失，所以擋土和排水的機能對墳墓來說至關重要。墓龜是安放遺體的位置，外型多為隆起的土塚，源自古人對「山形」的崇拜，象徵居財、長壽。在墓龜邊界砌有磚牆防止墳土向外滑動，具有擋土的功能。

位於墓中央的墓碑，除了記載墓塚資料的功能外，它的碑牌結構也有擋土排水的作用。碑牌結構中碑牌、屈手和墓桌構成墳墓的擋土牆，這些構造能阻擋從墓龜向下沖刷的水流，而且能導引水從墓桌兩側的子孫巷流出，最後往墓埕流去。古人認為「水」象徵「財富」，這樣的設計除了達到墳墓排水的目的，也有向子孫「聚財」的意義。

傳統墳塚的排水功能在不同地區的墳墓，還會有不一樣的呈現方式，例如會在碑牌墓耳處安置神獸造型的吐水獸首，象徵著流水聚財和福蔭匯流等意義。

造墓技術發展三階段

墳墓格局和樣式千百種，因應時代的造墳技藝或家族需求而不斷演變。根據研究指出，墳墓發展最早只是一個黃土堆，外型像個土饅頭，既不立墓碑也沒有標示，所以曾發生過子孫分不清墳墓的前後，而拜錯方向的糗事。

這些隆起在地表上的墳堆，看似不起眼，卻是古代最早表現「厚葬」的方式，隨著時間的進展，才慢慢從小坵變成今天在墓地上看到的建築物。

根據研究，台灣墳墓發展可區分為三個階段。1950年代之前，人們已有風水觀念，但水泥工法技術尚未盛行，只以簡易的磚材堆砌而成，甚至只有設置一個碑牌。為了滿足入土為安和避免先人受到地下水侵蝕的問題，這個時期會將遺體埋葬到一定深度的土層中。

從日治中期到1980年代左右是第二階段，因為許多蓋陽宅（活人住宅）的匠師投入墳墓建造，這個時期的墳墓出現許多陽宅的特色，像是日式風格的四角燈塔、巴洛克風格的洋樓立面等等。也開始出現地方性的風格，如：台北地區使用觀音山的石片、彰化地區會在屈手貼上彩瓷或彩繪、新營以南地區的洗石子裝飾。而上段流水入堂的意象，也是在這個時期發展出現。

1970年代左右開始的第三階段，墓地的建造技術已成熟，水泥開始被充分應用在墳墓建築中，此時期的最大特色是埋葬遺體的位置逐漸上移，這方便葬禮舉行和墓地建造。個人土墓也漸漸改建成被家族合葬的「祖塔」，又稱墓厝、家塚、硿仔，外型也開始轉變成小屋的樣式，能置放入棺材與骨甕。

不土葬的年代

時至今日，土葬的比例逐漸降低，現在台灣大多數都改以火化方式處理遺體，並納入靈骨塔中。依據內政部2017年的資料，台灣有超過95％的死亡人口以火化方式處理，近10年公墓全年埋葬人數占死亡人數比率呈減少趨勢，代表土葬墳墓的數量逐漸減少。

和所有珍貴的古蹟一樣，墳墓是文化遺產的一部分，蘊含著豐富的地理、人文與歷史資訊，隱藏著許多先人的智慧，而且彼此串連具有許多研究價值。

高大西語系副教授Oliver Streiter致力於記錄台灣墓地和墓碑超過十年，他表示台灣社會氛圍長年忌諱死亡與葬墓文化，政府大舉拆墓改建，國內許多墳墓都沒有被妥善考古研究與紀錄，而歷史與文化也就這樣流失了。所以他呼籲大眾應以科學、理性的方式公開討論墳墓保存的重要性。

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參考資料：

核稿編輯：林奕甫