洗衣球當選舉小物3長輩誤食送醫，醫生：可大量飲水別催吐
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民眾誤食洗衣球會有噁心、嘔吐、刺激腸胃黏膜等症狀，當下應先吐出洗衣球，有醫生認為可先多喝水，不過收治長輩的彰化二林醫院認為，先不要灌水，會產生泡泡，立即就醫透過治療排出殘餘劑量。
（中央社）選戰火熱，有候選人送洗衣球當競選小物，未料卻有長輩誤食送醫。醫師提醒，嚴重者可能胃穿孔，若家中有人誤食，立刻送醫外，可大量飲水稀釋，「千萬別催吐」，以免造成食道灼傷。
選前倒數催票，國民黨總統候選人侯友宜彰化縣競選總部製作23萬包、46萬顆洗衣球作為家戶拜訪文宣品，不料有長輩疑將顏色繽紛的洗衣球當成糖果而誤食，就醫洗胃。
新北市立土城醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯晚間指出，洗衣球等清潔用品通常含有界面活性劑，進入胃部後會產生化學反應，釋放出熱量。
症狀輕微者可能會有胃不舒服、悶痛、灼熱、打嗝等反應，如果胃壁灼傷，可能吐血外，也可能會吐出咖啡色液體，嚴重則會血便。
根據吃進去的量，蘇銘堯表示，臨床上遇到患者誤食這類型產品，首先會先用大量清水、生理實驗水，以鼻胃管的方式洗胃，降低濃度後，使用胃乳來保護胃壁。
如果已經嚴重到出血，此時就要照胃鏡確認傷害情況，確認止血點，透過打打止血針、電燒、噴灑胃乳等方式來控制出血量。
蘇銘堯提醒，如果家中有人誤食，除立刻送醫外，可多喝水，因為不確定含量及是否含有酸鹼成分，「不建議催吐」，恐造成食道灼傷；成人的胃壁比較厚，如果誤食量不多，穿孔機會比較小，但老人家跟小孩的胃壁較為薄弱，就會有穿孔的危險。
《中央社》報導，侯友宜彰化縣競總執行長洪榮章說，這批洗衣球已發完、不再製作，將派員探視關心就醫長輩。後續將透過基層組織加強向長輩說明；這批洗衣球是彰化縣競選總部自行委製，用於全縣家戶拜訪使用，不只在南彰化發送，目前已知3人誤食就醫。
二林基督教醫院表示，昨天收治80歲洪姓老翁、86歲洪姓老婦誤食洗衣球就醫，經洗胃治療觀察後出院。民眾誤食洗衣球會有噁心、嘔吐、刺激腸胃黏膜等症狀，當下應先吐出洗衣球，不過不同於蘇銘堯的建議，二林基督教醫院認為先不要灌水，會產生泡泡，立即就醫透過治療排出殘餘劑量、清空腸胃道。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。