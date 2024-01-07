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2024/01/07,
生活

洗衣球當選舉小物3長輩誤食送醫，醫生：可大量飲水別催吐

洗衣球當選舉小物3長輩誤食送醫，醫生：可大量飲水別催吐
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民眾誤食洗衣球會有噁心、嘔吐、刺激腸胃黏膜等症狀，當下應先吐出洗衣球，有醫生認為可先多喝水，不過收治長輩的彰化二林醫院認為，先不要灌水，會產生泡泡，立即就醫透過治療排出殘餘劑量。

（中央社）選戰火熱，有候選人送洗衣球當競選小物，未料卻有長輩誤食送醫。醫師提醒，嚴重者可能胃穿孔，若家中有人誤食，立刻送醫外，可大量飲水稀釋，「千萬別催吐」，以免造成食道灼傷。

選前倒數催票，國民黨總統候選人侯友宜彰化縣競選總部製作23萬包、46萬顆洗衣球作為家戶拜訪文宣品，不料有長輩疑將顏色繽紛的洗衣球當成糖果而誤食，就醫洗胃。

新北市立土城醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯晚間指出，洗衣球等清潔用品通常含有界面活性劑，進入胃部後會產生化學反應，釋放出熱量。

症狀輕微者可能會有胃不舒服、悶痛、灼熱、打嗝等反應，如果胃壁灼傷，可能吐血外，也可能會吐出咖啡色液體，嚴重則會血便。

根據吃進去的量，蘇銘堯表示，臨床上遇到患者誤食這類型產品，首先會先用大量清水、生理實驗水，以鼻胃管的方式洗胃，降低濃度後，使用胃乳來保護胃壁。

如果已經嚴重到出血，此時就要照胃鏡確認傷害情況，確認止血點，透過打打止血針、電燒、噴灑胃乳等方式來控制出血量。

蘇銘堯提醒，如果家中有人誤食，除立刻送醫外，可多喝水，因為不確定含量及是否含有酸鹼成分，「不建議催吐」，恐造成食道灼傷；成人的胃壁比較厚，如果誤食量不多，穿孔機會比較小，但老人家跟小孩的胃壁較為薄弱，就會有穿孔的危險。

《中央社》報導，侯友宜彰化縣競總執行長洪榮章說，這批洗衣球已發完、不再製作，將派員探視關心就醫長輩。後續將透過基層組織加強向長輩說明；這批洗衣球是彰化縣競選總部自行委製，用於全縣家戶拜訪使用，不只在南彰化發送，目前已知3人誤食就醫。

二林基督教醫院表示，昨天收治80歲洪姓老翁、86歲洪姓老婦誤食洗衣球就醫，經洗胃治療觀察後出院。民眾誤食洗衣球會有噁心、嘔吐、刺激腸胃黏膜等症狀，當下應先吐出洗衣球，不過不同於蘇銘堯的建議，二林基督教醫院認為先不要灌水，會產生泡泡，立即就醫透過治療排出殘餘劑量、清空腸胃道。

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新聞來源

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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