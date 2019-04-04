蔡英文母校的地球儀「台灣變中國的」，留學生募資登報「挑戰一中原則」

在「一中原則」影響力日趨擴張下，不過不少海外台灣留學生仍用自己的方式堅持台灣主權。日前總統蔡英文的母校倫敦政經學院（LSE）校內一座地球儀，在中國留學生抗議下將把台灣和中國塗上一樣的顏色，台灣留學生已動員歐洲、甚至北美社團，連署抗議。而在美國，也有一群台灣青年發動募資，將在美國白宮重要人士讀的2大報上刊登全版廣告，要求議員支持簽署「挑戰一中原則」的決議案。

（中央社）倫敦政經學院3月設立一座地球儀公共藝術品，把台灣和中國劃分為不同顏色，遭中國留學生抗議；校方昨（3）日開會決議，將把台灣和中國標為同一顏色。外交部已致函抗議。

LSE是總統蔡英文母校，也是不少世界重要政壇人物的母校。LSE於3月26日展示設在學生中心外的公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），由透納獎得主、藝術家沃林格（Mark Wallinger）設計，直徑4公尺。

這件裝置藝術不同於一般認知的地球儀，而是上下顛倒，把南極置於上方，上頭標有國界、國名、首都（紅點）和一般城市（黑點）。沃林格表示：「這就是我們所知的世界，不過從不同角度來看。陌生、熟悉與可以改變，是我們用不同角度看世界時的領悟。」

不過，這件作品設立後引發不少爭議，其中之一就是將台灣標註為「中華民國（台灣）」（REP. CHINA（Taiwan）），台北被標為象徵國家首都的紅點，在顏色上更是徹底和中國不同。此外，地圖將西藏自治區的首府拉薩標為紅點，還有中印邊界的劃分等問題，在在刺激中國。

倫敦政經學院的公共藝術品，在地圖標示上出現「國籍問題」。｜Photo Credit: 中央社

由於部分中國留學生不滿「反轉的世界」標示為中華民國（台灣），並將台灣與中國以不同顏色呈現，要求學校對此採取行動，校方於昨日上午召開會議討論。

LSE的台灣留學生也發動連署聲明，「中華民國（台灣）作為一個主權獨立的國家，我們有自由民主的政治體制，遵守權力分立與法治。我們有自己的外交、國防與內政系統，中國政府對此無權干涉」，並積極參與校方會議。

參與會議的台灣留學生黃立安轉述，學校召集學生代表討論後，決定將把台灣和中國標為同一顏色，台北會從紅點變成黑點，上頭的REP. CHINA也會一併被移除。在新的地球儀旁邊，學校將會樹立告示牌，表明有些地方具有主權、領土爭議，但告示詳細內容還在討論。另外，校方也不排除每年舉辦活動，讓大家可以貼便利貼在地球儀上表達看法。

黃立安表示，雖然他在會中提出提出聯合國2758號決議文並沒有實質處理台灣主權問題，也一再表達台灣當前的政治現況，並提及許多聯合國出版品中，台灣的資訊常常是空白或是灰色。然而，因為目前任一版本的聯合國地圖皆標示台灣為中國的一部分，因此校方立場相對強硬。

我外交部去函抗議，LSE堅持符合聯合國規則

外交部在得知校方決議後，已立刻由駐英代表處去函校方抗議。

地球儀的另一項爭議則是把耶路撒冷標為紅點，儘管全世界目前僅有美國等少數國家承認耶路撒冷為以色列的首都。會議中決議改特拉維夫為首都，將耶路撒冷的首都標誌移除。會議中也決定把拉薩降格為城市，中印邊界依照聯合國規定劃定。

LSE的「反轉的世界」介紹專文網頁上，目前已經標註「所有名稱與邊界取自聯合國2019年3月資訊」。

《中央社》實地走訪發現，地球儀尚未立刻做出更動，但為避免招來破壞，作品旁邊有警衛看守，校方也樹立告示牌表示「校方了解並尊重有關國家身分的強烈情感，LSE尊重意見交換，但不准許在校方土地上的犯罪破壞行為」。

「努力過了我們並不孤單」台灣留學生連署投書外國媒體

這起發生在LSE的地圖事件，也在英國各大台灣留學論壇發酵，由倫敦各大學院學生與研究員組成的「倫敦講臺」更草擬了一份中英文聲明，強調台灣與中國主權互不相屬，呼籲LSE收回決議、維持該公共藝術品的原貌，預計在英國時間5日投書校方與英國媒體，連署聲明的連結也被轉發到「台灣人在歐洲」、「台灣人在北美」等社團。

參與會議的黃立安在個人臉書上表示，此次的事件，從一開始的聲明稿、連署到後來與校方的開會前夕的策略討論，都是有許多台灣學生在背後一起努力，「儘管這次結果不如預期，但我們並不孤單。」

無獨有偶的是，近日也有另一起海外留學生透過當地媒體發聲的例子。一群留美的台灣青年在網路發起募款活動，將在本月10日，《台美關係法》邁入40周年當日在美國政治性報紙《國會山報》（The Hill）和《華盛頓時報》（Washington Times）刊出全版廣告，除強調台美關係的重要性，更呼籲美國議員支持與簽署最近眾議院第248號「挑戰一中原則」決議案。

這項決議案由 共和黨眾議員夏波 （Steve Chabot） 提出，和其他法案不同，不需要再通過參議院表決、也不需要總統 簽署生效 ，立法 通過也不會成為美國國內法，但這 表達了眾議院對於美國政府反制中國「一中原則」的共識，內容包括「美國承認台灣政府正當地代表一個2360萬人民民主政體的客觀事實」、「美國確保台灣的未來會在台灣人民的主動同意下和平解決」 。

發起者指出，這項決議案的提出，是為挑戰中國「一中原則」日趨擴張的影響力，包含去年強迫許多美國企業稱呼台灣為中國一部份。除此之外，在過去3年內，數個與台灣斷交的邦交國亦選擇承認中國的一中原則。發起者認為，若這項決議案通過，將能督促美國政府改變對台政策，進而提升台灣的主權地位。

根據募款網站，雖然《國會山報》在全美的訂閱率並不算高，但是在國會山莊內卻是每一個議員辦公室都會訂閱的重要報紙，對於議員的決策有一定程度的影響力，透過廣告刊登，發起者想爭取跨黨派對台灣議題的支持。

這個連署自4月1日發起，原來只打算在美國《國會山報》刊登全版廣告，不過已提早達標，發起者趁勝追擊，打算另外在美國知名保守派媒體《華盛頓時報》刊登廣告，募款者指出，該報是保守派議員辦公室的常見訂閱刊物，或能提高此議題觸及由共和黨執政的行政部門的機會，而2份報紙的廣告刊登聯署都在3日達標，將依計畫於10日刊登2大報。

延伸閱讀：

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺