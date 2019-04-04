縣議員說「石虎上萬隻太多，才會被撞死」，全台石虎保育走到哪？

台灣保育動物石虎近年遭路殺的新聞事件引發關注，為了在開發與保育上取得平衡，苗栗縣議會將在今年5月再審《石虎保育自治條例》，如果通過將成為全國第一個石虎保育條例。不過苗栗縣議員韓茂賢日前出席座談會，卻表示「石虎有一萬隻太多了，才會跑到路上被車撞」，一席話引發熱議。

臉書「捍衛苗栗青年聯盟」粉絲專頁昨（3）日晚間發表一段影片，苗栗縣議員韓茂賢3月4日於「國土計畫座談會」中談及石虎，表示從來不認為訂了石虎保護區石虎就會多，他說，以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也是到處有。

韓茂賢接著更指出，10年前統計苗栗縣有500隻石虎，人們就一直認為石虎只有500隻，但10年後呢？他說若每年以1.5倍的成長來推算，「第1年500隻，第2年750隻，第3年變1500隻⋯⋯每年會以1.5倍成長，到現在我看，應該會超過上萬隻了吧！」

「上萬隻的結果是什麼，石虎老是會跑到路上，被車子撞。」韓茂賢說，為了防止石虎被車撞死，保育團體要苗栗縣政府在財政困頓的情況下，仍需做安全措施，但「石虎卻太多了才跑到路上，怎麼辦？難道可以叫各位不要開車經過道路嗎？」

《關鍵評論網》查詢原錄影，韓茂賢這段發言，主要是針對苗栗縣的「國土保育計畫」。韓茂賢認為，台灣的農地被沒有道理的法令「掐住了脖子」，農地不能自由拿來做休閒農業來使用，他希望新一波的國土計畫能作為一個機會，開放農地讓農民自由使用。話鋒一轉才提到石虎保育保護區，他批評把農地劃入保護區，沒有尊重當地農民、沒有保障私有權，他非常反對，也不認為劃了保護區石虎就會變多，後來才有「捍衛苗栗青年聯盟」剪輯的發言內容片段。

影片上網後引發軒然大波，韓茂賢今天下午向《蘋果日報》澄清說，保育團體一直以10年前的數字，但至今沒有重新估算族群數量，未免太怠惰了，如果石虎數量穩定成長的話，保育的力道就可以減少，他主張應重新計算族群，以簡單算數應該有1.9萬多隻，但扣除病死等狀況，他合理推算有1萬隻，當然動保團體不接受他的論點，他也接受，但要求官方應重新估算。

石虎到底剩下幾隻？

韓茂賢指石虎10年前有500隻，這個數字其實並不精確。數字來源應是根據林務局2015年公佈的研究結果，該報告統計15年來「確定有石虎」的棲地，以棲地模擬的方式，推估範圍內可容納的石虎數量，研究報告指出，理想狀況下，目前全台已知石虎分布區域約有354 –524隻，已落入最小可存活族群數量。

不過動保團體「動物當代思潮」認為，由於台灣石虎族群密度低、活動範圍大、捕捉困難又不易追蹤，沒有人敢斷言台灣還剩下多少石虎。而林務局報告也指出，這樣的粗估數字仍處於持續下降的趨勢。

石虎為什麼一定要過馬路？

《聯合報》報導，2011年到2019年元月20日，全台共有75筆石虎路殺紀錄，其中苗栗縣有54筆，高達72％；其次為南投14筆、台中5筆與彰化2筆。

是什麼原因，讓石虎即使被護欄阻擋視線、還是堅持要過馬路？特生中心助理研究員林育秀表示，石虎棲地被道路切割、破碎化，動物的活動範圍內出現道路，交通風險增加，死亡機率也提高；尤其路死的石虎年齡偏低，代表年輕個體要外出探索地盤的階段，因經驗不足而被撞死。

《風傳媒》報導也指出，因為棲地流失過快、環境用藥過多、以及因偷吃雞而遭農民誘捕，石虎是亞洲少數陷入生存危機的族群。

根據林務局2015年的報告，石虎的棲息環境主要是人為活動頻繁的低海拔山區及丘陵地，多屬私有土地，環境開發嚴重。在台南可能在2006年再也沒有發現石虎後，現在僅存苗栗、台中與南投3縣市仍有石虎出沒，但仍面臨嚴重的棲地破碎化與消失的威脅。

曾追蹤雲豹13年、最終判斷雲豹已在台滅絕的野聲生態環境顧問公司負責人姜博仁指出，今日的石虎正逐漸步上雲豹後塵。姜博仁指出，近50年來石虎棲地已至少萎縮8成（不計入已經開發為市鎮的地區），他推估若任由情況繼續惡化，2、30年後，台灣可能很難再看到石虎。

雲林去年提「保育條例」為何被卡關？

為了在人為開發與石虎生存之間找尋平衡，苗栗縣政府去年5月擬定《石虎保育自治條例》草案，送交縣議會審議，草案明定「畫設石虎棲地」，未來如欲在「石虎棲地」內興辦公共工程（開發面積逾1公頃或闢路逾1公里），應事先向石虎生態保育背景專家諮詢，確定工程是否需要迴避、減量、或其他生態補償措施。若草案通過，將成為全國第一個保育石虎的自治條例。

但石虎活動範圍與人類高度重疊，多名議員認為若在私有地畫設這類野生動物保護區，「恐造成公部門以及縣民開發受限」為由，將草案退回。

苗栗縣議員韓茂賢當時就表示，苗栗縣山多田少，《石虎保育自治條例》可能不利苗栗縣長久發展，一旦劃設之後開發將會處處受限，經討論再三，議會決議全案退回。韓茂賢也指出，多數支持石虎保育，但不能無限上綱，以三義外環道、工業區土地使用及裕隆試車道等開發案，都因石虎保育人士要求進入2階段環評，需費時2年，開發緩不濟急。

《風傳媒》報導，苗栗縣近10年來開發面積大、需要進行環評的開發案，有13起開發案落在石虎重要棲地上，包括從前縣長劉政鴻時代大力推動的後龍殯葬園區、裕隆三義廠擴廠案、竹科銅鑼園區擴充案、加上其他寺廟、住宅開發案等。

石虎保育進度到哪了？台中退回「保育條例」、雲林拚5月再闖關

今年苗栗縣府「捲土重來」，將重提《石虎保育自治條例》。《環境資訊中心》報導，為取得各界信任，台灣石虎保育協會在過去的公聽會也提出民間版草案，建議縣府將棲地分級，不同等級的棲地有不同程度的使用規範，例如在重要性較低的棲地之上，可以允許較高程度的人為開發。

石虎保育協會顧問陳祺忠表示，之所以會提出「棲地分級」的想法，是了解地方擔心一旦公告棲地，會限縮未來發展的可能，「我們知道如果得罪了人，最後都會報應在石虎身上，因此石虎保育協會非常重視私人產權的問題。」

重擬的自治條例草案，將石虎棲地的定義改為「政府機關委託學術研究調查已知生存本縣石虎會利用之地區」，以公開學術調查結果取代政府公告棲地。但仍規定，縣府公共工程若在石虎棲地進行達一定面積以上，就要諮詢專家意見，預計在5月將新版條例送至議會討論。

《聯合報》報導，時代力量議員曾玟學表示，「公開利用棲地」已比「畫設棲地」寬鬆，希望定期會能順利通過，讓石虎保育跨出一大步。

另外曾嘗試推動《石虎保育自治條例》的台中市，前市長林佳龍任內兩度送石虎條例草案到議會審查，草案畫定石虎熱區，但未限制開發行為，以獎勵補助設置友善石虎的雞舍等，但反對的議員認為，因有限制開發的疑慮，建議回歸《野生動物保育法》規定。

草案則兩度闖關失敗，農業局長蔡精強說，既然議會沒有共識，未來不會再送審，市府會加強宣導友善石虎與生態，不獵捕野生動物，以降低對自然環境的干擾。

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核稿編輯：羊正鈺