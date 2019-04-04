政府在婦幼節發「利多」解決少子化：新手爸媽該知道的4大好康

今天是兒童節，行政院長蘇貞昌、總統蔡英文分別透過社群媒體公告現行的幼兒政策，釋出重要的4項「利多」，盼能解決少子化的問題。

蘇貞昌今日在臉書表示，在兒童節這樣的日子，政府要送大家4罐多多，讓大家幸福更多。所謂的「四多」包括了抵稅多（養小孩抵稅增加，由每年2萬5000元變12萬元）、津貼多（0到4歲家長在家自己帶，每月津貼2500元）、公幼多（8年內增3000班）與補助多（每月最多只繳4500元）。

蘇貞昌說，盼減輕家長的負擔，也要讓所有的大朋友小朋友快樂、健康又平安。

六都也推「平價幼兒園」，每月負擔低於4500元

總統蔡英文2日宣布，「少子女化對策計畫」將於今年8月起跑，除了公立幼兒園跟非營利幼兒園的數量增加，並從15縣市擴及六都，提供更多的平價幼兒園選擇外，沒到幼兒園就讀的幼兒，也會發津貼給父母、減輕家長負擔。

教育部長潘文忠日前表示，政府感受到少子女化的嚴重性，努力規劃對策，減輕家長養育孩子的負擔。教育部目前的政策主軸，是以加速擴大公共化幼兒園（包括公立幼兒園幼與非營利幼兒園）為主，預計2024年前，公共化幼兒園可增加3000班，並達到國小校校都有附幼。

不過潘文忠也指出，因為擴大公共化不可能一步到位，因此以「準公共化幼兒園」作為「補充措施」。

行政院去年起推動將符合一定條件的部分私幼納入「準公共化幼兒園」，私幼與政府簽訂合作契約後，每人每月收費不超過4500元，第3名以上子女不超過3500元，差額由政府撥給園方。去年8月先從6都以外縣市開辦，今年8月納入6都，連江縣則全為公幼。

教育部估計，未來加入準公幼的業者，至2024年總計可提供22萬7000個名額，合計約有7成的幼兒可獲得公共化幼兒園加上準公幼的平價幼兒園服務，教育部並會確保教保人員每月薪資至少2萬9000元。

潘文忠也表示，教育部考量還是有一些幼童，無法進入平價幼兒園，因此為了減輕年輕夫妻的負擔，今年8月1日起將針對未就讀公共化或準公幼2 - 4歲孩童的家長，每月補助2500元育兒津貼，第3名以上子女加碼為3500元。不過，上述育兒津貼也有申領條件，家庭綜合所得稅率必須未達全國前20%，且父母都未請領育嬰留職停薪津貼。

Photo Credit: 教育部 提供

幼兒園支出每月超過4500元？收費細項上網可查

《中央社》報導，去年政府在15縣市推動「準公共化幼兒園」出現不少亂象，全國教師工會總聯合會（全教總）日前便揭露，不少業者鑽漏洞，縮減收托時間，增收延後托育、才藝班等額外費用，導致家長實際負擔仍超過4500元。

為此，教育部國民及學前教育署副署長許麗娟解釋，「準公幼」每月4500元包括學費、雜費、代收代辦費。但延長照顧費、課後留園費、保險費、交通費等項目，並非每個學生都會用到，因此不計算在內。

為了讓幼兒園收費更加透明，教育部於4月起在「全國教保資訊網」公告全國公私立幼兒園收費情形，讓家長上網就能瞭解住家周遭幼兒園近期評鑑結果，並查察業者收費是否合理。

Photo Credit: 教育部 提供

今年報稅4利多，家有幼兒的父母「最有感」

另外，政府今年推出4項稅制優化，標準扣除額從9萬提高到12萬，薪資所得特別扣除額和身心障礙扣除額提高到20萬，有小孩的家庭更有感，因為幼兒學前特別扣除額由2.5萬提高到12萬，較以往增幅達380%，預計有542萬戶受益。

《中央社》報導，總統府發言人林鶴明今表示，總統非常關心年輕父母照顧孩童的課題，也特別在婦幼節當天，推出與網路YouTuber「Mom&Dad」合作的MV，傳達政府關心新世代父母的育兒問題。

林鶴明表示，今年5月繳稅時，很多年輕父母應該可以感受到學齡前的扣除額，已經從新台幣2萬5000元提高到12萬元，這是一個很大的差距，將能夠減輕壓力。不論在稅制的設計上或是其他的政策上，政府都希望能夠減輕父母的負擔，讓大家覺得生兒育女不是件負擔很重的事情。

「Mom&Dad」推出的單曲「遊樂場」MV中，除邀請到理科太太、異鄉人、台客劇場跨刀演出外，蔡總統則在壓軸的MV片尾彩蛋親自參與演出，拍攝當天除了和「Mom&Dad」親切互動外，也和「Mom&Dad」的4歲女兒心心有很暖心的對話。

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核稿編輯：羊正鈺