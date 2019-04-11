《年羹堯之死》：雍正帝「倒年運動」的重點，就是改造川陝軍政集團

文：鄭小悠

在「倒年」的前兩個階段，除了在周邊排兵佈陣，解決「官心向背」問題外，雍正帝還本著文武有別的原則，對年羹堯的勢力範圍——川陝甘三省著力進行清洗。首先，對於川陝集團的武將，特別是重要武將，雍正帝不遺餘力，一定要拉攏過來。其中最重要的，自然是年羹堯集團的頭號大將——奮威將軍岳鍾琪。岳鍾琪是岳飛後裔，其家族入清後世代為將，父親岳升龍曾在康熙親征準噶爾的戰役中以三百騎護送糧草，立下大功，後常年擔任四川提督，在四川軍伍內威望極高。岳升龍晚年因為虧空錢糧難以償還而遭罷官，幸有新任四川巡撫年羹堯為之說情、賠償，才免了牢獄之災，年、岳兩家也因此結為通家之好。

岳鍾琪雖具軍事天才，但少年學文，還以捐納的方式獲得了同知（知府的副職）一職，後經年羹堯勸說，改任武職，子承父業。他在康熙末年的入藏戰爭中，帶領一支偏師，從雲南突襲，率先抵達拉薩，立下大功，三十幾歲年紀就擔任了四川提督。雍正初年他又隨年羹堯平叛青海，受封三等公，所封爵位之高在清代的漢人功臣中十分罕見。

岳鍾琪雖是年羹堯一手提拔的將領，且以師生相視，但他少年得志、立功心切，頗肯自作主張。平叛青海之初，即自上奏摺，要求皇帝准許自己便宜行事，不必在軍事行動中和年羹堯保持同步。雍正帝抓住岳鍾琪這一性格特點，對「離間」年、岳關係很有信心。青海平叛結束後，岳鍾琪留前方做軍事善後工作。雍正立意「倒年」之後，即向從未謀面的岳鍾琪透露了這一意圖，並對其百般撫慰，保證他不但不會受到年羹堯連累，還將接替年羹堯擔任川陝總督，並作為日後進軍準噶爾的三軍統帥。為了幫助岳鍾琪與年羹堯順利劃清界限，使其不必承擔背叛恩師的道德壓力和輿論譴責，雍正帝甚至公開顛倒黑白，聲稱岳鍾琪之父岳升龍是被年羹堯陷害，年、岳二人有世仇。

岳鍾琪深知，除非隨年羹堯起兵造反，否則，自己身為年羹堯集團最核心成員，且是掌握兵權的漢人大將，不接受皇帝的利誘、不明確表態與年羹堯劃清界限，一旦年羹堯倒臺，只有必死之一路。雍正三年四月，一道聖旨傳來：免去年羹堯川陝總督職務，調任杭州將軍，川陝總督一職由甘肅巡撫岳鍾琪代為署理。雍正帝在硃批中對岳鍾琪不吝讚美，稱：「卿乃曠代奇才，國家棟樑大器，朕雖未見卿之面，中外輿論、一路次第來歷、章奏、辦理事件所效之力，明明設在目前，朕實知卿之居心立志也，朕實慶喜。」、「陝省吏治廢弛日久，兼之用兵十有餘年，地方疲敝已極，總督一任非當代人物如卿者不能料理就緒，今陝甘惟卿是賴。」至此，內心激烈鬥爭了幾個月的岳鍾琪終於下定決心拋棄恩師，從西寧趕赴西安交接這方從未由漢人掌管的川陝總督大印。

當然，對於這位從未謀面的漢人總督岳鍾琪，雍正皇帝終究也留了一手，在他升任川陝總督的同時，下令將他的奮威將軍印與年羹堯的撫遠大將軍印一併收繳，送回北京。至此，川陝地區的軍政結構由戰爭狀態恢復到平時狀態，雍正帝終於可以大鬆一口氣了。

除了以岳鍾琪為代表的武將外，陝甘川三省的文官也多出自年羹堯的舉薦。雍正元年，皇帝任命范時捷為陝西巡撫。范時捷是漢軍鑲黃旗人，清朝開國謀臣范文程之孫，根正苗紅的八旗勳貴。年、范二人早年相識，康熙末年，范時捷在甘肅任提督，與年羹堯的工作多有交集，關係也比較融洽。雍正帝即位後，年羹堯極力推薦范時捷，稱他能在允禵的淫威下守正不阿，屢經挫辱未嘗改移。雍正帝聽從年羹堯的建議，任命范時捷為陝西巡撫，令其聽從年羹堯吩咐辦事。范時捷倒也聽話，自任陝撫之後，不但政事上唯年羹堯之命是從，禮儀上也極為尊敬，甚至有「跪迎」之舉，儼然以恩主待之。范時捷畢竟是豪門公子，單論家世，要比年羹堯強上許多，同城督撫，如此做小伏低，心中未必氣平。

雍正帝計畫「倒年」之初，即將范時捷從西安調回北京，改任漢軍鑲白旗都統。回到北京的范時捷一與雍正帝會面，立即領會了他的「倒年」意圖，隨後毫不猶豫地倒向皇帝，不但參奏年羹堯冒濫、挪用軍需，錯舉官員，欺凌文武大臣等五款大罪，更首先揭發了年羹堯的得力幹將、河東鹽運使金啟勳用兵郃陽縣，致死大批無辜百姓一案，這件大案成為日後抓捕年羹堯的直接罪證。雖然依從聖意反戈一擊，不過范時捷此前對年羹堯的諂媚態度終究不能令皇帝釋懷。很快，范時捷就被革去都統職位，賦閒回家，許多年後，只以「開國名臣范氏子孫在朝竟無大員」為由獲得了散秩大臣等職位，無甚大用。

事實上，連酸秀才汪景祺也知道，在西安，這位范巡撫不過是個擺設，真正在大將軍面前有面子的是布政使胡期恒。胡期恒，字元方，號複齋，湖南武陵人，其祖是被范時捷的祖父范文程稱為「今之許衡」的明末清初理學家胡統虞。胡期恒青少年時期住在北京，與年家有舊交，胡期恒與年希堯年紀相仿，年羹堯遂以兄事之。康熙四十四年，胡期恒中舉入仕，康熙五十一、五十二年間外放四川遵義府通判，後升任夔州府知府、西安知府、川東道。這一階段年羹堯正在四川、陝西擔任督撫，可見二人是多年的上下級，且年羹堯一直對胡期恒多所提攜。

雍正帝即位後，年羹堯馬上舉薦胡期恒出任陝西布政使，掌管軍需重地陝西的國計民生。胡期恒素有吏幹之才，為人又很持重。年羹堯在川陝張揚跋扈，賤視屬僚，唯獨對胡期恒尚存尊敬之意，所謂「大將軍故高才，少當意，乃獨善複翁。」胡期恒也對年羹堯屢加勸諫，甚至杖責他橫行霸道的家奴。年羹堯雖不加嗔怪，卻也不肯聽勸，照舊我行我素。

青海大捷後，胡期恒被年羹堯舉薦為甘肅巡撫，才當了沒多久，皇帝就起了「倒年」之心。很快，被雍正帝稱為「年黨第一人」的胡期恒就迭遭申斥。雍正三年正月，皇帝聽說前後兩任陝西布政使胡期恒、諾穆渾交接工作時非常草率，蓋因陝西藩庫內虧空庫銀百餘萬兩難以填補之過。遂在硃批中怒斥年羹堯曰：「諾穆渾你在京時，朕亦言過此人庸碌平常，候圖理琛（下一任陝西布政使）來交盤畢，再請旨。圖理琛是在廣拿住你哥哥的人，叫他來拿拿你看！」首次明言自己信不過年羹堯的川陝班底，而要另調親信，接管西北財政大權。

很快，胡期恒就因為「妄參」陝西驛道金南瑛而得重咎。雍正帝又對年羹堯破口大罵：「你實在昏聵了，胡期恒這樣的東西，豈是你年羹堯在朕前保舉的人，豈有此理！你忍得如此待朕，朕實愧而下泣。」

雍正三年三月，胡期恒被召進北京，第一次面見雍正帝。皇帝當面威逼利誘，令他揭發年羹堯的罪行。其時君臣對峙的情形未能見諸史籍、檔案，但最終的結果是清楚的：胡期恒做出了與范時捷截然不同的選擇，他堅決頂住了來自皇帝的壓力，拒絕揭發年羹堯。雍正帝惱羞成怒，稱胡期恒「所奏皆屬荒唐悖謬，觀其人甚屬卑鄙，豈特不稱巡撫，即道、府之職亦不相稱」，立即傳旨將胡期恒革職下獄，直至乾隆皇帝上臺才得以開釋。對於胡期恒的這一舉動，乾隆年間的大學問家全祖望甚為感佩，稱讚他能在年羹堯牆倒眾人推的時候不辜負故舊，實在是末俗中最為難能可貴的。

除陝甘外，四川也是年羹堯的重要勢力範圍。年羹堯任撫遠大將軍、川陝總督期間，四川巡撫先後由蔡珽、王景灝二人擔任。王景灝是年羹堯一手提拔的親信，而蔡珽與年羹堯的關係則十分複雜。蔡珽是漢軍正白旗人，他的家族錦州蔡氏是清初漢軍豪門，其父蔡毓榮在康熙平定三藩之役中任綏遠將軍，率軍攻下吳三桂的大本營昆明，建立大功。然而數年後，蔡毓榮因為隱匿吳三桂孫女（一說是吳三桂的愛妾「八面觀音」）之名，將其私納為妾，遭人告發，被革職論死，後改為發配黑龍江，於康熙三十八年病故。因此，蔡珽雖然是豪門公子，但青少年時期遭際坎坷、生活困頓，虧得他學習勤奮，考中康熙三十六年（1697）進士，併入翰林院為庶吉士，算是比年羹堯早一屆的師兄。

年羹堯和蔡珽同屬漢軍旗出身，又同為進士，先後在翰林院任職，早年應有交往。蔡珽是八旗中的清華之選，頗有才幹聲名，尚在藩邸的雍親王早欲通過年羹堯的關係將其羅致帳下。不過蔡珽是遭遇過大變故之人，對參與皇子之間的奪嫡鬥爭非常謹慎，一直沒有接受雍親王的橄欖枝，直到康熙六十一年出任四川巡撫時，才通過年羹堯長子年熙牽線，在熱河與雍親王相見。由此亦可見在康熙年間，年、蔡兩家的關係是很不錯的。雍正帝即位後，大約也出於年、蔡有舊交，便於一起開展工作的考慮，將蔡珽留在四川巡撫任上，作為川陝班底的主要成員籌備對羅卜藏丹津的作戰。

不過，蔡珽其人，能以罪臣之子一躍通過科舉翻身，顯然不是個甘居人下之人，史籍中稱其「素負才而專己」，即自恃才高、獨斷專行。年羹堯性情傲慢，對待下屬頤指氣使，別人還則罷了，蔡珽較其年長資深，能力也不弱，哪裡就能夠輕易買帳？這樣一來，工作中自然多所牴牾，進而互相怨恨，不但早年交情煙消雲散，還互相拆臺。年羹堯屢次上奏，說蔡珽「言語行事與當日在翰林院時截然兩種」，「半載以來，臣深知蔡珽於川省無益」，極力要將蔡珽擠出四川，改由自己的親信王景灝接任川撫。而蔡珽也不甘示弱，四川政務往往不與年羹堯商議，就獨自上奏。年羹堯青海大捷之後，在與蔡珽的關係中已佔據絕對優勢，雍正帝遂一力支持年羹堯，要求蔡珽「一切動本處皆與年羹堯商量後再舉行」「凡如此等可緩為之奏，與年羹堯商量再奏，省得亂記。」二人由此更加針尖對麥芒、冰炭不同爐。

雍正二年七月，年羹堯以鼓鑄案、蔣興仁案等事，將蔡珽一舉參倒，革職逮捕，押送北京刑部受審，隨即以「川撫員缺關係緊要」為由，立刻奏請由王景灝取而代之。然而自古天意高難問，蔡珽在四川問罪之日，年羹堯還是皇帝口中筆下的功臣恩人，等蔡珽押到京師刑部大獄裡一住，那邊廂皇帝已經著手搜集罪證，拉開了「倒年運動」的大幕。說來蔡珽真是托了古代交通不便的福，要是當年就有飛機、高鐵，成都、北京一日往返，他就是想翻案也不能了。

雍正三年正月，皇帝親自提審已革四川巡撫蔡珽。蔡珽借此機會，「力陳己之屈枉，及平日抗拒年羹堯以致被謗之處」；另外，特別提及了年羹堯「貪酷殘暴各款」。蔡珽作為川陝官場核心成員，又與年羹堯舊識，顯然能夠交代出不少讓皇帝覺得可資利用的資訊。於是雍正帝立刻下旨，以「蔡珽的罪名是年羹堯那個壞人參奏的，必定不是事實」為名，免去蔡珽所有罪名，授為都察院左都御史，隨後又不斷為他加官晉爵，令其同時兼任吏部尚書、兵部尚書、直隸總督等重要職務，一時「身任六官，信用之專，在廷無比。」蔡珽受到皇帝這一番「鼓舞」，當然在「倒年運動」中負弩前驅，格外賣力。

既然說到這裡，我們不妨再交代一下蔡珽以後的經歷。蔡珽少年時就有父親從紫袍金蟒到披枷帶鎖的記憶，中年後又親身經歷了一回，想來心理創傷不小。這次趕得巧，靠著揭發權臣否極泰來走向人生巔峰，大約給了他很大的啟發，從此開始了一條專門挑戰權臣寵臣之路，以此向皇帝展現自己的忠誠。

雍正三年底，紅極一時的新任川陝總督岳鍾琪進京陛見。蔡珽一邊向雍正帝稱岳鍾琪「叵測」，不能信任；一邊借助任職直隸總督的便利，向在保定住宿的岳鍾琪密告，說怡親王允祥對他很不滿意，讓他小心行事，導致岳鍾琪入京之後心神恍惚、惶惶不可終日。後來，雍正、允祥、岳鍾琪三人就此誤會私下通了氣，蔡珽幾頭挑撥的事就暴露了。

稍晚時候，蔡珽又被雍正帝認為聯合本科同年，與當朝另一位紅人、河南巡撫田文鏡開戰。田文鏡是監生出身，被雍正帝一力提拔，在朝中沒有其他依靠。田文鏡在河南任上行事嚴苛，與科舉出身的官員結怨不少，卻為雍正帝所袒護。而科舉同年抱團「欺負」非科舉出身的「實幹派」督撫，則大為雍正帝所忌諱。本來寵信田文鏡的雍正帝一不做二不休，堅決為田文鏡撐腰，將蔡珽等人斥為「科甲朋黨」。

更有甚者，權勢正盛的蔡珽一度對怡親王允祥也頗有微詞。當時京畿地區發生了嚴重的洪澇災害，允祥奉命巡視畿輔、賑濟災民，沿途根據「攔輿百姓」提供的線索，參劾了不少直隸地方官。蔡珽就此密奏皇帝，言辭中頗有責怪允祥少見多怪、過度插手地方政務的意思。這樣的說法傳到允祥耳中，其結果可想而知。

從掀翻紅人中受益，而後挑戰紅人上癮的蔡師兄，風光了不到兩年，就一頭栽倒，迭遭懲處。雍正四年底，蔡珽以十八款大罪被判斬監候。除了新加的罪名，如構陷岳鍾琪、誣參田文鏡等外，之前被年羹堯參奏過的很多罪名也被重新落實，舊瓶新酒，毫不糟踐。直到乾隆皇帝即位，蔡珽才被從監獄中赦免出來，於乾隆八年（1743）悄然離世。

年案的爆發在雍正帝是胸有成竹，但在群臣看來，卻是如此的突如其來。短短幾個月時間，多少人「因嫌紗帽小，致使鎖枷扛」，多少人「昨憐破襖寒，今嫌紫蟒長。」譬如以上范時捷、胡期恒、蔡珽三位，無論在選擇中怎樣掙扎，歸宿均屬不佳。命運擺在這裡，只有留給讀者們嗟兮歎兮了。

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書籍介紹

本文摘錄自《年羹堯之死》，東美出版

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作者：鄭小悠

權臣年羹堯，雍正稱他為「功臣」、「恩人」、「千古君臣知遇榜樣」，

為何在一年內被定九十二款大罪，最後死於雍正帝手裡？

──君與臣，其複雜深刻的關係，往往就體現在「人情事理」之中。

年羹堯是清代中前期的重要大臣，在現代影視劇上鏡率頗高，也因此在觀眾心目中形成一些程式化的形象，如武藝高、功勞大、個性張揚跋扈等等。然而，歷史上的年羹堯並不是個簡單的臉譜化人物，他四十七歲的生命雖然不長，然而大起大落、大喜大悲、大功大罪的人生經歷，卻頗能令後來人感慨嗟歎；他與康熙、雍正兩位君主，以及同時代許多著名人物，都有複雜深刻的關係，並由此而對歷史發展產生重大影響。

而這種複雜與深刻，往往體現在人情事理的細節當中──

年羹堯到底做錯了什麼？雍正為何一定要置他於死地？

《年羹堯之死》從新穎的角度，圍繞著年羹堯與雍正君臣關係的演變歷程，從新穎的角度，立體而真實地展現年羹堯與雍正的性格；更根據奏章、信件、黃帝朱批等珍貴史料，加以對史實細節的深入刻畫與剖析，結合時代背景、制度設計、社會心理、風氣好尚，通過古今同理的人情世故與邏輯推理，做出細緻的歷史推斷，為年羹堯大起大落的一生下了新的註解。

Photo Credit: 東美出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航